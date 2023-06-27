Два простых теста-рисунка, которые покажут внутренний мир ребенка

Простой тест-рисунок "Солнышко" много расскажет о внутреннем мире малыша.. Фото: pixabay

Часто родители даже не догадываются, что у ребенка вызревают какие-то психологические проблемы. Психологи советуют выяснить это в веселой игровой форме с помощью тестов-рисунков.

Внешне некоторые переживания и страхи малыша не всегда могут быть заметны. Следует провести с ребенком два простых теста-рисунка, которые дадут основания для размышлений и действий.

Читайте также:

Солнышко

Попросите ребенка, чтобы он нарисовал солнышко, похожим на него.

Ребенок развивается гармонично если солнышко:

большое по размеру;

улыбается;

имеет много лучиков.

Если части рисунка мелкие и маленькие, то это значит, что малыш:

испытывает дискомфорт;

имеет определенные страхи;

неуверенный в себе, имеет заниженную самооценку.

Вымышленный зверек

Предложите ребенку нарисовать любое нереальное животное по его вкусу и усмотрению. Хоть крокодила с куриными крыльями. Лучше, чтобы малыш сам назвал это существо.

Если название содержит несколько слов, ребенок серьезно относится к жизни. Если в названии простой набор букв, то ребенок еще легкомысленный.

Расположение изображения на листе

наверху – ребенок чувствует недооценку взрослыми;

внизу – заниженная самооценка;

посередине и похоже на милое существо, с руками и ногами – у ребенка нет проблем и он развивается нормально.

Другие детали изображения

Насекомое – наличие психических проблем.

У животного острые зубы – ребенок агрессивный.

Слишком большой рисунок – ребенок эгоист, зацикленный на себе.

В итоге нужно откровенно поговорить ребенком, проследить за нюансами его поведения и уделить ему больше внимания ребенку. Следует показать результаты тестов профессиональному психологу и прислушаться к его советам.

Раньше мы писали о трех видах тренировок, прокачивающих ваше сердце. Также сообщалось, каким людям не следует пить воду с лимоном.