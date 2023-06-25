Які види спорту покращують роботу серця

Дівчина тримає гантелю. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Фізична активність — це потужна профілактика серцево-судинних хвороб. Тому варто виконувати фізичні навантаження всім.

Про це повідомила лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк.

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"Сьогодні хочу розповісти вам про свій топ спортивних занять, які допомагають серцю залишатися здоровим. Головне, щоб рівень навантажень відповідав стану вашому здоровʼя", — повідомила лікарка.

Кардіо

Сюди входять теніс, футбол, плавання, біг і не тільки. Кардіо тренування розширюють кровоносні судини, роблять серцевий м'яз еластичнішим.

Дівчина займається бігом. Фото: Freepik

ВООЗ рекомендує приділяти таким тренуванням не менше, ніж 150 хв на тиждень. Це можуть бути 30 хв активної прогулянки щодня або 3 тренування по 1 год — обирайте той варіант, який зручніше саме для вас.

Силові тренування

"Тут йдеться не лише про зал, а й домашні тренування з гантелями чи вагою власного тіла. Такі навантаження зменшують ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 70%. Це відбувається внаслідок збільшення притоку крові до активних м’язів. Для підтримки здоровʼя буде достатньо 3 тренування на тиждень тривалістю 60 хв", — повідомила лікарка.

Силове тренування. Фото: Freepik

До речі, силові тренування + кардіо класно підсилюють одне одного. Тому для максимальної користі ви можете комбінувати ці види навантажень.

Йога та пілатес

Чудовий варіант для тих, хто не хоче чи не може виконувати інтенсивні тренування. Ці заняття також зменшують ризики серцевих захворювань.

Заняття пілатесом. Фото: Freepik

М’язове навантаження і робота з диханням під час їхнього виконання збільшують приплив кисню в організм, знижуючи ти самим артеріальний тиск.

"Друзі, нагадую, що перед тим, як почати активно займатися спортом, краще пройти кардіо-чекап і переконатися, що ваше серце готове до навантажень. Ну і звісно, не забувайте про щоденну активність, гуляти, підійматися сходами замість ліфта. Всі ці заняття так само йдуть до "скарбнички" вашого здоровʼя", — додала кардіологиня.

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