Як пити воду з лимоном

Глечик з лимоном. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Серед модних трендів, як правильно починати свій ранок, все частіше можна зустріти пораду починати день зі склянки води з лимоном. Та чи корисно це й чи корисно для всіх.

Про це повідомила лікарка дієтологиня Карина Дайнеко.

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"Точиться чимало суперечок щодо користі та шкоди води з лимоном. Я за те, щоб її споживати, адже вранці склянка води з лимоном бадьорить та активує процеси травлення. Також невелика кількіть лимону робить воду смачнішою, то її приємніше споживати протягом дня, ніж звичайну воду", — повідомила лікарка.

Чим корисна вода з додаванням лимона

"По-перше, вода з лимоном допомагає виводити солі кальцію із сечею завдяки наявності цитратів. По-друге, вона містить певну кількість вітаміну С, який має тонізувальну властивість. Сік лимону також багатий на вітаміни А, В1 та В2. Невелику частину цих вітамінів ми можемо отримувати впродовж дня, якщо питимемо воду з лимоном", — пояснила дієтологиня.

До того же серед властивостей лимону, це великий вміст вітаміну С, який збільшує pH води.

Яку кількість води з додаванням лимону можна пити?

Дієтологиня пояснює, що поєднання води з лимоном є дуже граним, проте також можна додавати такі овочі, як огірок, чи трави на кшталт м'яти, меліси та розмарину.

Які протипоказання вживання води з додаванням лимону:

люди, які мають чутливу зубну емаль (якщо проблем з чутливістю немає, все одно краще пити воду з лимоном через тростинку);

люди, які мають запальні захворювання шлунку, оскільки йде реакція на кислу воду;

людям з цукровим діабетом чи інсулінорезистентністю не рекомендується пити у проміжках між прийомами їжі;

людям, які мають алергію на цитрусові;

людям із запальними процесами сечової та статевої систем.

"Лимон, як і будь-який фрукт має фруктозу. В одному лимоні може міститися до 3,5% цукру. Для людини з цукровим діабетом чи інсулінорезистентністю голодні проміжки між їжею важливі, в цей час підшлункова залоза відпочиває, а рівень інсуліну не повинен стимулюватися. Тому такій людині краще не пити воду з лимоном у проміжках між їжею", — резюмувала лікарка.

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