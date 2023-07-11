Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Диеты arrow ТОП-3 причин, из-за которых невозможно похудеть arrow

ТОП-3 причин, из-за которых невозможно похудеть

11 июля 2023 23:20
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Почему не удается похудеть
Девушка измеряет талию. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Причины, по которым не удается похудеть, достаточно просты. Большинство людей уверены, что это не столь сильно влияет на похудение, однако они сильно ошибаются.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.

Читайте также:

"Почему вы никогда не похудеете? Есть две вещи, которые обычно мешают вам терять вес, я в своей работе сталкиваюсь очень часто именно с этими проблемами",  сообщила нутрициолог.

1. Пропуск завтрака

Обычно люди едят большой по калориям ужин, поэтому потом не хотят завтракать. Но главное — это правильно распределить калории в течение дня.

null
Кофе и круассан. Фото: Freepik

2. Потребность "чего-то к чаю"

Что-нибудь сладкое к чаю не даст вам сытости в течение дня, но добавит калорий.

null
Чай и сладости. Фото: Freepik

3. Плохое качество сна

Вы часто просыпаетесь ночью и не восстанавливаетесь. Если вы не восстановили силы во время сна, организму потребуется больше энергии, а значит, больше калорий.

null
Девушка выключает будильник. Фото: Freepik

"Следует комплексно подходить к организму и давать ему то, что ему нужно, а не ограничивать бездумно", — резюмировала нутрициолог.

Раньше мы писали, почему безлактозные молочные продукты опасны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз