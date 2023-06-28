Популярні дієти для швидкого схуднення

Дівчина вимирює талію. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Останнім часом все більше дієт набирають популярність, проте вони якщо й призводять до швидкого схуднення, але наносять великої шкоди організму. Таким чином ви швидко скинути вагу, але й вона так само швидко повернеться.

Про це повідомив Harchi.info.

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Дієта інтервального голодування

"Це популярний тип інтервального голодування, який пропонує утримуватись від їжі протягом 20 годин на день, а їсти лише протягом 4-годинного вікна вночі. Це набагато суворіший варіант популярного голодування 16:8, коли потрібно утримуватися від їжі 16 годин (зазвичай вночі) і їсти протягом 8 годин, наприклад між 13 і 20. Таке голодування може мати певну користь для здоров’я, і навіть приводить до схуднення, оскільки обмежує кількість калорій. Зазвичай, ви встигнете з’їсти менше під час стислого вікна їжі", — йдеться в повідомленні.

Ваги та вимірювач. Фото: Freepik

Таке харчування може призвести до того, що організм перейде в стан стресу. Небезпека полягає в тому, що метаболізм сповільнюється, а важливі гормони перестають вироблятися в необхідній кількості.

Дієта голодування протягом 24 годин

"Дієтолог Енн Луїза Гіттлман опублікувала цю дієту у книзі 2002 року і з тих пір створила додаткові плани для схуднення, лінійку дієтичних добавок і кулінарні книги. Це так званий план детоксикації, який обмежує споживання калорій у вигляді рідини приблизно до 300 ккал і виключає будь-яку тверду їжу на 24 години", — йдеться в повідомленні.

Яблуко та вимірювач. Фото: Freepik

Зазначається, що така дієта не нашкодить лише повністю здоровим людям. Проте спеціалісти не рекоментують експерементувати з голодуваннями.

Голлівудська 48-годинна диво-дієта

"Ця дієта каже пити 120 мл суміші фруктових соків, змішаних з водою, 4 рази на день та утримуватися від їжі та інших напоїв, окрім води. У результаті ви споживаєте тільки 400 ккал на день із соку", — йдеться в повідомленні.

Овочеві соки. Фото: Freepik

Зазвичай усе, що становить менше 1 000 ккал на день вважається дуже низькокалорійною дієтою. Такі експерименти можуть бути дуже небезпечними, особливо без нагляду лікаря.

Детокс дієти на чаях

"Використання проносних та сечогінних засобів не є ефективним способом схуднення, оскільки зазвичай втрата ваги відбувається виключно за рахунок виведення води. Як тільки ви почнете пити достатню кількість рідини, включно з чаями, вага буде стояти на місці", — йдеться в повідомленні.

Полуниця та рулетка. Фото: Freepik

Зверніть увагу на список інгредієнтів у пропонованих чаях та напоях. Часто ці продукти не регулюються належним чином та містять інгредієнти, які наносять шкоду організму.

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