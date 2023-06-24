Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дієти arrow Чотири найкорисніші крупи, які варто додати в раціон arrow

Чотири найкорисніші крупи, які варто додати в раціон

24 червня 2023 06:38
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які крупи найкорисніші
Різні види круп. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Є крупи, які відносяться до псевдозлаків. Вони відрізняються тим, що мають більшу нутритивну цінність за складом та не містять глютену, що є досить вагомою перевагою, щоб додати їх в свій раціон харчування. 

Про це повідомила нутриціологиня Ксенія Шатрова.

Читайте також:

Амарант

Амарант вважається давнім псевдозлаком і суперкорисний, тому що містить багато корисних елементів. 

Чим багатий амарант: 

  • залізо; 
  • марганець;
  • рослинний білок. 
амарант
Крупа амарант. Фото: google

Чорна кіноа 

Чорна кіноа вже давно набирає популярності. У цій крупі міститься багато рослинного білку, також вона не містить глютену, проте багата на селен. 

киноа
Чорна кінова. Фото: Freepik

Чорний нешліфований рис 

Чорний нешліфований рис — це гарне джерело повільних вугледові, які надовго насичують організм. Він також регулює вуглеводний обмін та контролює апетит. 

Гречка зелена несмажена

Гречка зелена несмажена вважається більш корисною за звичайну, обсмажену гречку. 

гречка
Зелена гречка. Фото: google

Перевагою є те, що її можна готувати у різних варіаціях: 

  • варити; 
  • пророщувати; 
  • додавати в смузі; 
  • робити корисний попкорн. 

Зелена несмажена гречка містить багато амінокислот, які допомагають роботі ЖКТ та покращують природнім шляхом детоксикацію печінки. 

Пшоно 

Пшоно — це шліфовані зерна, проте вважається гарним джерелом поліфенолів та антиоксидантів, у ньому багато вітамінів групи В та фолієвої кислоти.

пшено
Крупа пшоно. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, що можна їсти на безглютеновому харчуванні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB