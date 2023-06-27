Як заморозити полуницю

Готуємо полуницю на зиму: суперфуд круглий рік
27 червня 2023 21:34
Заготівля з полуниці. Фото: Pexels
Сезон полуниці в самому розпалі, але на жаль, ці ягоди дуже швидко псуються. Пропонуємо вам простий рецепт зимової заготівлі, яка буде вас радувати цілий рік.
Про це повідомила гастроентерологиня, терапевтка Юлія Ярова.
Читайте також:
Рецепт полуниці на зиму
Вам знадобиться:
- полуниця — 1 кг;
- мʼята — пару гілочок (за смаком);
- цукор за бажанням, додавати необовʼязково, бо смачно і так.
Спосіб приготування:
- Полуницю помити. Відділити листочки мʼяти від стовбурів;
- Змішати і подрібнити блендером до однорідної маси;
- Розкласти у чисті контейнери і в морозильну камеру;
- Взимку дістати і дати повільно розморозитись у холодильнику, цей процес займає приблизно добу;
- Насолоджуватись смаком і ароматом свіжої полуниці. Чудово підходить до оладків, млинців, тостів.
Нещодавно ми писали, як приготувати ліниві пиріжки. Цю страву чудово доповнить спаржа у лимонно-вершковому соусі.