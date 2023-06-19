Чому глютен шкідливий

Беглютенові продукти. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Глютен шкідливий навіть для тих людей, які не мають непереносимості цього продукту. Його називають клейковиною, яка є своєрідним клеєм для інших продуктів, так само він впливає й на наш кишківник.

Про це повідомила дієтологиня Оля Євміна.

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"Харчування без глютену це вже не просто мода, це цілком новий спосіб насолоджуватися новими смаками. Для багатьох людей з непереносимістю глютену це щоденний вибір на користь здоров'я та гарного самопочуття. Якщо ви думаєте, що вами ви можете їсти глютенові продукти й ця інформація не для вас, проте навіть для вас обмеження або виключення глютену з дієти може мати позитивний вплив на здоров'я", — повідомила дієтологиня.

Продукти з борошна. Фото: Freepik

Останнє дослідження показують, що дієта без глютену може приносити користь з людям не лише з непереносимістю, але й людям з іншими захворюваннями.

Людям з якими захворюваннями буде корисна безглютенова дієта:

ожиріння;

діабет;

аутоімунні захворювання.

Хліб з ячміню. Фото: Freepik

Що таке глютен?

"Глютен, як відомо є білком, який знаходиться в пшениці, ячмені та інших зернових культурах. Глютен робить тісто клейким, щоб воно не розпадалося, тому його ще називають клейковина. Інколи можна подумати, що глютен це такий шпигун, який приховується в різних продуктах, від соусові до ковбас, від пасти карбонари до зубної пасти, тому що щиро кажучи, у сучасному світі ми вже не знаємо напевно, чи є в ньому глютен", — прокоментувала Оля Євміна.

Як обмежити вживання глютену

Якщо ви на безглютеновій дієті, тоді вам потрібно уникати явного глютену. Явний глютен є у продуктах виготовлених з пшениці, пшеничного борошна, жита та ячменю.

Продукти з явним глютеном:

хліб;

випічка;

паста;

хлбіці;

пиво.

Хрумкі круасани. Фото: Freepik

Продукти з прихованим глютеном:

майонез;

сири;

попкорн.

На жаль, ви рідко зустрінете назву глютен у складі продукту на упаковці.

Хлібобулочні вироби. Фото: Freepik

Є найпоширеніші назви для глютену:

пшеничний білок;

декстрін;

Е150;

Е160;

Е965;

Е637.

Ще глютен може бути підписаний просто, як крохмаль. Виробники крохмалю не зобов'язані вказувати склад суміші для крохмалю. Частіше за все, він саме пшеничний.

Хліб та батони. Фото: Freepik

"До речі в багатьох країнах світі вимагається, щоб всі безглютенові продукти мають позначку на упаковці. Наприклад у Європі всі безглютенові продукти позначаються позначкою з перекресленим колоском. Напевно ви бачили цей символ. Продукт може отримати це позначення лише з ліцензійного дозволу", — додала дієтологиня.

Рекламні пастки від виробників

"Наприклад, в мене фітнес батончик з написом без глютену "gluten free". Варто пам'ятати, що це не означає, що перед вами дуже корисним продукт. По перше це не офіційне маркування. Необхідно читати склад", — пояснила лікарка.

Деякі продукти можуть містити глютен, тому що забруднюються перехресно

Тістечка з мигдалевої муки. Фото: Freepik

"Деякі продукти можуть містити глютен, тому що забруднюються перехресно під час виробництва, транспортування або обробки. Наприклад, це може статися, коли зернові продукти зберігаються разом. Гарним прикладом є вівсянка. На жаль, вівсянку не можна їсти на безглютеновій дієті", — додала дієтологиня.

Хот доги з майонезом. Фото: Freepik

Хоча сама вівсянка не містить глютену, вона часто забруднюється під час обробки з іншими зерновими культурами. Таким чином вівсянка може бути небезпечна для людей з непероносимістю глютену.

Як скласти безглютеновий раціон

В першу чергу необхідно оцінити наскільки критично вживання глютену саме для вас.

"Тобто якщо є целіакія, або непереносимість глютену, необхідно зменшити споживання глютену до мінімуму. Але є випадки, коли можна почати з виключення явного глютену, але дозволяється деяка кількість прихованого глютену в раціону. Я рекомендую все же таки звернутися до дієтолога або лікаря, який зможе скласти раціон для вашого харчування", — резюмувала Оля Євміна.

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, чим шкідливий білий хліб та про небезпеку глютена.