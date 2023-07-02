ТОП-3 правила, которые точно сделают диету эффективной для похудения

Девушка смотрит на апельсин. Фото: google

В последнее время все больше диет набирают популярность, однако не все из них эффективны. Многие садятся на диету, однако не знают как правильно складывать себе тарелку с едой и какие продукты нужно есть.

Новини.LIVE собрали ТОП-3 правила, которые точно сделают диету эффективной.

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Правильное ограничение калорий

Есть диеты, просто ограничивающие калории. Это содержит контроль над порциями, в общем-то едят чуть меньше всего, что очень эффективно, но трудно придерживаться.

Однако, для того чтобы получить правильное количество калорий и не соблазнять себя остатками пищи, диетологи рекомендуют готовить и потреблять коктейль на 800 калорий. Эти коктейли полноценны с питательной точки зрения и эффективны в краткосрочной перспективе.

Также для того, чтобы нормализовать количество калорий, распространена диета 5:2, когда человек питается нормально в течение пяти дней, а затем ограничивает потребление калорий до 500-600 калорий в течение двух дней.

Блюда с высоким содержанием белка

Из трех макроэлементов — углеводов, жира и белка — белок является самым сложным по химической структуре. Жир и углеводы полностью состоят из атомов углерода, водорода и кислорода только в различных конфигурациях, поэтому их метаболизм или хранение является энергетически эффективным.

В отличие от жира и углеводов, весь белок в нашем теле не зря, либо для строительства, либо для восстановления — нет пассивного запаса белка на черный день. Таким образом, любой избыток белка, не используемый сразу, должен метаболизироваться в энергию или превращаться в жир.

Во-вторых, хотя белок как жир и углеводы в основном состоит из углерода, водорода и кислорода, он также содержит значительное количество азота. Этот азот необходимо удалить, поэтому он выделяется в виде мочевины, главным образом в нашей моче, прежде чем остатки химической структуры аминокислот могут быть превращены в энергию или жир.

Фактически, на каждые 100 калорий, которые мы потребляем, мы можем использовать только 70 калорий, а остальные 30 калорий нужны для обработки белка.

Продукты, содержащие белок. Фото: google

Блюда с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка действительно является типом углеводов растительного происхождения, хотя большая часть ее структурирована таким образом, что мы, люди, не можем переварить.

Клетчатка, конечно, жизненно важна для здоровья нашего кишечника, поддерживая все в форме. В среднем человек употребляет всего 15 граммов клетчатки в день, в то время как нужно пытаться достичь 30 граммов в день.

С точки зрения доступности калорий, клетчатка замедляет скорость пищеварения, что приводит не только к высвобождению питательных веществ в течение более длительного периода времени, но в конечном счете к уменьшению абсолютного количества поглощенных калорий.

Цитрусовые содержат клетчатку. Фото: google

Напомним, недавно мы писали, какие четыре самые полезные крупы следует добавить в рацион.