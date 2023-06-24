Які крупи найкорисніші

Чотири найкорисніші крупи, які варто додати в раціон
Є крупи, які відносяться до псевдозлаків. Вони відрізняються тим, що мають більшу нутритивну цінність за складом та не містять глютену, що є досить вагомою перевагою, щоб додати їх в свій раціон харчування.
Про це повідомила нутриціологиня Ксенія Шатрова.
Амарант
Амарант вважається давнім псевдозлаком і суперкорисний, тому що містить багато корисних елементів.
Чим багатий амарант:
- залізо;
- марганець;
- рослинний білок.
Чорна кіноа
Чорна кіноа вже давно набирає популярності. У цій крупі міститься багато рослинного білку, також вона не містить глютену, проте багата на селен.
Чорний нешліфований рис
Чорний нешліфований рис — це гарне джерело повільних вугледові, які надовго насичують організм. Він також регулює вуглеводний обмін та контролює апетит.
Гречка зелена несмажена
Гречка зелена несмажена вважається більш корисною за звичайну, обсмажену гречку.
Перевагою є те, що її можна готувати у різних варіаціях:
- варити;
- пророщувати;
- додавати в смузі;
- робити корисний попкорн.
Зелена несмажена гречка містить багато амінокислот, які допомагають роботі ЖКТ та покращують природнім шляхом детоксикацію печінки.
Пшоно
Пшоно — це шліфовані зерна, проте вважається гарним джерелом поліфенолів та антиоксидантів, у ньому багато вітамінів групи В та фолієвої кислоти.
Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, що можна їсти на безглютеновому харчуванні.