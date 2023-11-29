Какую стильную прическу сделать на Новый год-2024 на длинные, средние и короткие волосы

Молодая девушка, держащая бенгальские огоньки. Фото: Freepik

Пожалуй, каждая девушка при приближении Нового года думает, в чем его встречать, какой маникюр сделать и с какой прической быть на празднике. Поэтому мы рассказываем, какую прическу можно сделать на Новый год-2024 на длинные, средние и короткие волосы.

Новини.LIVE показывает стильные варианты прически на Новый год-2024.

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Прическа на Новый год на длинные волосы

Локоны "подруга серфера"

Не секрет, что на длинных волосах можно хорошо разойтись, но на Новый год в 2024 году стилисты советуют придерживаться классического стиля. Эта прическа делает женщину более воздушной и молодой. Кстати, именно такую прическу очень любит делать актриса и звезда "Друзей" Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон с локонами "подруга серфера". Фото: Pinterest

Голливудская волна

Стилисты говорят, что это очень праздничная прическа, которая может украсить любой наряд. Впрочем, лучше такая прическа будет подходить под длинное скромное платье. Но не стоит делать слишком объемные локоны у лица, поскольку это будет мешать вам.

Стильная прическа "Голливудская волна". Фото: Pinterest

Прическа на Новый год на средние волосы

Скромный пучок

Пучок на голове может быть как низким, так и высоким, как идеально гладким, так и свободно собранным. Если вы решили свободно собрать волосы, следует понимать, что пучок должен быть небрежным.

Гладкий пучок на средние волосы. Фото: Pinterest

Укладка в стиле ретро

Такой вариант причесок всегда остается актуальным и подходит романтической натуре, ведь он придаст образу элегантности и загадочности. Чтобы создать роскошный новогодний образ, можно подобрать к нему платье в ретро стиле.

Укладка в стиле ретро. Фото: Pinterest

Прически на Новый год на короткие волосы

Эффект мокрых волос

Такой вариант причесок подойдет смелым девушкам, желающим привлечь к себе внимание. Такие волосы выглядят очень чувственно. Чтобы акцентировать на своем образе больше внимания, можно нанести на губы красную помаду.

Эффект мокрых волос. Фото: Pinterest

Небрежные волны

Главным преимуществом этой прически является то, что она делает объем возле корней. А именно это отлично подойдет для новогодней ночи. Такая прическа выглядит игриво и легкомысленно.

Прическа "небрежные волны". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, сколько стоят елки к Новому году-2024.

Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя делать на Старый Новый год.

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