Як легко відмовитися від солодкого: поради для тих, кому справді складно
Про те, що цукор шкідливий і викликає передчасне старіння, знають усі. Є люди, які дуже байдуже ставляться до солодощів, але для справжніх ласунів відмова від солодкого — це велика труднощі.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Що буде, якщо взагалі відмовитися від солодкого? Цим питанням цікавляться багато хто. Безумовно, це великий бонус для всього організму, оскільки цукор і солодке негативно впливає на всі клітини організму.
Зловживаючи солодощами, неминуче піднімається інсулін у крові. Цей гормон забезпечує підвищений апетит, безпосередньо впливає на наш апетит. Тому виникає закономірність: коли часто вживається солодке, їсти хочеться ще більше. Як легко і швидко відмовитися від солодощів?
Уникайте спокус
Це важливий метод, який рекомендують нейрофізіологи. Він полягає в тому, щоб не мати спокуси з'їсти солодке. Для цього вам потрібно мінімум контактувати із солодощами. Якщо ви живете одні або з людиною, яка не їсть солодке, це буде не складно.
Але якщо з вами живуть ласуни чи діти, то попросіть, щоб вони свої солодощі зберігали подалі від вас. Нехай для цього буде окреме місце у будинку, і ви не знали, де це лежить.
У супермаркетах просто проходьте повз відділи з солодощами. Фахівці кажуть, що такий спосіб працюватиме, але згодом.
Не винагороджуйте себе за допомогою солодощів
Метод "винагороди себе" дуже ефективний у психології. Але багато людей звикли радувати себе чимось солоденьким, так ось у цьому випадку це правило не працює. Винагороджуйте себе чимось корисним, тоді ефект буде ще кращим. Якщо ви будете балувати себе солодким, то потім ще більше себе звинувачуватимете.
Дитячі психологи рекомендують не винагороджувати дитину солодощами. Це призведе до того, що дитина перенесе цю звичку у доросле життя. Солодощі — це не винагорода.
Фізичне навантаження
Давно доведено і добре відомо, що будь-яке фізичне навантаження знижує апетит. Ефект триває до двох годин. Тобто якщо вам захотілося солодкого, спробуйте відволіктися невеликим фізичним навантаженням.
Пийте більше води
Цей метод добре спрацьовує і з тими, хто загалом намагається менше їсти. Вода дійсно заповнює шлунок, і це знижуватиме бажання з'їсти щось солодке.
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