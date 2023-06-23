Как пить воду с лимоном

Кувшин с лимоном. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Среди модных трендов, как правильно начинать свое утро, все чаще можно встретить совет начинать день со стакана воды с лимоном. Но полезно ли это и полезно ли для всех.

Об этом сообщила врач диетолог Карина Дайнеко.

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"Обсуждается немало споров по поводу пользы и вреда воды с лимоном. Я за то, чтобы ее потреблять, ведь утром стакан воды с лимоном бодрит и активирует процессы пищеварения. Также небольшое количество лимона делает воду вкуснее, ее приятнее потреблять в течение дня, чем обычную воду", — сообщила врач.

Чем полезна вода с добавлением лимона

"Во-первых, вода с лимоном помогает выводить соли кальция с мочой благодаря наличию цитратов. Во-вторых, она содержит определенное количество витамина С, имеющего тонизирующее свойство. Сок лимона также богат витаминами А, В1 и В2. Небольшую часть этих витаминов мы можем получать в течение дня, если пить воду с лимоном", — пояснила диетолог.

К тому же среди свойств лимона это большое содержание витамина С, который увеличивает pH воды.

Какое количество воды с добавлением лимона можно пить?

Диетология объясняет, что сочетание воды с лимоном очень граненое, однако также можно добавлять такие овощи, как огурец, или травы вроде мяты, мелиссы и розмарина.

Какие противопоказания употребления воды с добавлением лимона:

люди, имеющие чувствительную зубную эмаль (если проблем с чувствительностью нет, все равно лучше пить воду с лимоном через тросточку);

люди, имеющие воспалительные заболевания желудка, поскольку идет реакция на кислую воду;

людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью не рекомендуется пить в промежутках между едой;

людям, имеющим аллергию на цитрусовые;

людям с воспалительными процессами мочевой и половой систем.

"Лимон, как и любой фрукт имеет фруктозу. В одном лимоне может содержаться до 3,5% сахара. Для человека с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью голодные промежутки между едой важны, в это время поджелудочная железа отдыхает, а уровень инсулина не должен стимулироваться Поэтому такому человеку лучше не пить воду с лимоном в промежутках между едой", — резюмировала врач.

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