Популярные диеты для быстрого похудения

Девушка вымирает талию. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В последнее время все больше диет набирают популярность, однако они если и приводят к быстрому похудению, но наносят большой вред организму. Таким образом вы быстро сбросите вес, но и он так же быстро вернется.

Об этом сообщил Harchi.info.

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Диета интервального голодания

"Это популярный тип интервального голодания, который предлагает воздерживаться от еды в течение 20 часов в день, а есть только в течение 4-часового окна ночью. есть в течение 8 часов, например между 13 и 20. Такая голодовка может иметь определенную пользу для здоровья, а также приводит к похудению, поскольку ограничивает количество калорий. Обычно вы успеете съесть меньше во время сжатого окна пищи", — говорится в сообщении.

Весы и измеритель. Фото: Freepik

Такое питание может привести к тому, что организм перейдет в состояние стресса. Опасность в том, что метаболизм замедляется, а важные гормоны перестают вырабатываться в необходимом количестве.

Диета голодания в течение 24 часов

"Диетолог Энн Луиза Гиттлман опубликовала эту диету в книге 2002 года и с тех пор создала дополнительные планы для похудения, линейку диетических добавок и кулинарные книги. Это так называемый план детоксикации, который ограничивает потребление калорий в виде жидкости примерно до 30 какую твердую пищу на 24 часа", — говорится в сообщении.

Яблоко и измеритель. Фото: Freepik

Отмечается, что такая диета не навредит только здоровым людям. Однако специалисты не рекомендуют экспериментировать с голодовками.

Голливудская 48-часовая чудо-диета

"Эта диета говорит пить 120 мл смеси фруктовых соков, смешанных с водой, 4 раза в день и воздерживаться от еды и других напитков, кроме воды. В результате вы потребляете только 400 ккал в день из сока", — говорится в сообщении.

Овощные соки. Фото: Freepik

Обычно все, что составляет менее 1000 ккал в день, считается очень низкокалорийной диетой. Такие эксперименты могут быть очень опасны, особенно без присмотра врача.

Детокс диеты на чаях

"Использование слабительных и мочегонных средств не является эффективным способом похудения, поскольку обычно потеря веса происходит исключительно за счет выведения воды. Как только вы начнете пить достаточное количество жидкости, включая чай, вес будет стоять на месте", — говорится в сообщении.

Клубника и рулетка. Фото: Freepik

Обратите внимание на список ингредиентов в чаях и напитках. Часто эти продукты не регулируются должным образом и содержат ингредиенты, которые наносят вред организму.

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