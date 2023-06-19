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Дієтологиня розповіла, що можна їсти на безглютеновому харчуванні

19 червня 2023 15:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чому глютен шкідливий
Беглютенові продукти. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Глютен шкідливий навіть для тих людей, які не мають непереносимості цього продукту. Його називають клейковиною, яка є своєрідним клеєм для інших продуктів, так само він впливає й на наш кишківник. 

Про це повідомила дієтологиня Оля Євміна

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"Харчування без глютену це вже не просто мода, це цілком новий спосіб насолоджуватися новими смаками. Для багатьох людей з непереносимістю глютену це щоденний вибір на користь здоров'я та гарного самопочуття.  Якщо ви думаєте, що вами ви можете їсти глютенові продукти й ця інформація не для вас, проте навіть для вас обмеження або виключення глютену з дієти може мати позитивний вплив на здоров'я", — повідомила дієтологиня. 

глютен
Продукти з борошна. Фото: Freepik

Останнє дослідження показують, що дієта без глютену може приносити користь з людям не лише з непереносимістю, але й людям з іншими захворюваннями. 

Людям з якими захворюваннями буде корисна безглютенова дієта: 

  • ожиріння;
  • діабет;
  • аутоімунні захворювання. 
глютен
Хліб з ячміню. Фото: Freepik

Що таке глютен?

"Глютен, як відомо є білком, який знаходиться в пшениці, ячмені та інших зернових культурах. Глютен робить тісто клейким, щоб воно не розпадалося, тому його ще називають клейковина. Інколи можна подумати, що глютен це такий шпигун, який приховується в різних продуктах, від соусові до ковбас, від пасти карбонари до зубної пасти, тому що щиро кажучи, у сучасному світі ми вже не знаємо напевно, чи є в ньому глютен", — прокоментувала Оля Євміна. 

Як обмежити вживання глютену 

Якщо ви на безглютеновій дієті, тоді вам потрібно уникати явного глютену. Явний глютен є у продуктах виготовлених з пшениці, пшеничного борошна, жита та ячменю. 

Продукти з явним глютеном:

  • хліб;
  • випічка; 
  • паста; 
  • хлбіці;
  • пиво. 
круассан
Хрумкі круасани. Фото: Freepik

Продукти з прихованим глютеном: 

  • майонез;
  • сири;
  • попкорн. 

На жаль, ви рідко зустрінете назву глютен у складі продукту на упаковці. 

глютен
Хлібобулочні вироби. Фото: Freepik

Є найпоширеніші назви для глютену: 

  • пшеничний білок; 
  • декстрін; 
  • Е150;
  • Е160;
  • Е965; 
  • Е637. 

Ще глютен може бути підписаний просто, як крохмаль. Виробники крохмалю не зобов'язані вказувати склад суміші для крохмалю. Частіше за все, він саме пшеничний. 

глютен
Хліб та батони. Фото: Freepik

"До речі в багатьох країнах світі вимагається, щоб всі безглютенові продукти мають позначку на упаковці. Наприклад у Європі всі безглютенові продукти позначаються позначкою з перекресленим колоском. Напевно ви бачили цей символ. Продукт може отримати це позначення лише з ліцензійного дозволу", — додала дієтологиня. 

Рекламні пастки від виробників 

"Наприклад, в мене фітнес батончик з написом без глютену "gluten free". Варто пам'ятати, що це не означає, що перед вами дуже корисним продукт. По перше це не офіційне маркування. Необхідно читати склад", — пояснила лікарка. 

Деякі продукти можуть містити глютен, тому що забруднюються перехресно 

макаронс
Тістечка з мигдалевої муки. Фото: Freepik

"Деякі продукти можуть містити глютен, тому що забруднюються перехресно під час виробництва, транспортування або обробки. Наприклад, це може статися, коли зернові продукти зберігаються разом. Гарним прикладом є вівсянка. На жаль, вівсянку не можна їсти на безглютеновій дієті", — додала дієтологиня. 

хот дог
Хот доги з майонезом. Фото: Freepik

Хоча сама вівсянка не містить глютену, вона часто забруднюється під час обробки з іншими зерновими культурами. Таким чином вівсянка може бути небезпечна для людей з непероносимістю глютену.  

Як скласти безглютеновий раціон 

В першу чергу необхідно оцінити наскільки критично вживання глютену саме для вас. 

"Тобто якщо є целіакія, або непереносимість глютену, необхідно зменшити споживання глютену до мінімуму. Але є випадки, коли можна почати з виключення явного глютену, але дозволяється деяка кількість прихованого глютену в раціону. Я рекомендую все же таки звернутися до дієтолога або лікаря, який зможе скласти раціон для вашого харчування", — резюмувала Оля Євміна. 

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, чим шкідливий білий хліб та про небезпеку глютена.

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