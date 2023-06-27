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Можно ли получить суточную норму витамина С из еды

27 июня 2023 14:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Суточная норма витамина С
Женщина собирает овощи. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Знали ли вы, что витамин С не защищает от вирусов и не борется с ними? Тем не менее, он играет важную роль в функционировании важных органов и образует некоторые гормоны.

Об этом сообщила косметолог, нутрициолог Мария Кулинская.

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"Термочувствительный, светочувствительный, не образуется, не накапливается и не откладывается, но важный антиоксидант. Он не защищает от вирусов и не борется с ними, но необходим для нормальной и полноценной работы иммунной системы",  сообщила нутрициолог.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В чем польза витамина С:

  • выполняет функцию детоксикации в печени;
  • помогает усваиваться минералам;
  • способствует хорошему сну и повышает настроение;
  • отвечает за синтез холестерола важная нейтральная молекула для организма, из которой образуются гормоны, а плохим уже делаем его (не следя за уровнем холестерина) мы сами;
  • улучшает всасывание железа из пищи;
  • отвечает за синтез коллагена.
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Клубника и киви. Фото: Freepik

Реально ли закрыть потребность витамина С с едой?

"Да, в любое время года. Но помните о его нестабильности, о которой я писала сначала. Например, зимой консервация не самый лучший вариант, как и компоты летом", — отметила эксперт.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Предпочитайте свежие овощи, фрукты и ягоды, а в холодное время еще есть шоковая заморозка или квашеная капуста.

Какая суточная норма витамина С для взрослого человека

"Если вы человек, который не курит, то 100 мг вам будет достаточно, и найти их в продуктах вообще не сложно. Для курильщиков потребность растет, еще +40 мг дополнительно", — пояснила нутрициолог.

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Разрезанный ананас. Фото: Freepik

Какие продукты содержат большое количество витамина С:

  • клубника — 59 мг на 100 граммов;
  • киви 93 мг на 100 граммов;
  • цветная капуста 70 мг на 100 граммов;
  • капуста — 60 мг на 100 граммов;
  • сладкий красный перец 183 мг на 100 граммов;
  • сладкий желтый перец 250 мг на 100 граммов;
  • петрушка 133 мг на 100 граммов;
  • черная смородина — 181 мг на 100 граммов;
  • ананас — 48 мг на 100 граммов.

Раньше мы писали, кому обязательно нужно принимать фолиевую кислоту.

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