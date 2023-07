Жуйка може викликати газоутворення та здуття: дізнайтеся чому

Дівчата з жувальною гумкою. Фото: Freepik

Газоутворення та здуття живота завдає чимало дискомфорту. Але якщо у випадку з головним болем можна прийняти знеболювальне, то симптоми здуття живота складно усунути лікарськими препаратами, і зазвичай вони рідко знаходяться під рукою. Тому важливо знати, які продукти здатні викликати газоутворення.

Жувальна гумка

Жуйка може освіжити ваше дихання, але вона може і не освіжити повітря, оскільки є одним із продуктів, що викликають газоутворення.

Жувальна гумка. Фото: Freepik

"Процес жування жуйки стимулює вироблення слини, а заковтування надмірної кількості повітря під час жування може сприяти накопиченню газів у травній системі", — повідомила магістр медицини Енн Данахі.

Ілюстративне зображення газоутворення. Фото: Freepik

Тим часом штучні підсолоджувачі, що використовуються в багатьох жувальних гумках, часто є дратівливим фактором для кишечника.

"Сорбіт зазвичай використовується в жуйках і цукерках без цукру. Багато людей не знають, що підсолоджувачі з низьким вмістом цукру, такі як сорбіт і ксиліт (відомі як цукрові спирти), можуть викликати газоутворення. Ці інгредієнти легко ферментуються кишковими бактеріями, а газ є побічним продуктом ферментації", — додала Енн Данахі.

Цукерки без цукру

Ви схильні тягнутися до цукерок без цукру як менш калорійної альтернативи солодощам з повним вмістом цукру? Таким чином ви можете спровокувати розлад кишечника, навіть не здогадуючись про це.

Здуття живота. Фото: Freepik

"Винником цього є цукрові спирти, які використовують для заміни цукру, такі як сорбіт, маніт або ксиліт, які можуть блукати в кишечнику і викликати газоутворення. Якщо ви вибираєте солодощі без цукру, тримаєте їх споживання помірним, щоб запобігти утворенню газів", — прокоментувала доктор медичних наук Джессі Халсі.

