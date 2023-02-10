Що подарувати дівчині на 14 лютого — найкращі ідеї

Ми зібрали найкращі ідеї подарунків для дівчат, які точно здивують та принесуть радість

Зовсім скоро настане найромантичніший день року — Свято святого Валентина. У День закоханих заведено робити подарунки романтичні зізнання та вчинки. Тому перед кожним чоловіком постає питання, що подарувати дівчині на 14 лютого.

Новини.LIVE розповідає про найкращі ідеї подарунків для дівчат на День Святого Валентина.

На що варто звернути увагу під час вибору подарунка

Коли обираєте подарунок для своєї коханої, варто враховувати певні нюанси:

власний бюджет;

професія дівчини;

хобі та інтереси коханої людини;

побажання дівчини.

Подарунок дівчині своїми руками на День закоханих

Часто кажуть, найкращий подарунок, зроблений своїми руками, адже саме в нього вкладається найбільше любові та турботи.

Можна подарувати дівчині сніданок у ліжко, доповнивши його гарними квітами. Або ж навпаки приготувати вдома романтичну вечерю при свічках на двох.

Ще один варіант — прикрасити кімнату повітряними кульками чи пелюстками троянд. Або приготувати теплу розслабляючу ванну, після важкого трудового дня.

Можливо вашій коханій сподобається масаж — запаліть ароматичні свічки, купіть ароматне масажне масло.

Романтичні подарунки на 14 лютого

Практично кожна дівчина любить романтику. Тому можна розглянути наступні варіанти, які будуть і практичними, і водночас найкраще підійдуть саме для цього свята:

нічний проєктор зоряного неба;

фото-світильник;

кінна прогулянка;

катання на ковзанах;

набір для створення 3D зліпку рук;

плед-пончо для двох;

столик для сніданку у ліжко;

вечеря на двох;

романтична подорож;

романтичний відпочинок на вихідні на двох;

фотосесія Love Story.

Враження у подарунок для дівчини на День святого Валентина

В наші непрості часи дуже важливо отримувати позитивні емоції, тому враження у подарунок на 14 лютого точно стане в пригоді.

До того ж емоції запам’ятовуються найбільше! Якщо фізичний подарунок за кілька років може зламатися, загубитися чи більше не радувати, то приємні спогади грітимуть завжди.

Це може бути:

квитки в кіно;

похід в кіно на 4D;

похід у квест-кімнату;

майстер-класи (фотографія, кулінарія, музика, малювання тощо);

похід в SPA-салон;

абонемент в салон краси;

сертифікат у магазин косметики;

сертифікат у магазин парфумів;

романтична вечеря;

спільний похід до клубу віртуальної реальності;

дегустація вин;

побачення на даху;

романтичний вікенд за містом.

Подарунки для затишку дівчині на День закоханих

Можна подарувати дівчині те, що буде дарувати їй затишок та зігрівати у найхолодніші дні року.

Можна зробити наступні турботливі подарунки:

домашні капці;

теплий халат;

піжама;

плед;

шкарпетки з тематичним принтом;

термобілизна;

рукавички або шарф;

одяг з принтом улюбленого фільму, серіалу або відеоігри.

Що подарувати дівчині на 14 лютого — бюджетні ідеї

Не завжди є можливість зробити дорогий подарунок. Та зробити приємно людині можна й за невелику суму грошей.

Ось список бюджетних подарунків на 14 лютого, які можуть сподобатися дівчині:

термочашка;

контейнер для їжі з зарядкою.

масажер для спини;

книжка;

блокнот;

солодощі;

набір до чаю;

набір до кави;

цікава настільна лампа;

настільна гра;

чашка, футболка або подушка з романтичним принтом;

парні світшоти;

постільна білизна з вашими фотографіями;

фотомозаїка.

Подарунок на День закоханих для дівчини — гаджети та пристрої

Новенький гаджет може бути доречним як подарунок на 14 лютого для коханої. Також можна обрати аксесуари для ноутбука, комп'ютера або телефона.

Радимо звернути увагу на такі варіанти:

смартфон;

планшет;

ноутбук;

комп’ютер;

ігрова приставка;

ігрові аксесуари для геймерів;

окуляри віртуальної реальності;

квадрокоптер;

камера;

Go Pro;

вебкамера;

мишка;

клавіатура;

килимок для мишки;

оригінальна USB-флешка;

міні-колонка;

смартгодинник;

бездротові навушники;

повербанк;

додатковий акумулятор для ноутбука;

зовнішній жорсткий диск;

лампи USB на акумуляторах або батарейках;

гірлянда на батарейках;

зарядна станція.

Подарунки для бізнесвумен на 14 лютого

Якщо ваша кохана справжній трудоголік, можливо їй сподобаються такі подарунки:

сумка, чохол або рюкзак для ноутбука;

діловий щоденник;

ручка на підставці з гравіюванням;

органайзер на робочий стіл;

офісне крісло;

дорога ручка;

сумка для документів;

підставка для чашки з підігрівом;

комп’ютерні окуляри.

Подарунки для дівчини на День закоханих — саморозвиток

Якщо дівчина чи дружина любить постійно вивчати щось нове, можна розглянути як подарунок:

книги на тему бізнесу, психології, саморозвитку тощо;

електронну книгу;

курси з якоїсь сфери (веб-дизайн, маркетинг, IT тощо).

Прикраси для дівчини на День святого Валентина

Важко знайти дівчину, яка не любила би прикраси. Цей варіант може стати безпрограшним. Й навіть тут можна проявити оригінальність.

Радимо звернути увагу на:

іменний брелок;

браслет або обручка з гравіруванням;

ланцюжок;

кулон (знак зодіаку, серце з гравіруванням, особливий камінь тощо);

сережки;

прикраси Pandora.

Раніше Новини.LIVE підготували велику добірку з ідеями бюджетних, оригінальних, корисних та романтичних подарунків, якими можна здивувати коханого.