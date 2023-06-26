Тест-рисунок: что изображение кактуса расскажет о вашем характере

Психологи используют картинки, чтоб выявить особенности характера человека. Фото: pixabay

Объяснение того, как именно вы изобразили кактус, расскажет о вашей личности многое. Значения имеют размер, положение рисунка на листе и другие детали.

Итак, предложите своим друзьям и знакомым нарисовать кактус. После этого сверьте нарисованное с интерпретацией и узнайте о людях много нового.

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1. Размер кактуса

Чем больше растение, тем увереннее в себе человек.

Если кактус занимает 2/3 листа, самооценка человека объективна.

О чрезмерной скромности свидетельствует рисунок размером 1/3 листа и меньше.

Рисунок, который не поместился на бумаге, является признаком стресса.

2. Расположение на странице

Внизу — неуверенный в себе, застенчивый человек.

Вверху — человек с завышенной самооценкой.

По центру — человек чувствует себя безопасно и благополучно.

Справа — человек реалист.

Слева — человек импульсивный и нетерпеливый.

3. Штрихи и линии

Четкие линии с умеренным по силе напором — прямой и решительный характер.

Слабые и бледные линии – пассивность и покладистость.

Плавные линии – спокойствие и взвешенность.

Отрывочные штрихи и неточные линии – импульсивность.

Выраженная внутренняя штриховка в сочетании с сильным нажимом — беспокойство и тревожность.

4. Исправление рисунка

Многочисленные стирания и обновления линий – повышенная тревожность, неуверенность в себе и беспокойство.

Стирание только некоторых линий с целью улучшить изображение — гибкость, стремление к порядку и потребность успеха.

5. Детализация

Многие детали – человек с творческим подходом.

Низкая деталированность и схематичность рисунков человек в состоянии пониженной активности, возможно в депрессии.

Отростки и цветы, выступающие за контур стебля — общительный характер

Отростки и цветы в пределах контура – замкнутость, застенчивость.

6. Иглы

Много длинных, больших, густо расположенных игл – человек раздраженный, злой.

Иглы вверх – агрессия направлена на людей, стоящих выше автора рисунка по статусу.

Иглы в стороны – негатив вызван равными.

Иглы вниз – агрессии направлена на более слабых и зависимых.

7. Цвета

Зеленый – уверенность.

Желтый – страх быть отвергнутым.

Синий – чувство комфорта.

Красный – эмоциональное возбуждение.

Серый – нейтральная позиция.

Черный – противоречивость.

8. Контекст

Кактус один – интроверсия.

Кактус, окруженный другими кактусами, другими растениями, животными и людьми – экстраверсия.

Кактус в горшке – потребности в семейной защите.

Кактус в природной среде – независимый характер.

Ранее психотерапевт рассказала, какие происходят изменения в мозге при депрессивных расстройствах.

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