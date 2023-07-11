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Почему безлактозные молочные продукты опасны

11 июля 2023 10:53
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Откуда взялся миф о массовом непереносимости молочных продуктов
Девушка выбирает молоко. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

На полках магазинов можно встретить множество молочных продуктов с пометкой о том, что они безлактозные. Но эксперты указывают на то, что лактоза в таких продуктах все же содержится. 

Об этом сообщила диетолог Богдана Жужа

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Что такое непереносимость лактозы? 

"Нужно ли убирать молочные продукты из рациона? Об этом сейчас говорят многие диетологи, фитнес тренера, гастроэнтерологи и даже косметологи. Как обстоят дела на самом деле? Если у вас есть реальная непереносимость лактозы, то когда вы выпиваете стакан молока, у вас происходит такое вздутие живота и расстройство кишечника, что вы просто не можете не заметить этого", — объяснила диетолог.  

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Семья в молочном отделе. Фото: Freepik

В таком случае вам не нужно сдавать никаких анализов, просто исключайте все молочные продукты из своего рациона, отмечает диетолог. 

"Если у вас нет таких симптомов, но у вас есть проблемы с кожей, отечность, лишний вес, проблемы с кишечником, но вы точно не знаете причины, это не обязательно молочные продукты. Ешьте молочные продукты, творог, кефир, но обращайтесь к диетологу, чтобы анализировал ваше меню в комплексе", — добавила Богдана Жужа, 

Что не так с безлактозной молочной продукцией? 

"Дело в том, что непереносимость молочных продуктов — это непереносимость молочного углевода — лактозы. То есть у человека отсутствует фермент лактаза в кишечнике, который переваривает лактозу", — сказала диетолог. 

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Девушка в молочном отделе. Фото: Freepik

Если же он полностью отсутствует, вам нужно исключить все молочные продукты, но не заменять на безлактозную продукцию. Дело все в том, что пометка о том, что продукт безлактозный, подразумевает не отсутствие лактозы, к тому же такой продукт считается более калорийным. 

"На самом деле безлактозная молочная продукция не безлактозная. Туда просто добавлен фермент лактаза, который отсутствует в кишечнике некоторых людей, на самом деле таких людей не так много. Но лактоза — молочный углевод плюс лактаза (фермент) равно быстрый углевод, то есть сахар. Получается, что молочные продукты безлактозные они сладкие", — сказала диетолог. 

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Бутылка молока. Фото: Freepik

То есть вместо одной проблемы, вы получаете другую. Вы повышаете сладкими жидкими напитками, кефирами и йогуртами уровень сахара и уровень инсулина в крови. 

"Это не тот путь который вам нужен. Поэтому лучше в таком случае выбрать другие источники белка, например, яйца, рыба, мясо и убрать молочные продукты из своего рациона, если у вас есть реальная непереносимость", — резюмировала диетолог. 

Раньше мы писали обзор исследований о молочных продуктах, новые факты просто шокируют.

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