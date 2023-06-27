Жінка збирає овочі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

А чи знали ви, що вітамін С не захищає від вірусів та не бореться з ними. Проте він відіграє важливу роль у функціонуванні важливих органів та утворює деякі гормони.

Про це повідомила косметологиня, нутріціологиня Марія Кулінська.

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"Термочутливий, світлочутливий, не утворюється, не накопичується і не відкладається, але важливий антиоксидант. Він не захищає від вірусів і не бореться з ними, але необхідний для нормальної і повноцінної роботи імунної системи", — повідомила нутріціологиня.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

У чому користь вітаміну С:

виконує функцію детоксу в печінці;

допомагає засвоюватися мінералам;

сприяє хорошому сну та підвищує настрій;

відповідає за синтез холестеролу — важлива нейтральна молекула для організму, з якої утворюються гормони, а поганим вже робимо його (не слідкуючи за рівнем холестерину) ми самі;

покращує всмоктування заліза з їжі;

відповідає за синтез колагену.

Полуниця та ківі. Фото: Freepik

Чи реально закрити потребу вітаміну С з їжею?

"Так, у будь-яку пору року. Але памʼятайте, про його нестабільність про яку я писала спочатку. Наприклад, взимку консервація не найкращий варіант, як і компоти влітку", — зазначила експертка.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам та ягодам, а в холодну пору ще є шокова заморозка чи хто любить квашену капусту.

Яка добова норма вітаміну С для дорослої людини

"Якщо ви людина, яка не палить,то 100мг вам достатньо буде і знайти їх в продуктах взагалі не складно. Ті хто палить потреба зростає, ще +40мг додатково", — пояснила нутриціологиня.

Розрізаний ананас. Фото: Freepik

Які продукти містять велику кількість вітаміну С:

полуниця — 59 мг на 100 грамів;

ківі — 93 мг на 100 грамів;

цвітна капуста — 70 мг на 100 грамів;

капуста — 60 мг на 100 грамів;

солодкий червоний перець — 183 мг на 100 грамів;

солодкий жовтий перець — 250 мг на 100 грамів;

петрушка — 133 мг на 100 грамів;

чорна смородина — 181 мг на 100 грамів;

ананас — 48 мг на 100 грамів.

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