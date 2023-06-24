Какие крупы самые полезные

Четыре самых полезных крупы, которые следует добавить в рацион
Есть крупы, которые относятся к псевдозлакам. Они отличаются тем, что имеют большую нутритивную ценность по составу и не содержат глютена, что является весомым преимуществом, чтобы добавить их в свой рацион питания.
Об этом сообщила нутрициолог Ксения Шатрова.
Амарант
Амарант считается древним псевдозлаком и суперполезен, потому что содержит много полезных элементов.
Чем богат амарант:
- железо;
- марганец;
- растительный белок.
Черная киноа
Черная киноа уже давно набирает популярности. В этой крупе содержится много растительного белка, также она не содержит глютена, однако богата селеном.
Черный нешлифованный рис
Черный нешлифованный рис — это хороший источник медленных углеродов, которые надолго насыщают организм. Он также регулирует углеводный обмен и контролирует аппетит.
Гречка зеленая жареная
Гречка зеленая жареная считается более полезней, чем обычная, обжаренная гречка.
Преимуществом является то, что ее можно готовить в разных вариациях:
- варить;
- проращивать;
- добавлять в смузи;
- делать полезный попкорн.
Зеленая жареная гречка содержит много аминокислот, которые помогают работе ЖКТ и улучшают естественным путем детоксикацию печени.
Пшено
Пшено — это шлифованные зерна, однако считается хорошим источником полифенолов и антиоксидантов, в нем много витаминов группы В и фолиевой кислоты.
Ранее мы писали, что диетолог рассказала, что можно есть на безглютеновом питании.