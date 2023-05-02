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Коронна страва Тома Круза: як приготувати хрусткий шніцель по-віденськи з лимоном

2 травня 2023 19:55
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Шніцель по-віденськи з лимоном: рецепт коронної страви Тома Круза
Шніцель по-віденськи з лимоном — коронна страва Тома Круза. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Голлівудський актор та красень-серцеїд Том Круз — досить частий гість усіляких американських ТВ-шоу про кулінарію. Зірка обожнює готувати равіолі, пасту, часто імпровізує на кухні та, за чутками, колекціонує рецепти з усіх куточків світу. А його коронна страва — шніцель по-віденськи з лимоном.

Рецептом цієї соковитої та хрусткої страви поділився портал  Shuba. Шніцель готувати дуже легко й швидко, а інгредієнти досить прості та доступні за ціною. 

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Що треба знати про шніцель 

Шніцелем називають тоненький шматочок яловичини або телятини у паніруванні та обсмажений в олії чи фритюрі. Подається з запеченою картоплею або картоплею фрі, різними соусами. 

Часто можна зустріти рецепти, де яловичину заміняють курятиною або свининою. Такі варіанти теж допустимі. 

 

Що треба знати про шніцель
Шніцель з картоплею та лимоном. Фото: google.com

Шніцель по-віденськи з лимоном — рецепт Тома Круза 

Інгредієнти на дві персони:

  • телятина — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно пшеничне — 6 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 6 ст. л.;
  • сіль та свіжомелений чорний перець — на свій смак;
  • Лимонний сік;
  • та кілька шматочків лимона для декору страви. 

 

Шніцель по-віденськи з лимоном — рецепт Тома Круза
Шніцель по-віденськи з лимоном — рецепт Тома Круза. Фото: google.com 

Готуємо шніцель по-віденськи з лимоном покроково за рецептом Тома Круза: 

1. Найголовніше у страві м'ясо — шматочок завтовшки 1,5-2 см слід розрізати уздовж навпіл (але не до кінця), розгорніть, як метелика. 

2. Покладіть м'ясо між змащеними оливковою олією листами пергаментного паперу та відбийте молотком до товщини у 4-5 мм.

3. Яйця слід вилити в миску, сосолити, додати перець та гарно збити. 

4. Приготуйте для панірування: яєчну збиту суміш, борошно та сухарі. М'ясо слід обвалювати у такій послідовності:

  • борошно;
  • яйця;
  • сухарі. 

Панірування має рівно покрити увесь шматочок м'яса. 

5. Далі поставте шніцель у холод на 5 хвилин, щоб панірування "зцементувалася".

6. Обсмажте м’ясо на середньому вогні (4 хвилини), поливаючи його зверху гарячим маслом (зі сковороди).

7. Переверніть і смажте ще 3 хвилини — до рум’яної скоринки.

8. Подавайте апетитний шніцель з лимоном, улюбленими соусами, салатом або картоплею фрі.

Смачного!

 

Готуємо шніцель по-віденськи з лимоном за рецептом Тома Круза
Шніцель по-віденськи з лимоном за рецептом Тома Круза. Фото: google.com

Нагадаємо, ми ділилися незвичним та дуже особливим рецептом улюбленої страви Джонні Деппа — мофонго. Актор неодноразово у своїх інтерв'ю казав, що завжди готує її, коли почувається щасливим.

Раніше ми писали про рецепт веганської лазаньї від Наталі Портман. Цю страву у дитинстві акторці готувала мама Шеллі Стівенс. 

Також ми розповідали про рецепт пікантного та пряного буріто з м'ясом, який обожнює зірка "Месників" Скарлетт Йоганссон.

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