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Два тести-малюнки, які відкриють батькам очі на дитину

27 червня 2023 20:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Два прості тести-малюнки, які покажуть внутрішній світ дитини
Простий тест-малюнок "Сонечко" багато розповість про внутрішній світ малюка.. Фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Часто батьки навіть не здогадуються, що у їхньої дитини визрівають якісь психологічні проблеми. Психологи радять з’ясувати це у веселій ігровій формі за допомогою тестів-малюнків.

Зовні певні переживання та страхи малюка не завжди можуть бути помітними. Варто провести з дитиною два простих тести-малюнки, які дадуть підстави для роздумів та дій.

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Сонечко

Попросіть дитину, аби вона намалювала сонечко, схожим на неї.

Дитина розвивається гармонійно якщо сонечко

  • велике за розміром;
  • посміхається;
  • має багато промінчиків.

Якщо частини малюнку дрібні та маленькі, то це значить, що малюк:

  • зазнає дискомфорту;
  • має певні страхи;
  • невпевнений в собі, має занижену самооцінку.

Вигадана тваринка

Запропонуйте дитині намалювати будь-яку нереальну тварину на її смак та розсуд. Хоч крокодила з курячими крилами. Краще нехай, щоб малюк сам назвав цю істоту.

Якщо назва містить кілька слів, то дитина серйозно ставиться до життя. Якщо у назві лише простий  набір літер, то дитина ще легковажна.

Розташування зображення на аркуші

  • вгорі – дитина відчуває недооцінку дорослими;
  • унизу – занижена самооцінка;
  • посередині та схожа на милу істоту, з руками та ногами – дитина не має проблем та розвивається нормально.

Інші деталі зображення

  • Комаха – наявність психічних проблем.
  • У тварини гострі зуби – дитина агресивна.
  • Занадто великий малюнок – дитина егоїст, зациклений на собі.

У підсумку потрібно відверто поговорити дитиною, простежити за нюансами її поведінки та приділити їй більше уваги дитині. Варто показати результати тестів фаховому психологу та дослухатися до його порад.

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