Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Цим людям не можна пити воду з лимоном arrow

Цим людям не можна пити воду з лимоном

23 червня 2023 22:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як пити воду з лимоном
Глечик з лимоном. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Серед модних трендів, як правильно починати свій ранок, все частіше можна зустріти пораду починати день зі склянки води з лимоном. Та чи корисно це й чи корисно для всіх. 

Про це повідомила лікарка дієтологиня Карина Дайнеко

Читайте також:

"Точиться чимало суперечок щодо користі та шкоди води з лимоном. Я за те, щоб її споживати, адже вранці склянка води з лимоном бадьорить та активує процеси травлення. Також невелика кількіть лимону робить воду смачнішою, то її приємніше споживати протягом дня, ніж звичайну воду", — повідомила лікарка. 

Чим корисна вода з додаванням лимона 

"По-перше, вода з лимоном допомагає виводити солі кальцію із сечею завдяки наявності цитратів. По-друге, вона містить певну кількість вітаміну С, який має тонізувальну властивість. Сік лимону також багатий на вітаміни А, В1 та В2. Невелику частину цих вітамінів ми можемо отримувати впродовж дня, якщо питимемо воду з лимоном", — пояснила дієтологиня. 

До того же серед властивостей лимону, це великий вміст вітаміну С, який збільшує pH води.

Яку кількість води з додаванням лимону можна пити?

Дієтологиня пояснює, що поєднання води з лимоном є дуже граним, проте також можна додавати такі овочі, як огірок, чи трави на кшталт м'яти, меліси та розмарину. 

Які протипоказання вживання води з додаванням лимону:

  • люди, які мають чутливу зубну емаль (якщо проблем з чутливістю немає, все одно краще пити воду з лимоном через тростинку);
  • люди, які мають запальні захворювання шлунку, оскільки йде реакція на кислу воду; 
  • людям з цукровим діабетом чи інсулінорезистентністю не рекомендується пити у проміжках між прийомами їжі; 
  • людям, які мають алергію на цитрусові; 
  • людям із запальними процесами сечової та статевої систем.

"Лимон, як і будь-який фрукт має фруктозу. В одному лимоні може міститися до 3,5% цукру. Для людини з цукровим діабетом чи інсулінорезистентністю голодні проміжки між їжею важливі, в цей час підшлункова залоза відпочиває, а рівень інсуліну не повинен стимулюватися. Тому такій людині краще не пити воду з лимоном у проміжках між їжею", — резюмувала лікарка. 

Раніше ми писали, що "мінералка" не для всіх, кардіолог розповів, як пити мінеральну воду

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB