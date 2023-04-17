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Легендарный бренд одежды Supreme может исчезнуть навсегда

17 апреля 2023 16:55
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Легендарный бренд одежды Supreme может исчезнуть навсегда
Фирменный магазин Supreme в Чикаго. Фото: Instagram /supremenewyork
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

За последние несколько лет легендарное лого бренда все реже появляется на обложках глянца и начинает постепенно исчезать из гардероба модных инфлюэнсеров. Эксперты связывают это с тем, что Supreme стал жертвой мейнстрима и уступил свою изобретательность другим брендам.

Новини.LIVE расскажет подробности.

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История успеха

Культовый нью-йоркский бренд был основан в 1994 году, но широкую популярность приобрел после коллаборации с французским домом моды Louis Vuitton в 2017-м. Все хорошо помнят, как звезды Голливуда просто грезили вещами с лого Supreme. Канье Уэст и его тогдашняя супруга Ким Кардашьян, Мадонна и Леди Гага, модели Кейт Мосс и Кендалл Дженнер постоянно попадали в объективы папарацци в вещах бренда. Их многомиллионная аудитория и фаны тогда тоже принесли компании немалые доходы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Внезапная вспышка популярности тем более не смогла уберечь Supreme от потери актуальности, поскольку на рынке появилось много подделок и приобрести вещи с желанным лого стало не так уж сложно.

Впоследствии на арене начали появляться новые трендсеттеры стритстайла, среди которых Aimé Leon Dore, Noah и Pleasures. Но модные критики все же советуют не спешить с выводами и верят в то, что Supreme еще сможет нас приятно удивить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Supreme (@supremenewyork)

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