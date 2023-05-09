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Друзья будут в восторге: как приготовить сочный шашлык в кофейном маринаде

9 мая 2023 18:00
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как сделать шашлык в кофейном маринаде – ингредиенты и способ приготовления
Сочный шашлык в кофейном маринаде. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

За окном становится теплее, а это значит, что приближается сезон шашлыков и разных пикников, поэтому важно знать, как сделать так, чтобы отдых оказался хорошим. Стоит попробовать шашлык в кофейном маринаде, но, чтобы это получилось вкусно, нужно знать, что для этого нужно и как его приготовить.

Об этом сообщает портал "Bon Appetit"

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Каждый владелец имеет собственные секреты и технологии приготовления мяса к шашлыку. Но те, кто любит разные эксперименты с едой, должны отведать кофейный маринад, который не только придаст мясу особый вкус, но и сделает его сочным и очень ароматным.

Шашлык
Вкусный и сочный шашлык на мангале. Фото: Pexels

Как приготовить вкусный маринад для шашлыка?

Ингредиенты

Для приготовления вкусного маринада нужно взять:

  • 500 г свинины;
  • 150 г лука;
  • одну чайную ложку горчицы;
  • две чайные ложки бальзамического уксуса;
  • 200 мл кофе (но обязательно только натурального);
  • две столовые ложки подсолнечного масла;
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Прежде всего, нужно порезать свинину на кубики, после чего добавить бальзамический уксус, дижонскую горчицу, масло, перец и соль. Затем нужно добавить холодный заварной кофе и перемешать так, чтобы каждый кусочек мяса был в маринаде.

Шашлык в маринаде
Способ маринования мяса к шашлыку. Фото: google.com

На мясо сверху нужно положить кольца лука и поставить в холодильник на время от четырех до 12 часов.

Можно сделать это в мультиварке, положив мясо с луком в чашу, забрав оттуда остатки маринада и туша до готовности.

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