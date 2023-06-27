Два простых теста-рисунка, которые покажут внутренний мир ребенка

Два теста-рисунка, которые откроют родителям глаза на ребенка
Часто родители даже не догадываются, что у ребенка вызревают какие-то психологические проблемы. Психологи советуют выяснить это в веселой игровой форме с помощью тестов-рисунков.
Внешне некоторые переживания и страхи малыша не всегда могут быть заметны. Следует провести с ребенком два простых теста-рисунка, которые дадут основания для размышлений и действий.
Солнышко
Попросите ребенка, чтобы он нарисовал солнышко, похожим на него.
Ребенок развивается гармонично если солнышко:
- большое по размеру;
- улыбается;
- имеет много лучиков.
Если части рисунка мелкие и маленькие, то это значит, что малыш:
- испытывает дискомфорт;
- имеет определенные страхи;
- неуверенный в себе, имеет заниженную самооценку.
Вымышленный зверек
Предложите ребенку нарисовать любое нереальное животное по его вкусу и усмотрению. Хоть крокодила с куриными крыльями. Лучше, чтобы малыш сам назвал это существо.
Если название содержит несколько слов, ребенок серьезно относится к жизни. Если в названии простой набор букв, то ребенок еще легкомысленный.
Расположение изображения на листе
- наверху – ребенок чувствует недооценку взрослыми;
- внизу – заниженная самооценка;
- посередине и похоже на милое существо, с руками и ногами – у ребенка нет проблем и он развивается нормально.
Другие детали изображения
- Насекомое – наличие психических проблем.
- У животного острые зубы – ребенок агрессивный.
- Слишком большой рисунок – ребенок эгоист, зацикленный на себе.
В итоге нужно откровенно поговорить ребенком, проследить за нюансами его поведения и уделить ему больше внимания ребенку. Следует показать результаты тестов профессиональному психологу и прислушаться к его советам.
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