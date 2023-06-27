Как заморозить клубнику

Заготовка из клубники. Фото: Pexels

Сезон клубники в самом разгаре, но к сожалению, эти ягоды очень быстро портятся. Предлагаем вам простой рецепт зимней заготовки, которая будет вас радовать круглый год.

Об этом сообщила гастроэнтеролог, терапевт Юлия Яровая.

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Рецепт клубники на зиму

Клубника в контейнерах. Фото: Pexels

Вам понадобится:

клубника – 1 кг;

мята — пара веточек (по вкусу);

сахар по желанию, добавлять необязательно, потому что вкусно и так.

Приготовление клубники. Фото: Pexels

Способ приготовления:

Клубнику вымыть. Отделить листочки мяты от стволов; Смешать и измельчить блендером до однородной массы; Разложить в чистые контейнеры и в морозильную камеру; Зимой достать и медленно разморозиться в холодильнике, этот процесс занимает примерно сутки; Наслаждаться вкусом и ароматом свежей клубники. Прекрасно подходит к оладьям, блинам, тостам.

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