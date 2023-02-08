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Що подарувати коханому на День святого Валентина: ідеї романтичних та корисних подарунків

8 лютого 2023 19:56
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина — найкращі ідеї на 14 лютого
Звичайно, багатьом людям цьогоріч не до святкувань, проте варто втішити рідну людину та подарувати щось особливе
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічно 14 лютого закохані у всьому світі відзначають свято кохання та романтики — День святого Валентина. Цього дня заведено робити романтичні зізнання, вчинки та, звичайно, дарувати подарунки другим половинкам. Хоч цьогоріч українцям зовсім не до святкувань, психологи запевняють, людям необхідні позитивні емоції та подарунки, адже вони мають терапевтичний ефект та відволікають від навколишнього стресу.  

Саме тому Новини.LIVE підготували велику добірку з ідеями бюджетних, оригінальних, корисних та романтичних подарунків, якими можна здивувати коханого. 

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На що варто звернути увагу під час вибору подарунка

Коли обираєте подарунок, бажано врахувати наступні важливі нюанси: 

  • власний бюджет;
  • професія хлопця;
  • хобі та інтереси коханої людини;
  • соціальний статус;
  • побажання хлопця. 

Подарунок хлопцеві своїми руками на День закоханих

Подарунок хлопцеві своїми руками на День закоханих 

Часто кажуть, найкращий подарунок, зроблений своїми руками, адже саме в нього вкладається найбільше любові та турботи. 

Оригінальними рішеннями будуть такі варіанти: 

  • романтична листівка. Можете прикрасити та підписати її так, як вам хочеться. Не рідко її виготовляють з улюбленими солодощами; 
  • їстівний подарунок. Це може бути гарний торт у вигляді серця, спекти печиво у вигляді сердець, сніданок в ліжко, романтична вечеря;
  • банка з побажаннями та зізнаннями "100 причин, чому я тебе люблю".
  • книжка або альбом із сумісними фотографіями;
  • масаж — запаліть ароматичні свічки, купіть ароматне масажне масло, і зробіть вашому чоловікові приємно.

Що подарувати хлопцю на 14 лютого — бюджетні ідеї 

Хоч шкарпетки, спідня білизна, шампуні та дезодоранти — корисні речі, їх краще залишити на інший випадок. Адже дарувати таке на свято кохання давно вважається поганим тоном. 

Якщо ви шукаєте бюджетні варіанти подарунка, найкраще звернути увагу на наступні ідеї: 

  • іменний брелок;
  • карти для покеру або бриджу;
  • масажер для спини;
  • книжка;
  • блокнот;
  • солодощі;
  • набір до чаю;
  • набір до кави;
  • набір до пива;
  • цікава настільна лампа;
  • настільна гра;
  • корисні аксесуари в машину;
  • чашка, футболка або подушка з романтичним принтом;
  • парні світшоти;
  • постільна білизна з вашими фотографіями;
  • фотомозаїка.

Що подарувати хлопцю на 14 лютого — бюджетні ідеї

Подарунок на День закоханих для хлопця — гаджети та пристрої

Фактично все життя поступово переходить в онлайн — робота, навчання, спілкування з друзями та колегами. Тому новенький гаджет на 14 лютого буде доречним.

Всі любителі комп'ютерних ігор і нових технологій будуть у захваті від таких подарунків:

  • смартфон;
  • планшет;
  • ноутбук;
  • комп’ютер;
  • ігрова приставка;
  • ігрові аксесуари для геймерів;
  • окуляри віртуальної реальності;
  • квадрокоптер;
  • камера;
  • Go Pro;
  • вебкамера;
  • мишка;
  • клавіатура;
  • килимок для мишки;
  • оригінальна USB-флешка;
  • міні-колонка;
  • смартгодинник;
  • бездротові навушники;
  • термокружка з підігрівом. 

Корисні презенти на 14 лютого для хлопця 

Відключення світла негативно впливають на роботу та навчання. Наразі доводиться постійно пристосовуватися до ситуації в країні. 

Підвищить працездатність та настрій коханій людині такими презентами: 

  • повербанк;
  • додатковий акумулятор для ноутбука;
  • зовнішній жорсткий диск;
  • лампи USB на акумуляторах або батарейках;
  • гірлянда на батарейках;
  • зарядна станція.

Подарунок на День закоханих для хлопця — гаджети та пристрої

Подарунки для трудоголіка на 14 лютого

Розглянемо ідеї для хлопця, який багато працює:

  • сумка, чохол або рюкзак для ноутбука;
  • кейс чи дипломат;
  • діловий щоденник;
  • ручка на підставці з гравіюванням;
  • органайзер на робочий стіл;
  • офісне крісло;
  • дорога ручка;
  • сумка для документів;
  • діловий щоденник;
  • гамак для ніг під стіл;
  • запонки, краватка зі шпилькою, хустинка;
  • підставка для чашки з підігрівом;
  • запальничка з гравіюванням;
  • комп’ютерні окуляри.

Аксесуари для авто у подарунок хлопцеві на День святого Валентина 

Якщо ваш хлопець автомобіліст, можна обрати подарунок саме з цієї сфери. Ось декілька ідей, що може знадобитися в машині:

  • навігатор;
  • термочашка;
  • відеореєстратор;
  • автохолодильник;
  • пилосос для авто;
  • набір для догляду за салоном авто;
  • чохли на руль;
  • дорожня подушка;
  • тримач для телефона;
  • валіза з інструментами;
  • контейнер для їжі з зарядкою.

Аксесуари для авто у подарунок хлопцеві на День святого Валентина

Враження у подарунок для хлопця на День закоханих 

У наш час важливо робити не тільки практичні подарунки, а й ті, які здатні подарувати приємні емоції та спогади. Це може бути:

  • квитки в кіно;
  • похід у квест-кімнату;
  • майстер-класи (фотографія, кулінарія, музика, малювання тощо);
  • спільний похід в SPA-салон;
  • романтична вечеря;
  • спільний похід до клубу віртуальної реальності;
  • дегустація вин;
  • побачення на даху;
  • романтичний вікенд за містом.

Подарунки для догляду, прикраси та аксесуари чоловіку на День святого Валентина 

Можливо вашій другій половинці сподобаються такі подарунки: 

  • тример;
  • косметичний набір по догляду за бородою і вусами;
  • сертифікат у барбершоп;
  • шовкова краватка;
  • запонки;
  • шкіряний ремінь;
  • браслет зі шкіри;
  • хустка для піджака;
  • гаманець або портмоне;
  • ювелірні прикраси;
  • срібні прикраси (персні або хрестик);
  • брендовий наплічник;
  • набір для догляду за взуттям. 

Подарунки для догляду та аксесуари чоловіку на День святого Валентина

Романтичні подарунки на День святого Валентина хлопцеві 

До цього списку входять досить практичні речі, необхідні в повсякденному житті. Можна розглянути наступні ідеї подарунків на 14 лютого для хлопця:

  • нічний проєктор зоряного неба;
  • фото-світильник;
  • кінна прогулянка;
  • катання на ковзанах;
  • набір для створення 3D зліпку рук;
  • плед-пончо для двох;
  • столик для сніданку у ліжко;
  • фотосесія Love Story.

Подарунки для затишку хлопцю на День закоханих

Тільки коханням важко зігрітися цієї зими, тому подбайте про комфорт. 

Можна зробити турботливі подарунки:

  • домашні капці;
  • теплий халат;
  • піжама;
  • плед;
  • шкарпетки з тематичним принтом;
  • термобілизна;
  • рукавички, шарф або капелюх.
  • одяг з принтом улюбленого фільму, серіалу або відеоігри.

Романтичні подарунки на День святого Валентина хлопцеві

Нагадаємо, у Маріуполі заборонили святкувати День святого Валентина. Дозволені лише "листи на фронт", інші "валентинки" під забороною.

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