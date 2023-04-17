Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода та стиль arrow Легендарний бренд одягу Supreme може зникнути назавжди arrow

Легендарний бренд одягу Supreme може зникнути назавжди

17 квітня 2023 16:55
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Легендарний бренд одягу Supreme може зникнути назавжди
Фірмовий магазин Supreme у Чикаго. Фото: Instagram/supremenewyork
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

За останні декілька років легендарне лого бренду все рідше з’являється на обкладинках глянцю та починає потроху зникати з гардеробу модних інфлюенсерів. Експерти пов’язують це з тим, що Supreme став жертвою мейнстріму та поступився своєю винахідливістю іншим брендам. 

Новини.LIVE розповість подробиці.

Читайте також:

Історія успіху

Культовий нью-йоркський бренд був заснований у 1994 році, але широку популярність здобув після колаборації з французьким будинком моди Louis Vuitton у 2017-му. Всі добре пам’ятають, як зірки Голлівуду просто марили речами з лого Supreme. Каньє Вест та його тогочасна дружина Кім Кардаш’ян, Мадонна і Леді Гага, моделі Кейт Мосс та Кендалл Дженнер постійно потрапляли в об'єктиви папараці в речах бренду. Їхня багатомільйонна аудиторія та фани тоді також принесли компанії чималі прибутки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Supreme (@supremenewyork)

Раптовий спалах популярності тим паче не зміг вберегти Supreme від втрати актуальності, оскільки на ринку з’явилося багато підробок і придбати речі з омріяним лого стало не так вже й складно.

Згодом на арені почали з’являтися нові трендсетери стрітстайлу, серед яких Aimé Leon Dore, Noah та Pleasures. Але модні критики все ж таки радять не поспішати з висновками і вірять в те, що Supreme ще зможе нас приємно вразити.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Supreme (@supremenewyork)

Радимо вам також почитати про те, як стильно виглядати у 2023-му та нагадаємо як краще обрати джинси на широкі бедра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB