Які крупи найкорисніші

Різні види круп. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Є крупи, які відносяться до псевдозлаків. Вони відрізняються тим, що мають більшу нутритивну цінність за складом та не містять глютену, що є досить вагомою перевагою, щоб додати їх в свій раціон харчування.

Про це повідомила нутриціологиня Ксенія Шатрова.

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Амарант

Амарант вважається давнім псевдозлаком і суперкорисний, тому що містить багато корисних елементів.

Чим багатий амарант:

залізо;

марганець;

рослинний білок.

Крупа амарант. Фото: google

Чорна кіноа

Чорна кіноа вже давно набирає популярності. У цій крупі міститься багато рослинного білку, також вона не містить глютену, проте багата на селен.

Чорна кінова. Фото: Freepik

Чорний нешліфований рис

Чорний нешліфований рис — це гарне джерело повільних вугледові, які надовго насичують організм. Він також регулює вуглеводний обмін та контролює апетит.

Гречка зелена несмажена

Гречка зелена несмажена вважається більш корисною за звичайну, обсмажену гречку.

Зелена гречка. Фото: google

Перевагою є те, що її можна готувати у різних варіаціях:

варити;

пророщувати;

додавати в смузі;

робити корисний попкорн.

Зелена несмажена гречка містить багато амінокислот, які допомагають роботі ЖКТ та покращують природнім шляхом детоксикацію печінки.

Пшоно

Пшоно — це шліфовані зерна, проте вважається гарним джерелом поліфенолів та антиоксидантів, у ньому багато вітамінів групи В та фолієвої кислоти.

Крупа пшоно. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, що можна їсти на безглютеновому харчуванні.