Яку стильну зачіску зробити на Новий рік-2024 на довге, середнє і коротке волосся

Молода дівчина, яка тримає бенгальські вогники. Фото: Freepik

Мабуть кожна дівчина при наближенні Нового року думає, у чому його зустрічати, який манікюр зробити і з якою зачіскою бути на святі. Тому ми розповідаємо, яку зачіску можна зробити на Новий рік-2024 на довге, середнє і коротке волосся.

Новини.LIVE показує стильні варіанти зачіски на Новий рік-2024.

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Зачіска на Новий рік на довге волосся

Локони "подруга серфера"

Не секрет, що на довгому волоссі можна добряче розійтися, але на Новий рік у 2024 році стилісти радять дотримуватися класичного стилю. Ця зачіска робить жінку більш повітряною і молодою. До речі, саме таку зачіску дуже любить робити акторка і зірка "Друзів" Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон з локонами "подруга серфера". Фото: Pinterest

Голівудська хвиля

Стилісти кажуть, що це дуже святкова зачіска, яка може прикрасити будь-яке вбрання. Втім, краще така зачіска пасуватиме під довгу скромну сукню. Але не варто робити занадто об’ємні локони біля обличчя, оскільки це заважатиме вам.

Стильна зачіска "Голівудська хвиля". Фото: Pinterest

Зачіска на Новий рік на середнє волосся

Скромний пучок

Пучок на голові може бути як низьким, так і вісоким, як ідеально гладким, так і вільно зібраним. Якщо ви вирішили вільно зібрати волосся, варто розуміти, що пучок повинен бути недбалим.

Гладкий пучок на середнє волосся. Фото: Pinterest

Укладка у ретро стилі

Такий варіант зачісок завжди залишається актуальним і пасуватиме романтичній натурі, адже він додасть образу елегантності й загадковості. Щоб створити розкішний новорічний образ, можна підібрати до нього сукню у ретро стилі.

Укладка в ретро стилі. Фото: Pinterest

Зачіски на Новий рік на коротке волосся

Ефект мокрого волосся

Такий варіант зачісок підійде сміливим дівчатам, які хочуть привернути до себе увагу. Таке волосся має дуже чуттєвий вигляд. Щоб акцентувати на свій образ більше уваги, можна нанести на губи червону помаду.

Ефект мокрого волосся. Фото: Pinterest

Недбалі хвилі

Головною перевагою цієї зачіски є те, що вона робить об'єм біля коренів. Саме це чудово підійде для новорічної ночі. Така зачіска має грайливий та легковажний вигляд.

Зачіска "недбалі хвилі". Фото: Pinterest

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