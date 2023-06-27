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Готуємо полуницю на зиму: суперфуд круглий рік

27 червня 2023 21:34
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як заморозити полуницю
Заготівля з полуниці. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Сезон полуниці в самому розпалі, але на жаль, ці ягоди дуже швидко псуються. Пропонуємо вам простий рецепт зимової заготівлі, яка буде вас радувати цілий рік. 

Про це повідомила гастроентерологиня, терапевтка Юлія Ярова.

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Рецепт полуниці на зиму

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Полуниця в контейнерах. Фото: Pexels

Вам знадобиться: 

  • полуниця — 1 кг;
  • мʼята — пару гілочок (за смаком);
  • цукор за бажанням, додавати необовʼязково, бо смачно і так.
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Приготування полуниці. Фото: Pexels

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помити. Відділити листочки мʼяти від стовбурів;
  2. Змішати і подрібнити блендером до однорідної маси;
  3. Розкласти у чисті контейнери і в морозильну камеру;
  4. Взимку дістати і дати повільно розморозитись у холодильнику, цей процес займає приблизно добу;
  5. Насолоджуватись смаком і ароматом свіжої полуниці. Чудово підходить до оладків, млинців, тостів.

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