Какой маникюр будет в тренде 2024 года — ТОП-5 самых стильных идей

Маникюр с животным принтом на короткие ногти. Фото: Pinterest

Настоящие модницы всегда следят за главными трендами каждого сезона, в частности, за трендами в одежде, обуви, сумках, волосах и т.д. Также они наблюдают за тем, как меняется мода на ногти, поэтому следует знать, какой в следующем году маникюр будет трендовым.

Об этом сообщает Who What Wear.

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Металлик и хром

По классике зимой в тренде все, что блестит, а цвет и дизайн ногтей не является исключением. Если вы хотите добавить немного блеска своему образу, вы можете смело красить свои ногти лаком металлических оттенков и пользоваться втиркой, которая придаст эффекта вашему маникюру.

Стильный маникюр цвета металлик. Фото: Pinterest

Животный принт

Те, кому нравится зебровый, леопардовый или другой принт на ногтях, наконец, могут не сдерживать себя из-за прихотей моды. В 2024 году трендовыми будут разные интересные узоры на ваших ногтях, даже если они будут минимальными.

Маникюр с животным принтом. Фото: Pinterest

Миндалевидная форма

Уже в течение многих сезонов острый квадрат на ногтях "сжимал" миндаль, но это в прошлом. Стилисты говорят, что в следующем году закругленная форма ногтей будет выглядеть довольно стильно, поэтому смело забывайте про острый квадрат и переходите на миндалевидную форму.

Миндалевидная форма ногтей. Фото: Pinterest

Все оттенки красного

Не секрет, что классический стиль всегда был и есть в моде, но на зимние праздники больше подходят ногти красного цвета. Дело в том, что красные оттенки в маникюре объединяют праздничность и простоту. Поэтому красные ногти можно смело комбинировать как с вечерней одеждой, так и с обычной.

Красные оттенки на ногтях. Фото: Pinterest

"Голые" ногти

В этом и следующем сезоне главным трендом будут ногти, которые совсем не покрыты лаком или накрашены почти незаметным лаком. Но следует понимать, что для того, чтобы достичь отличного результата, ваши ноготки должны быть ухоженными, а их пластина должна блестеть.

Женские ногти без покрытия. Фото: Pinterest

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