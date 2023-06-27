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Чи можна отримати добову норму вітаміну С з їжі

27 червня 2023 14:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Добова норма вітаміну С
Жінка збирає овочі. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

А чи знали ви, що вітамін С не захищає від вірусів та не бореться з ними. Проте він відіграє важливу роль у функціонуванні важливих органів та утворює деякі гормони. 

Про це повідомила косметологиня, нутріціологиня Марія Кулінська.

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"Термочутливий, світлочутливий, не утворюється, не накопичується і не відкладається, але важливий антиоксидант. Він не захищає від вірусів і не бореться з ними, але необхідний для нормальної і повноцінної роботи імунної системи", — повідомила нутріціологиня.

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

У чому користь вітаміну С:

  • виконує функцію детоксу в печінці;
  • допомагає засвоюватися мінералам;
  • сприяє хорошому сну та підвищує настрій;
  • відповідає за синтез холестеролу — важлива нейтральна молекула для організму, з якої утворюються гормони, а поганим вже робимо його (не слідкуючи за рівнем холестерину) ми самі;
  • покращує всмоктування заліза з їжі;
  • відповідає за синтез колагену.
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Полуниця та ківі. Фото: Freepik

Чи реально закрити потребу вітаміну С з їжею?

"Так, у будь-яку пору року. Але памʼятайте, про його нестабільність про яку я писала спочатку. Наприклад, взимку консервація не найкращий варіант, як і компоти влітку", — зазначила експертка. 

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам та ягодам, а в холодну пору ще є шокова заморозка чи хто любить квашену капусту.

Яка добова норма вітаміну С для дорослої людини

"Якщо ви людина, яка не палить,то 100мг вам достатньо буде і знайти їх в продуктах взагалі не складно. Ті хто палить потреба зростає, ще +40мг додатково", — пояснила нутриціологиня. 

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Розрізаний ананас. Фото: Freepik

Які продукти містять велику кількість вітаміну С: 

  • полуниця — 59 мг на 100 грамів; 
  • ківі — 93 мг на 100 грамів; 
  • цвітна капуста — 70 мг на 100 грамів; 
  • капуста — 60 мг на 100 грамів;
  • солодкий червоний перець — 183 мг на 100 грамів; 
  • солодкий жовтий перець — 250 мг на 100 грамів; 
  • петрушка — 133 мг на 100 грамів; 
  • чорна смородина — 181 мг на 100 грамів; 
  • ананас — 48 мг на 100 грамів. 

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