Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода та стиль arrow Трендовий манікюр 2024 року — ТОП-5 стильних ідей для дівчат arrow

Трендовий манікюр 2024 року — ТОП-5 стильних ідей для дівчат

7 грудня 2023 19:23
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Який манікюр буде в тренді 2024 року — ТОП-5 найстильніших ідей
Манікюр з тваринним принтом на короткі нігті. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Справжні модниці завжди стежать за головними трендами кожного сезону, зокрема, за трендами в одязі, взутті, сумках, волосся тощо. Також вони спостерігають за тим, як змінюється мода на нігті, тому варто знати, який в наступному році манікюр буде трендовим.

Про це повідомляє Who What Wear.

Читайте також:

Який манікюр буде в тренді в 2024 році

Металік і хром

За класикою взимку в тренді все, що блищить, а колір і дизайн нігтів не є виключенням. Якщо ви хочете додати трохи блиску своєму образу, ви можете сміливо фарбувати свої нігті лаком металічних відтінків і користуватися втиркою, яка додасть ефекту вашому манікюру.

Стильный маникюр цвета металлик
Стильний манікюр кольору металік. Фото: Pinterest

Тваринний принт

Ті, кому подобається зебровий, леопардовий чи інший принт на нігтях, нарешті, можуть не стримувати себе через примхи моди. У 2024 році трендовими будуть різні цікаві візерунки на ваших нігтях, навіть, якщо вони будуть мінімальними.

Маникюр с животным принтом
Манікюр з тваринним принтом. Фото: Pinterest

Мигдалеподібна форма

Вже протягом багатьох сезонів гострий квадрат на нігтях "стискав" мигдаль, але це у минулому. Стилісти кажуть, що у наступному році заокруглена форма нігтів матиме досить стильний вигляд, тому сміливо забувайте про гострий квадрат і переходьте на мигдалеподібну форму.

Миндалевидная форма ногтей
Мигдалеподібна форма нігтів. Фото: Pinterest

Всі відтінки червоного

Не секрет, що класичний стиль завжди був і є в моді, але на зимові свята більш підходять нігті червоного кольору. Справа в тому, що червоні відтінки у манікюрі об’єднує святковість і простоту. Тому червоні нігті можна сміливо комбінувати як з вечірнім одягом, так і зі звичайним.

Красные оттенки на ногтях
Червоні відтінки на нігтях. Фото: Pinterest

"Голі" нігті

У цьому і наступному сезоні головним трендом будуть нігті, які зовсім не покриті лаком або ті, які нафарбовані майже непомітним лаком. Але варто розуміти, що для того, щоб досягти чудового результату, ваші нігтики мають бути доглянутими, а їхня пластина повинна блистіти.

Женские ногти без покрытия
Жіночі нігті без покриття. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яку стильну зачіску можна зробити на Новий рік-2024 на коротке, середнє і довге волосся.

Раніше ми розповідали про те, як правильно вибирати своїй дитині одяг на літній період. 

Також ми повідомляли про те, які сонцезахисні окуляри ніколи не вийдуть з моди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі