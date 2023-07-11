Звідки взявся міф про масову непереносимість молочних продуктів

Чому безлактозні молочні продукти небезпечні
На полицях магазинів можна зустріти багато молочних продуктів з позначкою про те, що вони безлактозні. Але експерти вказують на те, що лактоза в таких продуктах все ж таки міститься.
Про це повідомила дієтологиня Богдана Жужа.
Що таке непереносимість лактози?
"Чи потрібно прибирати молочні продукти з раціону? здуття живота і розлад кишечника, що ви просто не можете не помітити цього", — пояснила дієтологиня.
У такому разі вам не потрібно здавати жодних аналізів, просто виключайте всі молочні продукти зі свого раціону, зазначає дієтологиня.
"Якщо у вас немає таких симптомів, але у вас є проблеми зі шкірою, набряклість, зайва вага, проблеми з кишечником, але ви точно не знаєте причини, це не обов'язково молочні продукти. Їжте молочні продукти, сир, кефір, але звертайтеся до дієтолога , щоб аналізував ваше меню в комплексі", — додала Богдана Жужа,
Що не так із безлактозною молочною продукцією?
"Справа в тому, що непереносимість молочних продуктів — це непереносимість молочного вуглеводу — лактози. Тобто у людини відсутній фермент лактазу в кишечнику, який перетравлює лактозу", — сказала дієтологиня.
Якщо він повністю відсутній, вам потрібно виключити всі молочні продукти, але не замінювати на безлактозну продукцію. Справа все в тому, що позначка про те, що продукт безлактозний, має на увазі не відсутність лактози, до того ж такий продукт вважається калорійнішим.
"Насправді безлактозна молочна продукція не безлактозна. Туди просто доданий фермент лактазу, який відсутній в кишечнику деяких людей, насправді таких людей не так багато. Але лактоза — молочний вуглевод плюс лактаза (фермент) і швидкий вуглевод, тобто цукор. Виходить, що молочні продукти безлактозні вони солодкі", — сказала дієтологиня.
Тобто замість однієї проблеми ви отримуєте іншу. Ви підвищуєте солодкими рідкими напоями, кефірами та йогуртами рівень цукру та рівень інсуліну в крові.
"Це не той шлях, який вам потрібен. Тому краще в такому разі вибрати інші джерела білка, наприклад, яйця, риба, м'ясо і прибрати молочні продукти зі свого раціону, якщо у вас є реальна непереносимість", — резюмувала дієтологиня.
Раніше ми писали огляд досліджень про молочні продукти, нові факти просто шокують.