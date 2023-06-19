Чому глютен шкідливий

Дієтологиня розповіла, що можна їсти на безглютеновому харчуванні
Глютен шкідливий навіть для тих людей, які не мають непереносимості цього продукту. Його називають клейковиною, яка є своєрідним клеєм для інших продуктів, так само він впливає й на наш кишківник.
Про це повідомила дієтологиня Оля Євміна.
"Харчування без глютену це вже не просто мода, це цілком новий спосіб насолоджуватися новими смаками. Для багатьох людей з непереносимістю глютену це щоденний вибір на користь здоров'я та гарного самопочуття. Якщо ви думаєте, що вами ви можете їсти глютенові продукти й ця інформація не для вас, проте навіть для вас обмеження або виключення глютену з дієти може мати позитивний вплив на здоров'я", — повідомила дієтологиня.
Останнє дослідження показують, що дієта без глютену може приносити користь з людям не лише з непереносимістю, але й людям з іншими захворюваннями.
Людям з якими захворюваннями буде корисна безглютенова дієта:
- ожиріння;
- діабет;
- аутоімунні захворювання.
Що таке глютен?
"Глютен, як відомо є білком, який знаходиться в пшениці, ячмені та інших зернових культурах. Глютен робить тісто клейким, щоб воно не розпадалося, тому його ще називають клейковина. Інколи можна подумати, що глютен це такий шпигун, який приховується в різних продуктах, від соусові до ковбас, від пасти карбонари до зубної пасти, тому що щиро кажучи, у сучасному світі ми вже не знаємо напевно, чи є в ньому глютен", — прокоментувала Оля Євміна.
Як обмежити вживання глютену
Якщо ви на безглютеновій дієті, тоді вам потрібно уникати явного глютену. Явний глютен є у продуктах виготовлених з пшениці, пшеничного борошна, жита та ячменю.
Продукти з явним глютеном:
- хліб;
- випічка;
- паста;
- хлбіці;
- пиво.
Продукти з прихованим глютеном:
- майонез;
- сири;
- попкорн.
На жаль, ви рідко зустрінете назву глютен у складі продукту на упаковці.
Є найпоширеніші назви для глютену:
- пшеничний білок;
- декстрін;
- Е150;
- Е160;
- Е965;
- Е637.
Ще глютен може бути підписаний просто, як крохмаль. Виробники крохмалю не зобов'язані вказувати склад суміші для крохмалю. Частіше за все, він саме пшеничний.
"До речі в багатьох країнах світі вимагається, щоб всі безглютенові продукти мають позначку на упаковці. Наприклад у Європі всі безглютенові продукти позначаються позначкою з перекресленим колоском. Напевно ви бачили цей символ. Продукт може отримати це позначення лише з ліцензійного дозволу", — додала дієтологиня.
Рекламні пастки від виробників
"Наприклад, в мене фітнес батончик з написом без глютену "gluten free". Варто пам'ятати, що це не означає, що перед вами дуже корисним продукт. По перше це не офіційне маркування. Необхідно читати склад", — пояснила лікарка.
Деякі продукти можуть містити глютен, тому що забруднюються перехресно
"Деякі продукти можуть містити глютен, тому що забруднюються перехресно під час виробництва, транспортування або обробки. Наприклад, це може статися, коли зернові продукти зберігаються разом. Гарним прикладом є вівсянка. На жаль, вівсянку не можна їсти на безглютеновій дієті", — додала дієтологиня.
Хоча сама вівсянка не містить глютену, вона часто забруднюється під час обробки з іншими зерновими культурами. Таким чином вівсянка може бути небезпечна для людей з непероносимістю глютену.
Як скласти безглютеновий раціон
В першу чергу необхідно оцінити наскільки критично вживання глютену саме для вас.
"Тобто якщо є целіакія, або непереносимість глютену, необхідно зменшити споживання глютену до мінімуму. Але є випадки, коли можна почати з виключення явного глютену, але дозволяється деяка кількість прихованого глютену в раціону. Я рекомендую все же таки звернутися до дієтолога або лікаря, який зможе скласти раціон для вашого харчування", — резюмувала Оля Євміна.
Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, чим шкідливий білий хліб та про небезпеку глютена.