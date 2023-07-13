Дівчина є торт. Фото: Freepik

Про те, що цукор шкідливий і викликає передчасне старіння, знають усі. Є люди, які дуже байдуже ставляться до солодощів, але для справжніх ласунів відмова від солодкого — це велика труднощі.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Що буде, якщо взагалі відмовитися від солодкого? Цим питанням цікавляться багато хто. Безумовно, це великий бонус для всього організму, оскільки цукор і солодке негативно впливає на всі клітини організму.

Дівчина тримає торт. Фото: Freepik

Зловживаючи солодощами, неминуче піднімається інсулін у крові. Цей гормон забезпечує підвищений апетит, безпосередньо впливає на наш апетит. Тому виникає закономірність: коли часто вживається солодке, їсти хочеться ще більше. Як легко і швидко відмовитися від солодощів?

Уникайте спокус

Це важливий метод, який рекомендують нейрофізіологи. Він полягає в тому, щоб не мати спокуси з'їсти солодке. Для цього вам потрібно мінімум контактувати із солодощами. Якщо ви живете одні або з людиною, яка не їсть солодке, це буде не складно.

Але якщо з вами живуть ласуни чи діти, то попросіть, щоб вони свої солодощі зберігали подалі від вас. Нехай для цього буде окреме місце у будинку, і ви не знали, де це лежить.

Дівчина та солодощі. Фото: Freepik

У супермаркетах просто проходьте повз відділи з солодощами. Фахівці кажуть, що такий спосіб працюватиме, але згодом.

Не винагороджуйте себе за допомогою солодощів

Метод "винагороди себе" дуже ефективний у психології. Але багато людей звикли радувати себе чимось солоденьким, так ось у цьому випадку це правило не працює. Винагороджуйте себе чимось корисним, тоді ефект буде ще кращим. Якщо ви будете балувати себе солодким, то потім ще більше себе звинувачуватимете.

Кондитерський відділ. Фото: Freepik

Дитячі психологи рекомендують не винагороджувати дитину солодощами. Це призведе до того, що дитина перенесе цю звичку у доросле життя. Солодощі — це не винагорода.

Фізичне навантаження

Давно доведено і добре відомо, що будь-яке фізичне навантаження знижує апетит. Ефект триває до двох годин. Тобто якщо вам захотілося солодкого, спробуйте відволіктися невеликим фізичним навантаженням.

Пийте більше води

Цей метод добре спрацьовує і з тими, хто загалом намагається менше їсти. Вода дійсно заповнює шлунок, і це знижуватиме бажання з'їсти щось солодке.

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