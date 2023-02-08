Что подарить парню в День святого Валентина — лучшие идеи на 14 февраля

Конечно, многим людям в этом году не до празднований, однако стоит утешить родного человека и подарить что-то особенное

Ежегодно 14 февраля влюбленные во всем мире отмечают праздник любви и романтики — День святого Валентина. В этот день принято делать романтические признания, поступки и, конечно, дарить подарки вторым половинкам. Хотя в этом году украинцам совсем не до празднований, психологи уверяют, людям необходимы положительные эмоции и подарки, ведь они обладают терапевтическим эффектом и отвлекают от стресса.

Именно поэтому Новини.LIVE подготовили большую подборку с идеями бюджетных, оригинальных, полезных и романтических подарков, которыми можно удивить любимого.

На что стоит обратить внимание при выборе подарка

Когда выбираете подарок, желательно учесть следующие важные нюансы:

собственный бюджет;

профессия парня;

хобби и интересы любимого человека;

социальный статус;

пожелания парня.

Подарок парню своими руками на День влюбленных

Часто говорят, лучший подарок, сделанный своими руками, ведь именно в него вкладывается больше любви и заботы.

Оригинальными решениями будут следующие варианты:

романтическая открытка. Вы можете украсить и подписать ее так, как вам хочется. Не редко ее изготовляют с любимыми сладостями;

съедобный подарок. Это может быть хороший торт в виде сердца, испечь печенье в виде сердец, завтрак в постель, романтический ужин;

банка с пожеланиями и признаниями "100 причин, почему я люблю тебя".

книга или альбом с совместимыми фотографиями;

массаж — зажгите ароматические свечи, купите ароматное массажное масло, и сделайте вашему мужчине приятно.

Что подарить парню на 14 февраля — бюджетные идеи

Хоть носки, нижнее белье, шампуни и дезодоранты — полезные вещи, их лучше оставить на другой случай. Ведь дарить такое на праздник любви давно считается дурным тоном.

Если вы ищете бюджетные варианты подарка, лучше обратить внимание на следующие идеи:

именной брелок;

карты для покера или бриджа;

массажер для спины;

книга;

блокнот;

сладости;

набор в чай;

набор кофе;

набор к пиву;

интересная настольная лампа;

настольная игра;

полезные аксессуары в машину;

чашка, футболка или подушка с романтическим принтом;

парные свитшоты;

постельное белье с вашими фотографиями;

фотомозаика.

Подарок на День влюбленных — гаджеты и устройства

Фактически вся жизнь постепенно переходит в онлайн — работа, обучение, общение с друзьями и коллегами. Поэтому новый гаджет на 14 февраля будет уместным.

Все любители компьютерных игр и новых технологий будут в восторге от таких подарков:

смартфон;

планшет;

ноутбук;

компьютер;

игровая приставка;

игровые аксессуары для геймеров;

очки виртуальной реальности;

квадрокоптер;

камера;

Go Pro;

вебкамера;

мышка;

клавиатура;

коврик для мышки;

оригинальная USB-флешка;

мини-колонка;

смартчасы;

беспроводные наушники;

термокружка с подогревом.

Полезные презенты на 14 февраля для парня

Отключение света отрицательно влияет на работу и обучение. Пока приходится постоянно приспосабливаться к ситуации в стране.

Повысит работоспособность и настроение любимому человеку такими презентами:

повербанк;

дополнительный аккумулятор для ноутбука;

внешний жесткий диск;

лампы USB на аккумуляторах или батарейках;

гирлянда на батарейках;

зарядная станция.

Подарки для трудоголика на 14 февраля

Рассмотрим идеи для много работающего парня:

сумка, чехол или рюкзак для ноутбука;

кейс или дипломат;

деловой дневник;

ручка на подставке с гравировкой;

органайзер на рабочем столе;

офисное кресло;

дорогая ручка;

сумка для документов;

деловой дневник;

гамак для ног под стол;

запонки, галстук со шпилькой, платок;

подставка для чашки с подогревом;

зажигалка с гравировкой;

компьютерные очки.

Аксессуары для авто в подарок парню на День святого Валентина

Если ваш парень автомобилист, можно выбрать подарок именно из этой сферы. Вот несколько идей, что может пригодиться в машине:

навигатор;

термочашка;

видеорегистратор;

автохолодильник;

пылесос для авто;

набор по уходу за салоном авто;

чехлы на руль;

дорожная подушка;

держатель для телефона;

чемодан с инструментами;

контейнер для еды с зарядкой.

Впечатление в подарок для парня на День влюбленных

В настоящее время важно делать не только практичные подарки, но и те, которые способны подарить приятные эмоции и воспоминания. Это может быть:

билеты в кино;

поход в квест-комнату;

мастер-классы (фотография, кулинария, музыка, рисование и т.п.);

совместный поход в SPA-салон;

романтический ужин;

совместный поход в клуб виртуальной реальности;

дегустация вин;

свидание на крыше;

романтический уик-энд за городом.

Подарки для ухода, украшения и аксессуары мужчине на День святого Валентина

Возможно, вашей второй половинке понравятся такие подарки:

триммер;

косметический набор по уходу за бородой и усами;

сертификат в барбершопе;

шелковый галстук;

запонки;

кожаный ремень;

браслет из кожи;

платок для пиджака;

кошелек или портмоне;

ювелирные украшения;

серебряные украшения (перстные или крестики);

брендовый рюкзак;

набор по уходу за обувью.

Романтические подарки на День святого Валентина парню

В этот список входят достаточно практичные вещи, необходимые в повседневной жизни. Можно рассмотреть следующие идеи подарков на 14 февраля для парня:

ночной проектор звездного неба;

фото-светильник;

конная прогулка;

катание на коньках;

набор для создания 3D слепка рук;

плед-пончо для двоих;

столик для завтрака в постель;

фотосессия Love Story.

Подарки для уюта парню в День влюбленных

Только любовью трудно согреться этой зимой, поэтому позаботьтесь о комфорте.

Можно сделать заботливые подарки:

домашние тапки;

теплый халат;

пижама;

плед;

носки с тематическим принтом;

термобелье;

перчатки, шарф или шляпа.

одежда с принтом любимого фильма, сериала или видеоигры.

Напомним, в Мариуполе запретили праздновать День святого Валентина. Разрешены только "письма на фронт", другие "валентинки" под запретом.