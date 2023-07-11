Почему не удается похудеть

Девушка измеряет талию. Фото: Freepik

Причины, по которым не удается похудеть, достаточно просты. Большинство людей уверены, что это не столь сильно влияет на похудение, однако они сильно ошибаются.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.

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"Почему вы никогда не похудеете? Есть две вещи, которые обычно мешают вам терять вес, я в своей работе сталкиваюсь очень часто именно с этими проблемами", — сообщила нутрициолог.

1. Пропуск завтрака

Обычно люди едят большой по калориям ужин, поэтому потом не хотят завтракать. Но главное — это правильно распределить калории в течение дня.

Кофе и круассан. Фото: Freepik

2. Потребность "чего-то к чаю"

Что-нибудь сладкое к чаю не даст вам сытости в течение дня, но добавит калорий.

Чай и сладости. Фото: Freepik

3. Плохое качество сна

Вы часто просыпаетесь ночью и не восстанавливаетесь. Если вы не восстановили силы во время сна, организму потребуется больше энергии, а значит, больше калорий.

Девушка выключает будильник. Фото: Freepik

"Следует комплексно подходить к организму и давать ему то, что ему нужно, а не ограничивать бездумно", — резюмировала нутрициолог.

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