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Врач рассказал, как правильно есть мясо

27 июня 2023 23:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Некоторые виды мяса могут провоцировать возникновение рака
Мужчина выбирает мясо. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Мясо — источник животного белка, главного структурного элемента тканей организма, жира, витаминов группы B, железа, цинка. Но если потреблять этот продукт не правильно, можно навредить организму.

Об этом сообщил кардиохирург Михаил Тодуров.

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Какие мы совершаем ошибки, когда едим мясо?

"Разберем основные ошибки, которые делают потребление мяса тяжелым и не всегда полезным приемом пищи. Присылайте любителям жареных ребрышек или шашлыка, чтобы те готовили и потребляли мясо правильно",  сообщил врач.

Как есть мясо, чтобы забрать из него только пользу?

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Каждый вид мяса это уникальный состав аминокислот, витаминов, минералов, например:

  • кролик – залихо, цинк, фосфор;
  • курятина – калий, фтор, кальций;
  • индейка – кальций, железо, сера.

Однако кардиохирург отмечает, что от пользы во вред — один шаг. Это зависит от того, как много и с какими продуктами есть мясо.

Есть сверх нормы

Рекомендуемая норма – 0,8 г белка на один килограмм веса тела. Но если вы съели больше, организму тяжело усвоить оттуда полезное.

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Красное мясо. Фото: Freepik

Есть только красное мясо

Синтезируется аминокислота — гомоцистеин, много насыщенных жиров — все это повреждает сосуды и вызывает атеросклероз. Поэтому нужно разнообразить рацион другими видами мяса.

Злоупотреблять потреблением мяса, приготовленного не полезными способами:

  • жареное мясо — трансжиры разрушают сосуды. При длительном жарке на высокой температуре выделяются токсические вещества;
  • копченое мясо – при копчении образуются канцерогены;
  • сосиски, колбасы — Международное агентство по изучению рака (IARC) ВОЗ отнесло их в список "Группы 1" — продуктов, влияющих на развитие онкологических болезней.
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Ножка кролика. Фото: Freepik

Как правильно готовить мясо:

  • маринуйте — мягкое мясо легче переваривается;
  • варите, готовьте на пару, тушите или запекайте.

Врач отмечает, что такое сочетание "нейтрализует" влияние жира и помогает усвоить полезные элементы.

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