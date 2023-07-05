Як обрати дитині одяг на літо – на що варто звертати свою увагу

Мати з маленькою дитиною на прогулянці на вулиці. Фото: Freepik

Літо — це той період, коли діти гуляють на вулиці найбільше, тому важливо, щоб вони відчували себе комфортно та не страждали від спеки. Саме тому важливо знати, як правильно обрати одяг для своїй дітей та що важливо враховувати при виборі літніх речей.

Новини.LIVE пояснює, як правильно обрати літні костюми у 2023 році для своїх дітей.

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Комфорт

Перш за все, варто акцентувати свою увагу на зручності та комфорті, адже діти знаходяться в постійному русі, тому важливо, щоб тканина одягу була натуральною. Саме тому ідеальним варіантом для дитячого одягу є бавовна, яка не тільки м'яка, а ще й гіпоалергенна та добре вбирає вологу.

Захист від сонячних променів

Також важливим фактором є захист від сонця, адже ультрафіолетові промені можуть нести велику небезпеку для дитячої шкіри. Тому варто обирати спеціальні тканини з ультрафіолетовим фактором, які не дають шкідливим променям проникати на шкіру дитини.

Маленька дівчинка на вулиці з літачком в руках. Фото: Freepik

Стиль

Влітку 2023 року популярними кольорами є яскраві та соковиті відтінки, наприклад, жовтий, блакитний чи м’ятний. Крім того, можна використовувати різні принти на одязі.

Функціональність

Дуже важливо звертати увагу на зручність одягу, наприклад, можна обрати речі з кишенями, щоб дитина могла туди класти іграшки. Також варто обирати одяг, судячи з кількості різних блискавок або кнопок.

Маленькі діти під час малювання на асфальті. Фото: Freepik

Сезонність

При покупці літнього одягу для своєї дитини варто, звісно, враховувати те, яка погода на вулиці.

Розмір

Також важливо враховувати розмір дитини, адже речі не повинні бути занадто вільними або тісними. Крім того, потрібно враховувати вік, зростання та індивідуальні особливості своєї дитини.

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