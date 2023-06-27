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Два теста-рисунка, которые откроют родителям глаза на ребенка

27 июня 2023 20:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Два простых теста-рисунка, которые покажут внутренний мир ребенка
Простой тест-рисунок "Солнышко" много расскажет о внутреннем мире малыша.. Фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Часто родители даже не догадываются, что у ребенка вызревают какие-то психологические проблемы. Психологи советуют выяснить это в веселой игровой форме с помощью тестов-рисунков.

Внешне некоторые переживания и страхи малыша не всегда могут быть заметны. Следует провести с ребенком два простых теста-рисунка, которые дадут основания для размышлений и действий.

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Солнышко

Попросите ребенка, чтобы он нарисовал солнышко, похожим на него.

Ребенок развивается гармонично если солнышко:

  • большое по размеру;
  • улыбается;
  • имеет много лучиков.

Если части рисунка мелкие и маленькие, то это значит, что малыш:

  • испытывает дискомфорт;
  • имеет определенные страхи;
  • неуверенный в себе, имеет заниженную самооценку.

Вымышленный зверек

Предложите ребенку нарисовать любое нереальное животное по его вкусу и усмотрению. Хоть крокодила с куриными крыльями. Лучше, чтобы малыш сам назвал это существо.

Если название содержит несколько слов, ребенок серьезно относится к жизни. Если в названии простой набор букв, то ребенок еще легкомысленный.

Расположение изображения на листе

  • наверху – ребенок чувствует недооценку взрослыми;
  • внизу – заниженная самооценка;
  • посередине и похоже на милое существо, с руками и ногами – у ребенка нет проблем и он развивается нормально.

Другие детали изображения

  • Насекомое – наличие психических проблем.
  • У животного острые зубы – ребенок агрессивный.
  • Слишком большой рисунок – ребенок эгоист, зацикленный на себе.

В итоге нужно откровенно поговорить ребенком, проследить за нюансами его поведения и уделить ему больше внимания ребенку. Следует показать результаты тестов профессиональному психологу и прислушаться к его советам.

Раньше мы писали о трех видах тренировок, прокачивающих ваше сердце. Также сообщалось, каким людям не следует пить воду с лимоном.

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