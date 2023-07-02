ТОП-3 правила, які точно зроблять дієту ефективною для схуднення

Дівчина дивиться на апельсин. Фото: google

Останнім часом все більше дієт набирають популярності, проте не всі з них ефективні. Багато людей сідають на дієту, однак не знають як правильно складати собі тарілку з їжею та які продукти потрібно їсти.

Новини.LIVE зібрали ТОП-3 правила, які точно зроблять дієту ефективною.

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Правильне обмеження калорій

Є дієти, які просто обмежують калорії. Це містить контроль над порціями, загалом їдять трохи менше всього, що дуже ефективно, але важко дотримуватися.

Проте для того, аби отримати правильну кількість калорій і не спокушати себе залишками їжі, дієтологи рекомендують готувати та споживати коктейль на 800 калорій. Ці коктейлі є повноцінними з поживної точки зору та ефективними в короткостроковій перспективі.

Також для того, аби нормалізувати кількість калорій, поширено застосовують дієту 5:2, коли людина харчується нормально протягом п’яти днів, а потім обмежує споживання калорій до 500-600 калорій протягом двох днів.

Страви з високим вмістом білка

З трьох макроелементів — вуглеводів, жиру та білка — білок є найскладнішим за хімічною структурою. Жир і вуглеводи повністю складаються з атомів вуглецю, водню та кисню, лише в різних конфігураціях, тому їх метаболізм або зберігання є енергетично ефективним.

На відміну від жиру та вуглеводів, увесь білок у нашому тілі є недарма, або для будівництва, або для відновлення – немає пасивного запасу білка на чорний день. Таким чином, будь-який надлишок білка, який не використовується відразу, повинен метаболізуватися в енергію або перетворюватися на жир.

По-друге, хоча білок, як жир і вуглеводи, в основному складається з вуглецю, водню та кисню, він також містить значну кількість азоту. Цей азот необхідно видалити, тому він виділяється у вигляді сечовини, головним чином у нашій сечі, перш ніж залишки хімічної структури амінокислот можуть бути перетворені в енергію або жир.

Фактично, на кожні 100 калорій білка, які ми споживаємо, ми можемо використати лише 70 калорій, а інші 30 калорій потрібні для обробки білка.

Продукти, які містять білок. Фото: google

Страви з високим вмістом клітковини

Клітковина насправді є типом вуглеводів рослинного походження, хоча більша частина її структурована таким чином, що ми, люди, не можемо переварити.

Клітковина, звичайно, життєво важлива для здоров’я нашого кишечника, підтримуючи все в формі. У середньому людина споживає лише 15 грамів клітковини на день, тоді як потрібно намагатися досягти 30 грамів на день.

З точки зору доступності калорій, клітковина уповільнює швидкість травлення, що призводить не тільки до вивільнення поживних речовин протягом більш тривалого періоду часу, але, зрештою, до зменшення абсолютної кількості поглинених калорій.

Цитрусові містять клітковину. Фото: google

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які чотири найкорисніші крупи варто додати в раціон.