Тест-рисунок: что изображение кактуса расскажет о вашем характере

Рисунок кактуса: тест, который точно опишет ваш характер
26 июня 2023 20:20
Психологи используют картинки, чтоб выявить особенности характера человека. Фото: pixabay
Объяснение того, как именно вы изобразили кактус, расскажет о вашей личности многое. Значения имеют размер, положение рисунка на листе и другие детали.
Итак, предложите своим друзьям и знакомым нарисовать кактус. После этого сверьте нарисованное с интерпретацией и узнайте о людях много нового.
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1. Размер кактуса
- Чем больше растение, тем увереннее в себе человек.
- Если кактус занимает 2/3 листа, самооценка человека объективна.
- О чрезмерной скромности свидетельствует рисунок размером 1/3 листа и меньше.
- Рисунок, который не поместился на бумаге, является признаком стресса.
2. Расположение на странице
- Внизу — неуверенный в себе, застенчивый человек.
- Вверху — человек с завышенной самооценкой.
- По центру — человек чувствует себя безопасно и благополучно.
- Справа — человек реалист.
- Слева — человек импульсивный и нетерпеливый.
3. Штрихи и линии
- Четкие линии с умеренным по силе напором — прямой и решительный характер.
- Слабые и бледные линии – пассивность и покладистость.
- Плавные линии – спокойствие и взвешенность.
- Отрывочные штрихи и неточные линии – импульсивность.
- Выраженная внутренняя штриховка в сочетании с сильным нажимом — беспокойство и тревожность.
4. Исправление рисунка
- Многочисленные стирания и обновления линий – повышенная тревожность, неуверенность в себе и беспокойство.
- Стирание только некоторых линий с целью улучшить изображение — гибкость, стремление к порядку и потребность успеха.
5. Детализация
- Многие детали – человек с творческим подходом.
- Низкая деталированность и схематичность рисунков человек в состоянии пониженной активности, возможно в депрессии.
- Отростки и цветы, выступающие за контур стебля — общительный характер
- Отростки и цветы в пределах контура – замкнутость, застенчивость.
6. Иглы
- Много длинных, больших, густо расположенных игл – человек раздраженный, злой.
- Иглы вверх – агрессия направлена на людей, стоящих выше автора рисунка по статусу.
- Иглы в стороны – негатив вызван равными.
- Иглы вниз – агрессии направлена на более слабых и зависимых.
7. Цвета
- Зеленый – уверенность.
- Желтый – страх быть отвергнутым.
- Синий – чувство комфорта.
- Красный – эмоциональное возбуждение.
- Серый – нейтральная позиция.
- Черный – противоречивость.
8. Контекст
- Кактус один – интроверсия.
- Кактус, окруженный другими кактусами, другими растениями, животными и людьми – экстраверсия.
- Кактус в горшке – потребности в семейной защите.
- Кактус в природной среде – независимый характер.
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