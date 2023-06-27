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Готовим клубнику на зиму: суперфуд круглый год

27 июня 2023 21:34
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как заморозить клубнику
Заготовка из клубники. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Сезон клубники в самом разгаре, но к сожалению, эти ягоды очень быстро портятся. Предлагаем вам простой рецепт зимней заготовки, которая будет вас радовать круглый год.

Об этом сообщила гастроэнтеролог, терапевт Юлия Яровая.

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Рецепт клубники на зиму

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Клубника в контейнерах. Фото: Pexels

Вам понадобится:

  • клубника – 1 кг;
  • мята — пара веточек (по вкусу);
  • сахар по желанию, добавлять необязательно, потому что вкусно и так.
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Приготовление клубники. Фото: Pexels

Способ приготовления:

  1. Клубнику вымыть. Отделить листочки мяты от стволов;
  2. Смешать и измельчить блендером до однородной массы;
  3. Разложить в чистые контейнеры и в морозильную камеру;
  4. Зимой достать и медленно разморозиться в холодильнике, этот процесс занимает примерно сутки;
  5. Наслаждаться вкусом и ароматом свежей клубники. Прекрасно подходит к оладьям, блинам, тостам.

Недавно мы писали, как приготовить ленивые пирожки. Это блюдо прекрасно дополнит спаржа в лимонно-сливочном соусе.

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