Как пить воду с лимоном

Этим людям нельзя пить воду с лимоном
Среди модных трендов, как правильно начинать свое утро, все чаще можно встретить совет начинать день со стакана воды с лимоном. Но полезно ли это и полезно ли для всех.
Об этом сообщила врач диетолог Карина Дайнеко.
"Обсуждается немало споров по поводу пользы и вреда воды с лимоном. Я за то, чтобы ее потреблять, ведь утром стакан воды с лимоном бодрит и активирует процессы пищеварения. Также небольшое количество лимона делает воду вкуснее, ее приятнее потреблять в течение дня, чем обычную воду", — сообщила врач.
Чем полезна вода с добавлением лимона
"Во-первых, вода с лимоном помогает выводить соли кальция с мочой благодаря наличию цитратов. Во-вторых, она содержит определенное количество витамина С, имеющего тонизирующее свойство. Сок лимона также богат витаминами А, В1 и В2. Небольшую часть этих витаминов мы можем получать в течение дня, если пить воду с лимоном", — пояснила диетолог.
К тому же среди свойств лимона это большое содержание витамина С, который увеличивает pH воды.
Какое количество воды с добавлением лимона можно пить?
Диетология объясняет, что сочетание воды с лимоном очень граненое, однако также можно добавлять такие овощи, как огурец, или травы вроде мяты, мелиссы и розмарина.
Какие противопоказания употребления воды с добавлением лимона:
- люди, имеющие чувствительную зубную эмаль (если проблем с чувствительностью нет, все равно лучше пить воду с лимоном через тросточку);
- люди, имеющие воспалительные заболевания желудка, поскольку идет реакция на кислую воду;
- людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью не рекомендуется пить в промежутках между едой;
- людям, имеющим аллергию на цитрусовые;
- людям с воспалительными процессами мочевой и половой систем.
"Лимон, как и любой фрукт имеет фруктозу. В одном лимоне может содержаться до 3,5% сахара. Для человека с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью голодные промежутки между едой важны, в это время поджелудочная железа отдыхает, а уровень инсулина не должен стимулироваться Поэтому такому человеку лучше не пить воду с лимоном в промежутках между едой", — резюмировала врач.
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