Можно ли получить суточную норму витамина С из еды
Знали ли вы, что витамин С не защищает от вирусов и не борется с ними? Тем не менее, он играет важную роль в функционировании важных органов и образует некоторые гормоны.
Об этом сообщила косметолог, нутрициолог Мария Кулинская.
Можно ли получить из еды суточную потребность?
"Термочувствительный, светочувствительный, не образуется, не накапливается и не откладывается, но важный антиоксидант. Он не защищает от вирусов и не борется с ними, но необходим для нормальной и полноценной работы иммунной системы", — сообщила нутрициолог.
В чем польза витамина С:
- выполняет функцию детоксикации в печени;
- помогает усваиваться минералам;
- способствует хорошему сну и повышает настроение;
- отвечает за синтез холестерола — важная нейтральная молекула для организма, из которой образуются гормоны, а плохим уже делаем его (не следя за уровнем холестерина) мы сами;
- улучшает всасывание железа из пищи;
- отвечает за синтез коллагена.
Реально ли закрыть потребность витамина С с едой?
"Да, в любое время года. Но помните о его нестабильности, о которой я писала сначала. Например, зимой консервация не самый лучший вариант, как и компоты летом", — отметила эксперт.
Предпочитайте свежие овощи, фрукты и ягоды, а в холодное время еще есть шоковая заморозка или квашеная капуста.
Какая суточная норма витамина С для взрослого человека
"Если вы человек, который не курит, то 100 мг вам будет достаточно, и найти их в продуктах вообще не сложно. Для курильщиков потребность растет, еще +40 мг дополнительно", — пояснила нутрициолог.
Какие продукты содержат большое количество витамина С:
- клубника — 59 мг на 100 граммов;
- киви — 93 мг на 100 граммов;
- цветная капуста — 70 мг на 100 граммов;
- капуста — 60 мг на 100 граммов;
- сладкий красный перец — 183 мг на 100 граммов;
- сладкий желтый перец — 250 мг на 100 граммов;
- петрушка — 133 мг на 100 граммов;
- черная смородина — 181 мг на 100 граммов;
- ананас — 48 мг на 100 граммов.
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