Откуда взялся миф о массовом непереносимости молочных продуктов

Почему безлактозные молочные продукты опасны
На полках магазинов можно встретить множество молочных продуктов с пометкой о том, что они безлактозные. Но эксперты указывают на то, что лактоза в таких продуктах все же содержится.
Об этом сообщила диетолог Богдана Жужа.
Что такое непереносимость лактозы?
"Нужно ли убирать молочные продукты из рациона? Об этом сейчас говорят многие диетологи, фитнес тренера, гастроэнтерологи и даже косметологи. Как обстоят дела на самом деле? Если у вас есть реальная непереносимость лактозы, то когда вы выпиваете стакан молока, у вас происходит такое вздутие живота и расстройство кишечника, что вы просто не можете не заметить этого", — объяснила диетолог.
В таком случае вам не нужно сдавать никаких анализов, просто исключайте все молочные продукты из своего рациона, отмечает диетолог.
"Если у вас нет таких симптомов, но у вас есть проблемы с кожей, отечность, лишний вес, проблемы с кишечником, но вы точно не знаете причины, это не обязательно молочные продукты. Ешьте молочные продукты, творог, кефир, но обращайтесь к диетологу, чтобы анализировал ваше меню в комплексе", — добавила Богдана Жужа,
Что не так с безлактозной молочной продукцией?
"Дело в том, что непереносимость молочных продуктов — это непереносимость молочного углевода — лактозы. То есть у человека отсутствует фермент лактаза в кишечнике, который переваривает лактозу", — сказала диетолог.
Если же он полностью отсутствует, вам нужно исключить все молочные продукты, но не заменять на безлактозную продукцию. Дело все в том, что пометка о том, что продукт безлактозный, подразумевает не отсутствие лактозы, к тому же такой продукт считается более калорийным.
"На самом деле безлактозная молочная продукция не безлактозная. Туда просто добавлен фермент лактаза, который отсутствует в кишечнике некоторых людей, на самом деле таких людей не так много. Но лактоза — молочный углевод плюс лактаза (фермент) равно быстрый углевод, то есть сахар. Получается, что молочные продукты безлактозные они сладкие", — сказала диетолог.
То есть вместо одной проблемы, вы получаете другую. Вы повышаете сладкими жидкими напитками, кефирами и йогуртами уровень сахара и уровень инсулина в крови.
"Это не тот путь который вам нужен. Поэтому лучше в таком случае выбрать другие источники белка, например, яйца, рыба, мясо и убрать молочные продукты из своего рациона, если у вас есть реальная непереносимость", — резюмировала диетолог.
Раньше мы писали обзор исследований о молочных продуктах, новые факты просто шокируют.