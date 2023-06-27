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Лікар розповів, як правильно їсти м'ясо

27 червня 2023 23:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Деякі види м’ясо можуть провокувати виникнення раку
Чоловік обирає м’ясо. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

М’ясо — джерело тваринного білка, головного структурного елементу тканин організму, жиру, вітамінів групи B, заліза, цинку. Але якщо споживати цей продукт не правильно, можна нашкодити організму.

Про це повідомив кардіохірург Михайло Тодуров

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Які ми робимо помилки, коли їмо м’ясо?

"Розберемо основні помилки, які роблять споживання м’яса важким і не завжди корисним прийомом їжі. Надсилайте любителям смажених реберець чи шашлику, щоб ті готували й споживали м'ясо правильно", — повідомив лікар. 

Як їсти м’ясо, щоб забрати з нього лише користь?

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Кожен вид м’яса це унікальний склад амінокислот, вітамінів, мінералів, наприклад: 

  • кролик — заліхо, цинк, фосфор; 
  • курятина — калій, фтор, кальцій; 
  • індичка — кальцій, залізо, сірка. 

Проте кардіохірург зазначає, що від користі до шкоди — один крок. Це залежить від того, як багато та з якими продуктами споживати м’ясо. 

Їсти понад норму 

Рекомендована норма — 0,8 грамів білка на один кілограм ваги тіла.  Але якщо ви з'їли більше, організму важко засвоїти звідти корисне. 

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Червоне м’ясо. Фото: Freepik

Їсти лише червоне м’ясо

Синтезується амінокислота — гомоцистеїн, є багато насичених жирів — усе це пошкоджує судини й викликає атеросклероз. Тому потрібно урізноманітнити раціон іншими видами м’яса. 

Зловживати споживанням м’яса, яке приготоване не корисними способами:

  • смажене м’ясо — трансжири руйнують судини. При довгому смаженні на високій температурі виділяються токсичні речовини; 
  • копчене м’ясо — при копченні утворюються канцерогени; 
  • сосиски, ковбаси — Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) ВООЗ віднесло їх до списку "Групи 1" — продуктів, які впливають на розвиток онкологічних хвороб. 
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Ніжка кролика. Фото: Freepik

Як правильно готувати м’ясо:

  • маринуйте — м'яке м’ясо легше перетравлюється;
  • варіть, готуйте на пару, тушкуйте чи запікайте. 

Лікар зазначає, що таке поєднання "нейтралізує" вплив жиру та допомагає засвоїти корисні елементи. 

Раніше ми писали, що кардіолог розповів від чого можна раптово померти.

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