Деякі види м’ясо можуть провокувати виникнення раку

Чоловік обирає м’ясо. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

М’ясо — джерело тваринного білка, головного структурного елементу тканин організму, жиру, вітамінів групи B, заліза, цинку. Але якщо споживати цей продукт не правильно, можна нашкодити організму.

Про це повідомив кардіохірург Михайло Тодуров.

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"Розберемо основні помилки, які роблять споживання м’яса важким і не завжди корисним прийомом їжі. Надсилайте любителям смажених реберець чи шашлику, щоб ті готували й споживали м'ясо правильно", — повідомив лікар.

Як їсти м’ясо, щоб забрати з нього лише користь?

Кожен вид м’яса це унікальний склад амінокислот, вітамінів, мінералів, наприклад:

кролик — заліхо, цинк, фосфор;

курятина — калій, фтор, кальцій;

індичка — кальцій, залізо, сірка.

Проте кардіохірург зазначає, що від користі до шкоди — один крок. Це залежить від того, як багато та з якими продуктами споживати м’ясо.

Їсти понад норму

Рекомендована норма — 0,8 грамів білка на один кілограм ваги тіла. Але якщо ви з'їли більше, організму важко засвоїти звідти корисне.

Червоне м’ясо. Фото: Freepik

Їсти лише червоне м’ясо

Синтезується амінокислота — гомоцистеїн, є багато насичених жирів — усе це пошкоджує судини й викликає атеросклероз. Тому потрібно урізноманітнити раціон іншими видами м’яса.

Зловживати споживанням м’яса, яке приготоване не корисними способами:

смажене м’ясо — трансжири руйнують судини. При довгому смаженні на високій температурі виділяються токсичні речовини;

копчене м’ясо — при копченні утворюються канцерогени;

сосиски, ковбаси — Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) ВООЗ віднесло їх до списку "Групи 1" — продуктів, які впливають на розвиток онкологічних хвороб.

Ніжка кролика. Фото: Freepik

Як правильно готувати м’ясо:

маринуйте — м'яке м’ясо легше перетравлюється;

варіть, готуйте на пару, тушкуйте чи запікайте.

Лікар зазначає, що таке поєднання "нейтралізує" вплив жиру та допомагає засвоїти корисні елементи.

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