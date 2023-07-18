Жуйка може викликати газоутворення та здуття: дізнайтеся чому
Газоутворення та здуття живота завдає чимало дискомфорту. Але якщо у випадку з головним болем можна прийняти знеболювальне, то симптоми здуття живота складно усунути лікарськими препаратами, і зазвичай вони рідко знаходяться під рукою. Тому важливо знати, які продукти здатні викликати газоутворення.
Про це повідомив Eat This, Not That.
Жувальна гумка
Жуйка може освіжити ваше дихання, але вона може і не освіжити повітря, оскільки є одним із продуктів, що викликають газоутворення.
"Процес жування жуйки стимулює вироблення слини, а заковтування надмірної кількості повітря під час жування може сприяти накопиченню газів у травній системі", — повідомила магістр медицини Енн Данахі.
Тим часом штучні підсолоджувачі, що використовуються в багатьох жувальних гумках, часто є дратівливим фактором для кишечника.
"Сорбіт зазвичай використовується в жуйках і цукерках без цукру. Багато людей не знають, що підсолоджувачі з низьким вмістом цукру, такі як сорбіт і ксиліт (відомі як цукрові спирти), можуть викликати газоутворення. Ці інгредієнти легко ферментуються кишковими бактеріями, а газ є побічним продуктом ферментації", — додала Енн Данахі.
Цукерки без цукру
Ви схильні тягнутися до цукерок без цукру як менш калорійної альтернативи солодощам з повним вмістом цукру? Таким чином ви можете спровокувати розлад кишечника, навіть не здогадуючись про це.
"Винником цього є цукрові спирти, які використовують для заміни цукру, такі як сорбіт, маніт або ксиліт, які можуть блукати в кишечнику і викликати газоутворення. Якщо ви вибираєте солодощі без цукру, тримаєте їх споживання помірним, щоб запобігти утворенню газів", — прокоментувала доктор медичних наук Джессі Халсі.
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