Шніцель по-віденськи з лимоном: рецепт коронної страви Тома Круза

Шніцель по-віденськи з лимоном — коронна страва Тома Круза. Фото: Новини.LIVE

Голлівудський актор та красень-серцеїд Том Круз — досить частий гість усіляких американських ТВ-шоу про кулінарію. Зірка обожнює готувати равіолі, пасту, часто імпровізує на кухні та, за чутками, колекціонує рецепти з усіх куточків світу. А його коронна страва — шніцель по-віденськи з лимоном.

Рецептом цієї соковитої та хрусткої страви поділився портал Shuba. Шніцель готувати дуже легко й швидко, а інгредієнти досить прості та доступні за ціною.

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Шніцелем називають тоненький шматочок яловичини або телятини у паніруванні та обсмажений в олії чи фритюрі. Подається з запеченою картоплею або картоплею фрі, різними соусами.

Часто можна зустріти рецепти, де яловичину заміняють курятиною або свининою. Такі варіанти теж допустимі.

Шніцель з картоплею та лимоном. Фото: google.com

Ш ніцель по-віденськи з лимоном — рецепт Тома Круза

Інгредієнти на дві персони:

телятина — 300 г;

яйця — 2 шт.;

борошно пшеничне — 6 ст. л.;

панірувальні сухарі — 6 ст. л.;

сіль та свіжомелений чорний перець — на свій смак;

Лимонний сік;

та кілька шматочків лимона для декору страви.

Шніцель по-віденськи з лимоном — рецепт Тома Круза. Фото: google.com

Готуємо шніцель по-віденськи з лимоном покроково за рецептом Тома Круза:

1. Найголовніше у страві м'ясо — шматочок завтовшки 1,5-2 см слід розрізати уздовж навпіл (але не до кінця), розгорніть, як метелика.

2. Покладіть м'ясо між змащеними оливковою олією листами пергаментного паперу та відбийте молотком до товщини у 4-5 мм.

3. Яйця слід вилити в миску, сосолити, додати перець та гарно збити.

4. Приготуйте для панірування: яєчну збиту суміш, борошно та сухарі. М'ясо слід обвалювати у такій послідовності:

борошно;

яйця;

сухарі.

Панірування має рівно покрити увесь шматочок м'яса.

5. Далі поставте шніцель у холод на 5 хвилин, щоб панірування "зцементувалася".

6. Обсмажте м’ясо на середньому вогні (4 хвилини), поливаючи його зверху гарячим маслом (зі сковороди).

7. Переверніть і смажте ще 3 хвилини — до рум’яної скоринки.

8. Подавайте апетитний шніцель з лимоном, улюбленими соусами, салатом або картоплею фрі.

Смачного!

Шніцель по-віденськи з лимоном за рецептом Тома Круза. Фото: google.com

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