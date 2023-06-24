Какие крупы самые полезные

Различные виды круп. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Есть крупы, которые относятся к псевдозлакам. Они отличаются тем, что имеют большую нутритивную ценность по составу и не содержат глютена, что является весомым преимуществом, чтобы добавить их в свой рацион питания.

Об этом сообщила нутрициолог Ксения Шатрова.

Читайте также:

Амарант

Амарант считается древним псевдозлаком и суперполезен, потому что содержит много полезных элементов.

Чем богат амарант:

железо;

марганец;

растительный белок.

Крупа амарант. Фото: google

Черная киноа

Черная киноа уже давно набирает популярности. В этой крупе содержится много растительного белка, также она не содержит глютена, однако богата селеном.

Черная кино. Фото: Freepik

Черный нешлифованный рис

Черный нешлифованный рис — это хороший источник медленных углеродов, которые надолго насыщают организм. Он также регулирует углеводный обмен и контролирует аппетит.

Гречка зеленая жареная

Гречка зеленая жареная считается более полезней, чем обычная, обжаренная гречка.

Зеленая гречка. Фото: google

Преимуществом является то, что ее можно готовить в разных вариациях:

варить;

проращивать;

добавлять в смузи;

делать полезный попкорн.

Зеленая жареная гречка содержит много аминокислот, которые помогают работе ЖКТ и улучшают естественным путем детоксикацию печени.

Пшено

Пшено — это шлифованные зерна, однако считается хорошим источником полифенолов и антиоксидантов, в нем много витаминов группы В и фолиевой кислоты.

Крупа пшено. Фото: Freepik

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, что можно есть на безглютеновом питании.