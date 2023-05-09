Как сделать шашлык в кофейном маринаде – ингредиенты и способ приготовления

Друзья будут в восторге: как приготовить сочный шашлык в кофейном маринаде
За окном становится теплее, а это значит, что приближается сезон шашлыков и разных пикников, поэтому важно знать, как сделать так, чтобы отдых оказался хорошим. Стоит попробовать шашлык в кофейном маринаде, но, чтобы это получилось вкусно, нужно знать, что для этого нужно и как его приготовить.
Об этом сообщает портал "Bon Appetit"
Каждый владелец имеет собственные секреты и технологии приготовления мяса к шашлыку. Но те, кто любит разные эксперименты с едой, должны отведать кофейный маринад, который не только придаст мясу особый вкус, но и сделает его сочным и очень ароматным.
Как приготовить вкусный маринад для шашлыка?
Ингредиенты
Для приготовления вкусного маринада нужно взять:
- 500 г свинины;
- 150 г лука;
- одну чайную ложку горчицы;
- две чайные ложки бальзамического уксуса;
- 200 мл кофе (но обязательно только натурального);
- две столовые ложки подсолнечного масла;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
Прежде всего, нужно порезать свинину на кубики, после чего добавить бальзамический уксус, дижонскую горчицу, масло, перец и соль. Затем нужно добавить холодный заварной кофе и перемешать так, чтобы каждый кусочек мяса был в маринаде.
На мясо сверху нужно положить кольца лука и поставить в холодильник на время от четырех до 12 часов.
Можно сделать это в мультиварке, положив мясо с луком в чашу, забрав оттуда остатки маринада и туша до готовности.
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