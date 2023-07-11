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ТОП-3 причин, через які неможливо схуднути

11 липня 2023 23:20
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Чому не вдається схуднути
Дівчина вимірює талію. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Причини, через які не вдається схуднути, досить прості. Більшість людей впевнені, що це не настільки сильно впливає на схуднення, проте вони сильно помиляються. 

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова

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"Чому ви ніколи не схуднете? Є дві речі, які зазвичай заважають вам втрачати вагу, я в своїй роботі стикаюся дуже часто саме з цими проблемами", — повідомила нутриціологиня. 

1. Пропуск сніданку

Зазвичай люди їдять велику по калоріям вечерю, тому потім не хочуть снідати. Але головне — це правильно розподілити калорії протягом дня.

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Кава та круасан. Фото: Freepik

2. Потреба "чогось до чаю"

Щось солоденьке до чаю не дасть вам ситості протягом дня, але додасть вам калорій. 

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Чай та солодощі. Фото: Freepik

3. Погана якість сну

Ви часто просинаєтеся вночі та не відновлюєтесь. Якщо ви не відновили сили під час сну, організму потрібно буде більше енергії, а значить, більше калорій.

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Дівчина вимикає будильник. Фото: Freepik

"Варто комплексно підходити до організму і давати йому те, що йому потрібно, а не обмежувати бездумно", — резюмувала нутриціологиня. 

Раніше ми писали, чому безлактозні молочні продукти небезпечні.

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