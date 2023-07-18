От чего бывает сильное газообразование

Жвачка может вызывать газообразование и вздутие: узнайте почему
Газообразование и вздутие живота доставляет немало дискомфорта. Но если в случае с головной болью можно принять обезболивающее, то симптомы вздутия живота сложно устранить лекарственными препаратами, и как правило они редко находятся под рукой. Поэтому важно знать, какие продукты способны вызывать газообразование.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Жевательная резинка
Жвачка может освежить ваше дыхание, но она может и не освежить воздух, поскольку является одним из продуктов, вызывающих газообразование.
"Процесс жевания жвачки стимулирует выработку слюны, а заглатывание чрезмерного количества воздуха во время жевания может способствовать накоплению газов в пищеварительной системе", — сообщила магистр медицины Энн Данахи.
Между тем, искусственные подсластители, используемые во многих жевательных резинках, часто являются раздражающим фактором для кишечника.
"Сорбит обычно используется в жвачках и конфетах без сахара. Многие люди не знают, что подсластители с низким содержанием сахара, такие как сорбит и ксилит (известные как сахарные спирты), могут вызвать газообразование. Эти ингредиенты легко ферментируются кишечными бактериями, а газ является побочным продуктом ферментации", — добавила Энн Данахи.
Конфеты без сахара
Вы склонны тянуться к конфетам без сахара как к менее калорийной альтернативе сладостям с полным содержанием сахара? Таким образом вы можете спровоцировать расстройство кишечника, даже не догадываясь об этом.
"Виновником этого являются сахарные спирты, которые используют для замены сахара, такие как сорбит, маннит или ксилит, которые могут бродить в кишечнике и вызвать газообразование. Если вы выбираете сладости без сахара, держите их потребление умеренным, чтобы предотвратить образование газов", — прокомментировала доктор медицинских наук Джесси Халси.
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