Какие виды спорта улучшают работу сердца

Девушка держит гантель. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Физическая активность — это мощная профилактика сердечно-сосудистых болезней. Поэтому следует выполнять физические нагрузки всем.

Об этом сообщила врач-кардиолог Наталья Иванюк.

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"Сегодня хочу рассказать вам о своем топе спортивных занятий, которые помогают сердцу оставаться здоровым. Главное, чтобы уровень нагрузок соответствовал состоянию вашего здоровья", — сообщила врач.

Кардио

Сюда входят теннис, футбол, плавание, бег и не только. Кардио тренировки расширяют кровеносные сосуды, делают сердечную мышцу более эластичной.

Девушка занимается бегом. Фото: Freepik

ВОЗ рекомендует уделять такой тренировке не менее 150 мин в неделю. Это могут быть 30 мин активной прогулки ежедневно или 3 тренировки по 1 часу — выбирайте тот вариант, который удобнее именно для вас.

Силовые тренировки

"Здесь речь идет не только о зале, но и домашних тренировках с гантелями или весом собственного тела. Такие нагрузки уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 70%. Это происходит вследствие увеличения притока крови к активным мышцам. Для поддержания здоровья будет достаточно 3 тренировки в неделю продолжительностью 60 мин", — сообщила врач.

Силовая тренировка. Фото: Freepik

Кстати, силовые тренировки + кардио классно усиливают друг друга. Поэтому для максимальной пользы можно комбинировать эти виды нагрузок.

Йога и пилатес

Прекрасный вариант для тех, кто не хочет или не может выполнять интенсивные тренировки. Эти занятия также уменьшают риск сердечных заболеваний.

Занятия пилатесом. Фото: Freepik

Мышечная нагрузка и работа с дыханием во время их выполнения увеличивают приток кислорода в организм, снижая артериальное давление.

"Друзья, напоминаю, что перед тем, как начать активно заниматься спортом, лучше пройти кардио-чекап и убедиться, что ваше сердце готово к нагрузкам. Ну и конечно, не забывайте о ежедневной активности, гулять, подниматься по лестнице вместо лифта. Все эти занятия так же идут в "копилку" вашего здоровья", — добавила кардиолог.

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