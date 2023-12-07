Який манікюр буде в тренді 2024 року — ТОП-5 найстильніших ідей

Манікюр з тваринним принтом на короткі нігті. Фото: Pinterest

Справжні модниці завжди стежать за головними трендами кожного сезону, зокрема, за трендами в одязі, взутті, сумках, волосся тощо. Також вони спостерігають за тим, як змінюється мода на нігті, тому варто знати, який в наступному році манікюр буде трендовим.

Про це повідомляє Who What Wear.

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Металік і хром

За класикою взимку в тренді все, що блищить, а колір і дизайн нігтів не є виключенням. Якщо ви хочете додати трохи блиску своєму образу, ви можете сміливо фарбувати свої нігті лаком металічних відтінків і користуватися втиркою, яка додасть ефекту вашому манікюру.

Стильний манікюр кольору металік. Фото: Pinterest

Тваринний принт

Ті, кому подобається зебровий, леопардовий чи інший принт на нігтях, нарешті, можуть не стримувати себе через примхи моди. У 2024 році трендовими будуть різні цікаві візерунки на ваших нігтях, навіть, якщо вони будуть мінімальними.

Манікюр з тваринним принтом. Фото: Pinterest

Мигдалеподібна форма

Вже протягом багатьох сезонів гострий квадрат на нігтях "стискав" мигдаль, але це у минулому. Стилісти кажуть, що у наступному році заокруглена форма нігтів матиме досить стильний вигляд, тому сміливо забувайте про гострий квадрат і переходьте на мигдалеподібну форму.

Мигдалеподібна форма нігтів. Фото: Pinterest

Всі відтінки червоного

Не секрет, що класичний стиль завжди був і є в моді, але на зимові свята більш підходять нігті червоного кольору. Справа в тому, що червоні відтінки у манікюрі об’єднує святковість і простоту. Тому червоні нігті можна сміливо комбінувати як з вечірнім одягом, так і зі звичайним.

Червоні відтінки на нігтях. Фото: Pinterest

"Голі" нігті

У цьому і наступному сезоні головним трендом будуть нігті, які зовсім не покриті лаком або ті, які нафарбовані майже непомітним лаком. Але варто розуміти, що для того, щоб досягти чудового результату, ваші нігтики мають бути доглянутими, а їхня пластина повинна блистіти.

Жіночі нігті без покриття. Фото: Pinterest

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