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Рисунок кактуса: тест, который точно опишет ваш характер

26 июня 2023 20:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест-рисунок: что изображение кактуса расскажет о вашем характере
Психологи используют картинки, чтоб выявить особенности характера человека. Фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Объяснение того, как именно вы изобразили кактус, расскажет о вашей личности многое. Значения имеют размер, положение рисунка на листе и другие детали.

Итак, предложите своим друзьям и знакомым нарисовать кактус. После этого сверьте нарисованное с интерпретацией и узнайте о людях много нового.

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1. Размер кактуса

  • Чем больше растение, тем увереннее в себе человек.
  • Если кактус занимает 2/3 листа, самооценка человека объективна.
  • О чрезмерной скромности свидетельствует рисунок размером 1/3 листа и меньше.
  • Рисунок, который не поместился на бумаге, является признаком стресса.

2. Расположение на странице

  • Внизу — неуверенный в себе, застенчивый человек.
  • Вверху — человек с завышенной самооценкой.
  • По центру — человек чувствует себя безопасно и благополучно.
  • Справа — человек реалист.
  • Слева — человек импульсивный и нетерпеливый.

3. Штрихи и линии

  • Четкие линии с умеренным по силе напором — прямой и решительный характер.
  • Слабые и бледные линии – пассивность и покладистость.
  • Плавные линии – спокойствие и взвешенность.
  • Отрывочные штрихи и неточные линии – импульсивность.
  • Выраженная внутренняя штриховка в сочетании с сильным нажимом — беспокойство и тревожность.

4. Исправление рисунка

  • Многочисленные стирания и обновления линий – повышенная тревожность, неуверенность в себе и беспокойство.
  • Стирание только некоторых линий с целью улучшить изображение — гибкость, стремление к порядку и потребность успеха.

5. Детализация

  • Многие детали – человек с творческим подходом.
  • Низкая деталированность и схематичность рисунков человек в состоянии пониженной активности, возможно в депрессии.
  • Отростки и цветы, выступающие за контур стебля — общительный характер
  • Отростки и цветы в пределах контура – замкнутость, застенчивость.

6. Иглы

  • Много длинных, больших, густо расположенных игл – человек раздраженный, злой.
  • Иглы вверх – агрессия направлена на людей, стоящих выше автора рисунка по статусу.
  • Иглы в стороны – негатив вызван равными.
  • Иглы вниз – агрессии направлена на более слабых и зависимых.

7. Цвета

  • Зеленый – уверенность.
  • Желтый – страх быть отвергнутым.
  • Синий – чувство комфорта.
  • Красный – эмоциональное возбуждение.
  • Серый – нейтральная позиция.
  • Черный – противоречивость.

8. Контекст

  • Кактус один – интроверсия.
  • Кактус, окруженный другими кактусами, другими растениями, животными и людьми – экстраверсия.
  • Кактус в горшке – потребности в семейной защите.
  • Кактус в природной среде – независимый характер.

Ранее психотерапевт рассказала, какие происходят изменения в мозге при депрессивных расстройствах.

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