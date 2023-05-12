Что подарить ближайшему человеку на День матери – ТОП сюрпризов

Подарки на День матери. Фото: iStock

Приближается День матери, а это значит, что нужно уже думать о том, чтобы поздравить свою маму с этим важным праздником и сказать ей важные слова благодарности. Поэтому мы приготовили идеи для подарка своими руками, на которые не нужно тратить деньги.

Идеи для подарка на День матери от редакции Новини. LIVE.

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Ручной подарок или воспоминания

Если есть возможность что-нибудь вышить, можно подарить любую вышивку или какие-то вязаные вещи. Также можно сделать красивую картину, композицию или вкусный пирог. Еще можно распечатать фото и поместить их в фотоальбоме, или купить сертификат на фотосессию.

Именной подарок

Сегодня одним из самых популярных подарков являются подарки, где есть имя матери. Это может быть какая–то вещь с инициалами мамы или с важными словами в адрес мамы.

Именная чашка для матери. Фото: google.com

Женская косметика

Ни одна женщина никогда не откажется от хорошей косметики, поэтому она является достаточно универсальным подарком. Для мамы можно выбрать какую-нибудь декоративную косметику или же приобрести любимые духи мамы.

Активный отдых

Если мама — фанат активного отдыха, ей можно подарить билет на какое-нибудь событие. Например, это может быть концерт, кино, спектакль или театральная пьеса.

Подарки для кухни

Настоящая хозяйка всегда оценит подарки, относящиеся к кухонным приборам. Например, можно подарить блендер, миксер, чайник или же кухонный комбайн. Также отличным подарком станет тостер, хлебопечка или мультиварка.

Тостер в подарок на кухню. Фото иллюстративное: google.com

Сладости или книга

Если мама любит поесть что-нибудь вкусненькое, можно подарить ей набор каких-то сладостей. А если она любит что-нибудь почитать, можно подарить ей какую-нибудь книгу.

Букет цветов

Конечно, ни одна женщина не откажется от цветов, являющихся символом любого праздника. Поэтому идеальным вариантом на подарок на День матери станут любимые цветы или красивое комнатное растение.

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