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Жуйка може викликати газоутворення та здуття: дізнайтеся чому

18 липня 2023 06:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Жуйка може викликати газоутворення та здуття: дізнайтеся чому
Дівчата з жувальною гумкою. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Газоутворення та здуття живота завдає чимало дискомфорту. Але якщо у випадку з головним болем можна прийняти знеболювальне, то симптоми здуття живота складно усунути лікарськими препаратами, і зазвичай вони рідко знаходяться під рукою. Тому важливо знати, які продукти здатні викликати газоутворення.

Про це повідомив Eat This, Not That.

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Жувальна гумка

Жуйка може освіжити ваше дихання, але вона може і не освіжити повітря, оскільки є одним із продуктів, що викликають газоутворення.

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Жувальна гумка. Фото: Freepik

"Процес жування жуйки стимулює вироблення слини, а заковтування надмірної кількості повітря під час жування може сприяти накопиченню газів у травній системі", — повідомила магістр медицини Енн Данахі.

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Ілюстративне зображення газоутворення. Фото: Freepik

Тим часом штучні підсолоджувачі, що використовуються в багатьох жувальних гумках, часто є дратівливим фактором для кишечника.

"Сорбіт зазвичай використовується в жуйках і цукерках без цукру. Багато людей не знають, що підсолоджувачі з низьким вмістом цукру, такі як сорбіт і ксиліт (відомі як цукрові спирти), можуть викликати газоутворення. Ці інгредієнти легко ферментуються кишковими бактеріями, а газ є побічним продуктом ферментації", — додала Енн Данахі.

Цукерки без цукру

Ви схильні тягнутися до цукерок без цукру як менш калорійної альтернативи солодощам з повним вмістом цукру? Таким чином ви можете спровокувати розлад кишечника, навіть не здогадуючись про це.

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Здуття живота. Фото: Freepik

"Винником цього є цукрові спирти, які використовують для заміни цукру, такі як сорбіт, маніт або ксиліт, які можуть блукати в кишечнику і викликати газоутворення. Якщо ви вибираєте солодощі без цукру, тримаєте їх споживання помірним, щоб запобігти утворенню газів",  прокоментувала доктор медичних наук Джессі Халсі.

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