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Друзі будуть в захваті: як приготувати соковитий шашлик у кавовому маринаді

9 травня 2023 18:00
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як зробити шашлик у кавовому маринаді – інгредієнти та спосіб приготування
Соковитий шашлик у кавовому маринаді. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

За вікном теплішає, а це означає, що наближається сезон шашликів та різних пікніків, тому важливо знати, як зробити так, щоб відпочинок видався добрим. Варто спробувати шашлик у кавовому маринаді, але щоб це вийшло смачно, потрібно знати, що для цього потрібно та як його приготувати.

Про це повідомляє портал "Bon Appetit"

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Кожен господар має власні секрети та техології приготування м'яса до шашлику. Але ті, хто любить різні експерименти з їжею, повинні скуштувати кавовий маринад, який не тільки додасть м'ясу особливого смаку, а й зробить його соковитим та дуже ароматним.

Шашлык
Смачний та соковитий шашлик на мангалі. Фото: Pexels

Як приготувати смачний маринад для шашлику?

Інгредієнти

Для приготування смачного маринаду, потрібно взяти:

  • 500 грамів свинини;
  • 150 грамів цибулі;
  • одну чайну ложку гірчиці;
  • дві чайні ложки бальзамічного оцту;
  • 200 мілілітрів кави (але обов’язково тільки натуральну);
  • дві столові ложки соняшникової олії;
  • сіль та чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Перш за все, потрібно порізати свинину на кубики, після чого додати бальзамічний оцет, дижонську гірчицю, олію, перець та сіль. Потім треба додати холодну заварну каву та перемішати так, щоб кожен шматочок м’яса був у маринаді.

Шашлык в маринаде
Спосіб маринування м'яса до шашлику. Фото: google.com

На м’ясо зверху потрібно покласти кільця цибулі та поставити у холодильник на час від чотирьох до 12 годин.

Можна також зробити це у мультиварці, поклавши м’ясо з цибулею в чашу, забравши звідти залишки маринаду та тушкуючи до готовності.

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