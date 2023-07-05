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Как правильно выбрать ребенку одежду на лето: что важно учитывать

5 июля 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как выбрать ребенку одежду на лето – на что следует обращать внимание
Мать с маленьким ребенком на прогулке на улице. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Лето — это тот период, когда дети гуляют на улице больше, поэтому важно, чтобы они чувствовали себя комфортно и не страдали от жары. Именно поэтому важно знать, как правильно выбрать одежду для своих детей и что важно учитывать при выборе летних вещей.

Новини.LIVE объясняет, как правильно выбрать летние костюмы в 2023 году для своих детей.

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Какие факторы учитывать при выборе одежды детям на лето?

Комфорт

Прежде всего, стоит акцентировать свое внимание на удобстве и комфорте, ведь дети находятся в постоянном движении, поэтому важно, чтобы ткань одежды была натуральной. Именно поэтому идеальным вариантом для детской одежды является хлопок, который не только мягкий, но и гипоаллергенный и хорошо впитывает влагу.

Защита от солнечных лучей

Также важным фактором является защита от солнца, ведь ультрафиолетовые лучи могут представлять большую опасность для детской кожи. Поэтому следует выбирать специальные ткани с ультрафиолетовым фактором, которые не дают вредным лучам проникать на кожу ребенка.

Маленькая девочка на улице
Маленькая девочка на улице с самолетиком в руках. Фото: Freepik

Стиль

Летом 2023 года популярными цветами являются яркие и сочные оттенки, например, желтый, голубой или мятный. Кроме того, можно использовать разные принты на одежде.

Функциональность

Очень важно обращать внимание на удобство одежды, например, можно выбрать вещи с карманами, чтобы ребенок мог туда класть игрушки. Также следует выбирать одежду, исходя из количества разных молний или кнопок.

Маленькие дети во время рисования на асфальте
Маленькие дети во время рисования на асфальте. Фото: Freepik

Сезонность

При покупке летней одежды для своего ребенка следует, конечно, учитывать, какая погода на улице.

Размер

Также важно учитывать размер ребенка, ведь вещи не должны быть слишком свободными или тесными. Кроме того, следует учитывать возраст, рост и индивидуальные особенности своего ребенка.

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