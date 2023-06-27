Як заморозити полуницю

Заготівля з полуниці. Фото: Pexels

Сезон полуниці в самому розпалі, але на жаль, ці ягоди дуже швидко псуються. Пропонуємо вам простий рецепт зимової заготівлі, яка буде вас радувати цілий рік.

Про це повідомила гастроентерологиня, терапевтка Юлія Ярова.

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Полуниця в контейнерах. Фото: Pexels

Вам знадобиться:

полуниця — 1 кг;

мʼята — пару гілочок (за смаком);

цукор за бажанням, додавати необовʼязково, бо смачно і так.

Приготування полуниці. Фото: Pexels

Спосіб приготування:

Полуницю помити. Відділити листочки мʼяти від стовбурів; Змішати і подрібнити блендером до однорідної маси; Розкласти у чисті контейнери і в морозильну камеру; Взимку дістати і дати повільно розморозитись у холодильнику, цей процес займає приблизно добу; Насолоджуватись смаком і ароматом свіжої полуниці. Чудово підходить до оладків, млинців, тостів.

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