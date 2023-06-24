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Четыре самых полезных крупы, которые следует добавить в рацион

24 июня 2023 06:38
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие крупы самые полезные
Различные виды круп. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Есть крупы, которые относятся к псевдозлакам. Они отличаются тем, что имеют большую нутритивную ценность по составу и не содержат глютена, что является весомым преимуществом, чтобы добавить их в свой рацион питания.

Об этом сообщила нутрициолог Ксения Шатрова.

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Амарант

Амарант считается древним псевдозлаком и суперполезен, потому что содержит много полезных элементов.

Чем богат амарант:

  • железо;
  • марганец;
  • растительный белок.
амарант
Крупа амарант. Фото: google

Черная киноа

Черная киноа уже давно набирает популярности. В этой крупе содержится много растительного белка, также она не содержит глютена, однако богата селеном.

киноа
Черная кино. Фото: Freepik

Черный нешлифованный рис

Черный нешлифованный рис — это хороший источник медленных углеродов, которые надолго насыщают организм. Он также регулирует углеводный обмен и контролирует аппетит.

Гречка зеленая жареная

Гречка зеленая жареная считается более полезней, чем обычная, обжаренная гречка.

гречка
Зеленая гречка. Фото: google

Преимуществом является то, что ее можно готовить в разных вариациях:

  • варить;
  • проращивать;
  • добавлять в смузи;
  • делать полезный попкорн.

Зеленая жареная гречка содержит много аминокислот, которые помогают работе ЖКТ и улучшают естественным путем детоксикацию печени.

Пшено

Пшено — это шлифованные зерна, однако считается хорошим источником полифенолов и антиоксидантов, в нем много витаминов группы В и фолиевой кислоты.

пшено
Крупа пшено. Фото: Freepik

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, что можно есть на безглютеновом питании.

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