Звідки взявся міф про масову непереносимість молочних продуктів

Дівчина вибирає молоко. Фото: Freepik

На полицях магазинів можна зустріти багато молочних продуктів з позначкою про те, що вони безлактозні. Але експерти вказують на те, що лактоза в таких продуктах все ж таки міститься.

Про це повідомила дієтологиня Богдана Жужа.

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Що таке непереносимість лактози?

"Чи потрібно прибирати молочні продукти з раціону? здуття живота і розлад кишечника, що ви просто не можете не помітити цього", — пояснила дієтологиня.

Сім'я у молочному відділі. Фото: Freepik

У такому разі вам не потрібно здавати жодних аналізів, просто виключайте всі молочні продукти зі свого раціону, зазначає дієтологиня.

"Якщо у вас немає таких симптомів, але у вас є проблеми зі шкірою, набряклість, зайва вага, проблеми з кишечником, але ви точно не знаєте причини, це не обов'язково молочні продукти. Їжте молочні продукти, сир, кефір, але звертайтеся до дієтолога , щоб аналізував ваше меню в комплексі", — додала Богдана Жужа,

Що не так із безлактозною молочною продукцією?

"Справа в тому, що непереносимість молочних продуктів — це непереносимість молочного вуглеводу — лактози. Тобто у людини відсутній фермент лактазу в кишечнику, який перетравлює лактозу", — сказала дієтологиня.

Дівчина у молочному відділі. Фото: Freepik

Якщо він повністю відсутній, вам потрібно виключити всі молочні продукти, але не замінювати на безлактозну продукцію. Справа все в тому, що позначка про те, що продукт безлактозний, має на увазі не відсутність лактози, до того ж такий продукт вважається калорійнішим.

"Насправді безлактозна молочна продукція не безлактозна. Туди просто доданий фермент лактазу, який відсутній в кишечнику деяких людей, насправді таких людей не так багато. Але лактоза — молочний вуглевод плюс лактаза (фермент) і швидкий вуглевод, тобто цукор. Виходить, що молочні продукти безлактозні вони солодкі", — сказала дієтологиня.

Пляшка молока. Фото: Freepik

Тобто замість однієї проблеми ви отримуєте іншу. Ви підвищуєте солодкими рідкими напоями, кефірами та йогуртами рівень цукру та рівень інсуліну в крові.

"Це не той шлях, який вам потрібен. Тому краще в такому разі вибрати інші джерела білка, наприклад, яйця, риба, м'ясо і прибрати молочні продукти зі свого раціону, якщо у вас є реальна непереносимість", — резюмувала дієтологиня.

Раніше ми писали огляд досліджень про молочні продукти, нові факти просто шокують.