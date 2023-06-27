Чи можна отримати добову норму вітаміну С з їжі
А чи знали ви, що вітамін С не захищає від вірусів та не бореться з ними. Проте він відіграє важливу роль у функціонуванні важливих органів та утворює деякі гормони.
Про це повідомила косметологиня, нутріціологиня Марія Кулінська.
Чи можна отримати від їжі добову потребу?
"Термочутливий, світлочутливий, не утворюється, не накопичується і не відкладається, але важливий антиоксидант. Він не захищає від вірусів і не бореться з ними, але необхідний для нормальної і повноцінної роботи імунної системи", — повідомила нутріціологиня.
У чому користь вітаміну С:
- виконує функцію детоксу в печінці;
- допомагає засвоюватися мінералам;
- сприяє хорошому сну та підвищує настрій;
- відповідає за синтез холестеролу — важлива нейтральна молекула для організму, з якої утворюються гормони, а поганим вже робимо його (не слідкуючи за рівнем холестерину) ми самі;
- покращує всмоктування заліза з їжі;
- відповідає за синтез колагену.
Чи реально закрити потребу вітаміну С з їжею?
"Так, у будь-яку пору року. Але памʼятайте, про його нестабільність про яку я писала спочатку. Наприклад, взимку консервація не найкращий варіант, як і компоти влітку", — зазначила експертка.
Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам та ягодам, а в холодну пору ще є шокова заморозка чи хто любить квашену капусту.
Яка добова норма вітаміну С для дорослої людини
"Якщо ви людина, яка не палить,то 100мг вам достатньо буде і знайти їх в продуктах взагалі не складно. Ті хто палить потреба зростає, ще +40мг додатково", — пояснила нутриціологиня.
Які продукти містять велику кількість вітаміну С:
- полуниця — 59 мг на 100 грамів;
- ківі — 93 мг на 100 грамів;
- цвітна капуста — 70 мг на 100 грамів;
- капуста — 60 мг на 100 грамів;
- солодкий червоний перець — 183 мг на 100 грамів;
- солодкий жовтий перець — 250 мг на 100 грамів;
- петрушка — 133 мг на 100 грамів;
- чорна смородина — 181 мг на 100 грамів;
- ананас — 48 мг на 100 грамів.
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