Легендарний бренд одягу Supreme може зникнути назавжди

Фірмовий магазин Supreme у Чикаго. Фото: Instagram/supremenewyork

За останні декілька років легендарне лого бренду все рідше з’являється на обкладинках глянцю та починає потроху зникати з гардеробу модних інфлюенсерів. Експерти пов’язують це з тим, що Supreme став жертвою мейнстріму та поступився своєю винахідливістю іншим брендам.

Новини.LIVE розповість подробиці.

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Історія успіху

Культовий нью-йоркський бренд був заснований у 1994 році, але широку популярність здобув після колаборації з французьким будинком моди Louis Vuitton у 2017-му. Всі добре пам’ятають, як зірки Голлівуду просто марили речами з лого Supreme. Каньє Вест та його тогочасна дружина Кім Кардаш’ян, Мадонна і Леді Гага, моделі Кейт Мосс та Кендалл Дженнер постійно потрапляли в об'єктиви папараці в речах бренду. Їхня багатомільйонна аудиторія та фани тоді також принесли компанії чималі прибутки.

Раптовий спалах популярності тим паче не зміг вберегти Supreme від втрати актуальності, оскільки на ринку з’явилося багато підробок і придбати речі з омріяним лого стало не так вже й складно.

Згодом на арені почали з’являтися нові трендсетери стрітстайлу, серед яких Aimé Leon Dore, Noah та Pleasures. Але модні критики все ж таки радять не поспішати з висновками і вірять в те, що Supreme ще зможе нас приємно вразити.

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