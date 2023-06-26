Тест-малюнок: що зображення кактуса розповість про ваш характер

Психологи використовують малюнки, щоб виявити особливості характеру людини. Фото: pixabay

Тлумачення того, як саме ви зобразили кактус, багато розповість про вашу особистість. Значення мають розмір, положення малюнку на аркуші та інші деталі.

Отже, запропонуйте своїм друзям та знайомих намалювати кактус. Після цього звірте намальоване з інтерпретацією та дізнайтесь про людей багато нового.

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1. Розмір кактуса

Чим більша рослина, тим впевненіше в собі людина.

Якщо кактус займає 2/3 листа, самооцінка людини об'єктивна.

Про надмірну скромність свідчить малюнок розміром 1/3 аркуша і менше.

Малюнок, який не помістився на листі, є ознакою стресу.

2. Розташування на сторінці

Внизу — невпевнена в собі, сором'язлива людина.

Вгорі — людина з завищеною самооцінкою.

По центру — людина відчуває себе безпечно і благополучно.

Праворуч — людина є реалістом.

Ліворуч — людина імпульсивна і нетерпляча.

3. Штрихи та лінії

Чіткі лінії з помірною за силою натиском — прямий і рішучий характер.

Слабкі й бліді лінії — пасивність і поступливість.

Плавні лінії — спокій і виваженість.

Уривчасті штрихи та неточні лінії — імпульсивність.

Виражене внутрішнє штрихування в поєднанні з сильним натиском — занепокоєння та тривожність.

4. Виправляння малюнку

Численні стирання й оновлення ліній — підвищена тривожність, невпевненості в собі й занепокоєння.

Стирання лише деяких лінії з метою поліпшити зображення — гнучкість, прагнення до порядку та потреба успіху.

5. Деталізація

Багато деталей — людина з творчим підходом.

Низька деталізованість і схематичність малюнків — людина у стані зниженої активності, можливо у депресії.

Відростки та квіти, виступають за контур стебла — товариський характер

Відростки та квіти в межах контуру — замкнутість, сором'язливість.

6. Голки

Багато довгих, великих, густо розташованих голок — людина роздратована, зла.

Голки вгору — агресія спрямована на людей, що стоять вище автора малюнка по статусу.

Голки стирчать в сторони — негатив викликаний рівними.

Голки вниз — агресії спрямована на слабкіших і залежних.

7. Кольори

Зелений — впевненість.

Жовтий — страх бути відкинутим.

Синій — відчуття комфорту.

Червоний — емоційне збудження.

Сірий — нейтральна позиція.

Чорний — суперечливість.

8. Контекст

Кактус один — інтроверсія.

Кактус, оточений іншими кактусами, іншими рослинами, тваринами та людьми — екстраверсія.

Кактус у горщику — потреби в сімейному захисту.

Кактус в природному середовищі — незалежний характер.

Раніше психотерапевтка розповіла, які відбуваються зміни в мозку при депресивних розладах.

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