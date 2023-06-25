Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Как дожить до 100 лет: ТОП-3 видов тренировок, которые накачают ваше сердце arrow

Как дожить до 100 лет: ТОП-3 видов тренировок, которые накачают ваше сердце

25 июня 2023 22:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие виды спорта улучшают работу сердца
Девушка держит гантель. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Физическая активность — это мощная профилактика сердечно-сосудистых болезней. Поэтому следует выполнять физические нагрузки всем.

Об этом сообщила врач-кардиолог Наталья Иванюк.

Читайте также:

Спорт и сердце

"Сегодня хочу рассказать вам о своем топе спортивных занятий, которые помогают сердцу оставаться здоровым. Главное, чтобы уровень нагрузок соответствовал состоянию вашего здоровья", — сообщила врач.

Кардио

Сюда входят теннис, футбол, плавание, бег и не только. Кардио тренировки расширяют кровеносные сосуды, делают сердечную мышцу более эластичной.

бег
Девушка занимается бегом. Фото: Freepik

ВОЗ рекомендует уделять такой тренировке не менее 150 мин в неделю. Это могут быть 30 мин активной прогулки ежедневно или 3 тренировки по 1 часу — выбирайте тот вариант, который удобнее именно для вас.

Силовые тренировки

"Здесь речь идет не только о зале, но и домашних тренировках с гантелями или весом собственного тела. Такие нагрузки уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 70%. Это происходит вследствие увеличения притока крови к активным мышцам. Для поддержания здоровья будет достаточно 3 тренировки в неделю продолжительностью 60 мин", — сообщила врач.

спорт
Силовая тренировка. Фото: Freepik

Кстати, силовые тренировки + кардио классно усиливают друг друга. Поэтому для максимальной пользы можно комбинировать эти виды нагрузок.

Йога и пилатес

Прекрасный вариант для тех, кто не хочет или не может выполнять интенсивные тренировки. Эти занятия также уменьшают риск сердечных заболеваний.

йога
Занятия пилатесом. Фото: Freepik

Мышечная нагрузка и работа с дыханием во время их выполнения увеличивают приток кислорода в организм, снижая артериальное давление.

"Друзья, напоминаю, что перед тем, как начать активно заниматься спортом, лучше пройти кардио-чекап и убедиться, что ваше сердце готово к нагрузкам. Ну и конечно, не забывайте о ежедневной активности, гулять, подниматься по лестнице вместо лифта. Все эти занятия так же идут в "копилку" вашего здоровья", — добавила кардиолог.

Раньше мы писали о новом ключе к молодости, как таурин продолжает жизнь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас