Чому не вдається схуднути

Дівчина вимірює талію. Фото: Freepik

Причини, через які не вдається схуднути, досить прості. Більшість людей впевнені, що це не настільки сильно впливає на схуднення, проте вони сильно помиляються.

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова.

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"Чому ви ніколи не схуднете? Є дві речі, які зазвичай заважають вам втрачати вагу, я в своїй роботі стикаюся дуже часто саме з цими проблемами", — повідомила нутриціологиня.

1. Пропуск сніданку

Зазвичай люди їдять велику по калоріям вечерю, тому потім не хочуть снідати. Але головне — це правильно розподілити калорії протягом дня.

Кава та круасан. Фото: Freepik

2. Потреба "чогось до чаю"

Щось солоденьке до чаю не дасть вам ситості протягом дня, але додасть вам калорій.

Чай та солодощі. Фото: Freepik

3. Погана якість сну

Ви часто просинаєтеся вночі та не відновлюєтесь. Якщо ви не відновили сили під час сну, організму потрібно буде більше енергії, а значить, більше калорій.

Дівчина вимикає будильник. Фото: Freepik

"Варто комплексно підходити до організму і давати йому те, що йому потрібно, а не обмежувати бездумно", — резюмувала нутриціологиня.

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