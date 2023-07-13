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Как легко отказаться от сладкого: советы для тех, кому действительно сложно

13 июля 2023 23:13
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Что будет если вообще отказаться от сладкого?
Девушка есть торт. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

О том, что сахар вреден и вызывает преждевременное старение, знают все. Есть люди, которые весьма равнодушно относятся к сладостям, но вот для истинных сладкоежек отказ от сладкого — это большая проблема. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Что будет, если вообще отказаться от сладкого? Этим вопросом задаются многие. Безусловно, это большой бонус для всего организма, поскольку сахар и сладкое негативно влияют на все клетки организма. 

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Девушка держит торт. Фото: Freepik

Злоупотребляя сладостями, неизбежно поднимается инсулин в крови. Этот гормон обеспечивает повышенный аппетит и напрямую влияет на наш аппетит. Поэтому возникает закономерность: когда часто употребляешь сладкое, есть хочется еще больше. Как же легко и быстро отказаться от сладостей? 

Избегайте соблазнов 

Это важный метод, который рекомендуют нейрофизиологи. Он заключается в том, чтобы не иметь соблазна съесть сладкое.  Для этого вам нужно минимум контактировать с сладостями. Если вы живете одни или с человеком, который не ест сладкое, это будет не сложно.

Но если с вами в доме есть сладкоежки или дети, то попросите, чтобы они свои сладости хранили подальше от вас. Пусть для этого будет отдельное место в доме, и вы не знали, где это лежит. 

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Девушка и сладости. Фото: Freepik

В супермаркетах просто проходите мимо отделов со сладостями. Специалисты говорят, что такой способ будет работать, но со временем. 

Не вознаграждайте себя при помощи сладостей 

Метод "вознаграждения себя" очень эффективен в психологии. Но многие люди привыкли радовать себя чем-то сладеньким Так вот в этом случае это правило не работает. Вознаграждайте себя чем-то полезным, тогда эффект будет еще лучше. Если вы будете баловать себя сладким, то потом будете еще больше себя винить. 

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Кондитерский отдел. Фото: Freepik

Детские психологи рекомендуют не вознаграждать ребенка сладостями. Это приведет к тому, что ребенок перенесет эту привычку во взрослую жизнь. Сладости — это не вознаграждение. 

Физическая нагрузка 

Давно доказано и хорошо известно, что любая физическая нагрузка снижает аппетит. Эффект длится до двух часов. То есть если вам захотелось сладкого, попробуйте отвлечься небольшой физической нагрузкой. 

Пейте больше воды 

Этот метод хорошо срабатывает и с теми, кто в целом старается меньше есть. Вода действительно заполняет желудок, и это будет снижать желание съесть что-то сладкое. 

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