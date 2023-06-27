Женщина собирает овощи. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Знали ли вы, что витамин С не защищает от вирусов и не борется с ними? Тем не менее, он играет важную роль в функционировании важных органов и образует некоторые гормоны.

Об этом сообщила косметолог, нутрициолог Мария Кулинская.

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"Термочувствительный, светочувствительный, не образуется, не накапливается и не откладывается, но важный антиоксидант. Он не защищает от вирусов и не борется с ними, но необходим для нормальной и полноценной работы иммунной системы", — сообщила нутрициолог.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В чем польза витамина С:

выполняет функцию детоксикации в печени;

помогает усваиваться минералам;

способствует хорошему сну и повышает настроение;

отвечает за синтез холестерола — важная нейтральная молекула для организма, из которой образуются гормоны, а плохим уже делаем его (не следя за уровнем холестерина) мы сами;

улучшает всасывание железа из пищи;

отвечает за синтез коллагена.

Клубника и киви. Фото: Freepik

Реально ли закрыть потребность витамина С с едой?

"Да, в любое время года. Но помните о его нестабильности, о которой я писала сначала. Например, зимой консервация не самый лучший вариант, как и компоты летом", — отметила эксперт.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Предпочитайте свежие овощи, фрукты и ягоды, а в холодное время еще есть шоковая заморозка или квашеная капуста.

Какая суточная норма витамина С для взрослого человека

"Если вы человек, который не курит, то 100 мг вам будет достаточно, и найти их в продуктах вообще не сложно. Для курильщиков потребность растет, еще +40 мг дополнительно", — пояснила нутрициолог.

Разрезанный ананас. Фото: Freepik

Какие продукты содержат большое количество витамина С:

клубника — 59 мг на 100 граммов;

киви — 93 мг на 100 граммов;

цветная капуста — 70 мг на 100 граммов;

капуста — 60 мг на 100 граммов;

сладкий красный перец — 183 мг на 100 граммов;

сладкий желтый перец — 250 мг на 100 граммов;

петрушка — 133 мг на 100 граммов;

черная смородина — 181 мг на 100 граммов;

ананас — 48 мг на 100 граммов.

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