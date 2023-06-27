Как заморозить клубнику

Готовим клубнику на зиму: суперфуд круглый год
27 июня 2023 21:34
Заготовка из клубники. Фото: Pexels
Сезон клубники в самом разгаре, но к сожалению, эти ягоды очень быстро портятся. Предлагаем вам простой рецепт зимней заготовки, которая будет вас радовать круглый год.
Об этом сообщила гастроэнтеролог, терапевт Юлия Яровая.
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Рецепт клубники на зиму
Вам понадобится:
- клубника – 1 кг;
- мята — пара веточек (по вкусу);
- сахар по желанию, добавлять необязательно, потому что вкусно и так.
Способ приготовления:
- Клубнику вымыть. Отделить листочки мяты от стволов;
- Смешать и измельчить блендером до однородной массы;
- Разложить в чистые контейнеры и в морозильную камеру;
- Зимой достать и медленно разморозиться в холодильнике, этот процесс занимает примерно сутки;
- Наслаждаться вкусом и ароматом свежей клубники. Прекрасно подходит к оладьям, блинам, тостам.
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