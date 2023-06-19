Почему глютен вреден

Беглютеновые продукты. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Глютен вреден даже тем людям, которые не имеют непереносимости этого продукта. Его называют клейковиной, являющейся своеобразным клеем для других продуктов, так же он влияет и на наш кишечник.

Об этом сообщила диетолог Оля Евмина.

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"Питание без глютена это уже не просто мода, это совершенно новый способ наслаждаться новыми вкусами. Для многих людей с непереносимостью глютена это ежедневный выбор в пользу здоровья и хорошего самочувствия. Если вы думаете, что вы можете есть глютеновые продукты и эта информация не для вас, однако даже для вас ограничение или исключение глютена из диеты может оказать положительное влияние на здоровье", — сообщила диетолог.

Продукты из муки. Фото: Freepik

Последнее исследование показывает, что диета без глютена может приносить пользу людям не только с непереносимостью, но и людям с другими заболеваниями.

Людям с какими заболеваниями будет полезна безглютеновая диета:

ожирение;

диабет;

аутоиммунные заболевания.

Хлеб из ячменя. Фото: Freepik

Что такое глютен?

"Глютен, как известно, является белком, который находится в пшенице, ячмене и других зерновых культурах. Глютен делает тесто клейким, чтобы оно не распадалось, поэтому его еще называют клейковина. Иногда можно подумать, что глютен это такой шпион, который скрывается в различных продуктах. , от соуса до колбас, от пасты карбонары до зубной пасты, потому что честно говоря, в современном мире мы уже не знаем наверняка, есть ли в нем глютен", — прокомментировала Оля Евмина.

Как ограничить употребление глютена

Если вы на безглютеновой диете, тогда вам нужно избегать явного глютена. Явный глютен в продуктах изготовленных из пшеницы, пшеничной муки, ржи и ячменя.

Продукты с явным глютеном:

хлеб;

выпечка;

паста;

хлеба;

пиво.

Хрустящие круассаны. Фото: Freepik

Продукты со скрытым глютеном:

майонез;

сыры;

попкорн.

К сожалению, вы редко встретите название глютен в составе продукта на упаковке.

Хлебобулочные изделия. Фото: Freepik

Есть самые распространенные названия для глютена:

пшеничный белок;

декстрин;

Е150;

Е160;

Е965;

Е637.

Еще глютен может быть подписан просто как крахмал. Производители крахмала не обязаны указывать состав смеси для крахмала. Чаще всего он именно пшеничный.

Хлеб и батоны. Фото: Freepik

"Кстати во многих странах мире требуется, чтобы все безглютеновые продукты имеют отметку на упаковке. Например, в Европе все безглютеновые продукты обозначаются пометкой с перечеркнутым колоском. Наверняка вы видели этот символ. Продукт может получить это обозначение только с лицензионного разрешения", — добавила диетолог.

Рекламные ловушки от производителей

"Например, у меня фитнес батончик с надписью без глютена "gluten free". Стоит помнить, что это не значит, что перед вами очень полезный продукт. Во-первых, это не официальная маркировка. Необходимо читать состав", — пояснила врач.

Некоторые продукты могут содержать глютен, потому что загрязняются перекрестно.

Пирожные из миндальной муки. Фото: Freepik

"Некоторые продукты могут содержать глютен, потому что загрязняются перекрестно во время производства, транспортировки или обработки. Например, это может произойти, когда зерновые продукты хранятся вместе. Хорошим примером является овсянка. К сожалению, овсянку нельзя есть на безглютеновой диете", — добавила диетолог.

Хот доги с майонезом. Фото: Freepik

Хотя сама овсянка не содержит глютена, она часто загрязняется при обработке с другими зерновыми культурами. Таким образом, овсянка может быть опасна для людей с непероносимостью глютена.

Как составить безглютеновый рацион

В первую очередь необходимо оценить насколько критично употребление глютена именно для вас.

"То есть если есть целиакия, или непереносимость глютена, необходимо уменьшить потребление глютена до минимума. Но есть случаи, когда можно начать с исключения явного глютена, но разрешается некоторое количество скрытого глютена в рационе. Я рекомендую все же обратиться к диетологу или врачу, который сможет составить рацион для вашего питания", — резюмировала Оля Евмина.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, чем вреден белый хлеб и опасность глютена.