От чего бывает сильное газообразование

Девушки с жевательной резинкой. Фото: Freepik

Газообразование и вздутие живота доставляет немало дискомфорта. Но если в случае с головной болью можно принять обезболивающее, то симптомы вздутия живота сложно устранить лекарственными препаратами, и как правило они редко находятся под рукой. Поэтому важно знать, какие продукты способны вызывать газообразование.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Читайте также:

Жевательная резинка

Жвачка может освежить ваше дыхание, но она может и не освежить воздух, поскольку является одним из продуктов, вызывающих газообразование.

Жевательная резинка. Фото: Freepik

"Процесс жевания жвачки стимулирует выработку слюны, а заглатывание чрезмерного количества воздуха во время жевания может способствовать накоплению газов в пищеварительной системе", — сообщила магистр медицины Энн Данахи.

Иллюстративное изображение газообразования. Фото: Freepik

Между тем, искусственные подсластители, используемые во многих жевательных резинках, часто являются раздражающим фактором для кишечника.

"Сорбит обычно используется в жвачках и конфетах без сахара. Многие люди не знают, что подсластители с низким содержанием сахара, такие как сорбит и ксилит (известные как сахарные спирты), могут вызвать газообразование. Эти ингредиенты легко ферментируются кишечными бактериями, а газ является побочным продуктом ферментации", — добавила Энн Данахи.

Конфеты без сахара

Вы склонны тянуться к конфетам без сахара как к менее калорийной альтернативе сладостям с полным содержанием сахара? Таким образом вы можете спровоцировать расстройство кишечника, даже не догадываясь об этом.

Вздутие живота. Фото: Freepik

"Виновником этого являются сахарные спирты, которые используют для замены сахара, такие как сорбит, маннит или ксилит, которые могут бродить в кишечнике и вызвать газообразование. Если вы выбираете сладости без сахара, держите их потребление умеренным, чтобы предотвратить образование газов", — прокомментировала доктор медицинских наук Джесси Халси.

Как легко отказаться от сладкого, советы для тех, кому действительно сложно.