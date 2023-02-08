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Что подарить любимому на День святого Валентина: идеи романтических и полезных подарков

8 февраля 2023 19:56
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что подарить парню в День святого Валентина — лучшие идеи на 14 февраля
Конечно, многим людям в этом году не до празднований, однако стоит утешить родного человека и подарить что-то особенное
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно 14 февраля влюбленные во всем мире отмечают праздник любви и романтики — День святого Валентина. В этот день принято делать романтические признания, поступки и, конечно, дарить подарки вторым половинкам. Хотя в этом году украинцам совсем не до празднований, психологи уверяют, людям необходимы положительные эмоции и подарки, ведь они обладают терапевтическим эффектом и отвлекают от стресса.

Именно поэтому Новини.LIVE подготовили большую подборку с идеями бюджетных, оригинальных, полезных и романтических подарков, которыми можно удивить любимого.

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На что стоит обратить внимание при выборе подарка

Когда выбираете подарок, желательно учесть следующие важные нюансы:

  • собственный бюджет;
  • профессия парня;
  • хобби и интересы любимого человека;
  • социальный статус;
  • пожелания парня.

Подарок парню своими руками на День влюбленных

Подарок парню своими руками на День влюбленных

Часто говорят, лучший подарок, сделанный своими руками, ведь именно в него вкладывается больше любви и заботы.

Оригинальными решениями будут следующие варианты:

  • романтическая открытка. Вы можете украсить и подписать ее так, как вам хочется. Не редко ее изготовляют с любимыми сладостями;
  • съедобный подарок. Это может быть хороший торт в виде сердца, испечь печенье в виде сердец, завтрак в постель, романтический ужин;
  • банка с пожеланиями и признаниями "100 причин, почему я люблю тебя".
  • книга или альбом с совместимыми фотографиями;
  • массаж — зажгите ароматические свечи, купите ароматное массажное масло, и сделайте вашему мужчине приятно.

Что подарить парню на 14 февраля — бюджетные идеи

Хоть носки, нижнее белье, шампуни и дезодоранты — полезные вещи, их лучше оставить на другой случай. Ведь дарить такое на праздник любви давно считается дурным тоном.

Если вы ищете бюджетные варианты подарка, лучше обратить внимание на следующие идеи:

  • именной брелок;
  • карты для покера или бриджа;
  • массажер для спины;
  • книга;
  • блокнот;
  • сладости;
  • набор в чай;
  • набор кофе;
  • набор к пиву;
  • интересная настольная лампа;
  • настольная игра;
  • полезные аксессуары в машину;
  • чашка, футболка или подушка с романтическим принтом;
  • парные свитшоты;
  • постельное белье с вашими фотографиями;
  • фотомозаика.

Что подарить парню на 14 февраля — бюджетные идеи

Подарок на День влюбленных — гаджеты и устройства

Фактически вся жизнь постепенно переходит в онлайн — работа, обучение, общение с друзьями и коллегами. Поэтому новый гаджет на 14 февраля будет уместным.

Все любители компьютерных игр и новых технологий будут в восторге от таких подарков:

  • смартфон;
  • планшет;
  • ноутбук;
  • компьютер;
  • игровая приставка;
  • игровые аксессуары для геймеров;
  • очки виртуальной реальности;
  • квадрокоптер;
  • камера;
  • Go Pro;
  • вебкамера;
  • мышка;
  • клавиатура;
  • коврик для мышки;
  • оригинальная USB-флешка;
  • мини-колонка;
  • смартчасы;
  • беспроводные наушники;
  • термокружка с подогревом.

Полезные презенты на 14 февраля для парня

Отключение света отрицательно влияет на работу и обучение. Пока приходится постоянно приспосабливаться к ситуации в стране.

Повысит работоспособность и настроение любимому человеку такими презентами:

  • повербанк;
  • дополнительный аккумулятор для ноутбука;
  • внешний жесткий диск;
  • лампы USB на аккумуляторах или батарейках;
  • гирлянда на батарейках;
  • зарядная станция.

Подарок на День влюбленных - гаджеты и устройства

Подарки для трудоголика на 14 февраля

Рассмотрим идеи для много работающего парня:

  • сумка, чехол или рюкзак для ноутбука;
  • кейс или дипломат;
  • деловой дневник;
  • ручка на подставке с гравировкой;
  • органайзер на рабочем столе;
  • офисное кресло;
  • дорогая ручка;
  • сумка для документов;
  • деловой дневник;
  • гамак для ног под стол;
  • запонки, галстук со шпилькой, платок;
  • подставка для чашки с подогревом;
  • зажигалка с гравировкой;
  • компьютерные очки.

Аксессуары для авто в подарок парню на День святого Валентина

Если ваш парень автомобилист, можно выбрать подарок именно из этой сферы. Вот несколько идей, что может пригодиться в машине:

  • навигатор;
  • термочашка;
  • видеорегистратор;
  • автохолодильник;
  • пылесос для авто;
  • набор по уходу за салоном авто;
  • чехлы на руль;
  • дорожная подушка;
  • держатель для телефона;
  • чемодан с инструментами;
  • контейнер для еды с зарядкой.

Аксессуары для авто в подарок парню на День святого Валентина

Впечатление в подарок для парня на День влюбленных

В настоящее время важно делать не только практичные подарки, но и те, которые способны подарить приятные эмоции и воспоминания. Это может быть:

  • билеты в кино;
  • поход в квест-комнату;
  • мастер-классы (фотография, кулинария, музыка, рисование и т.п.);
  • совместный поход в SPA-салон;
  • романтический ужин;
  • совместный поход в клуб виртуальной реальности;
  • дегустация вин;
  • свидание на крыше;
  • романтический уик-энд за городом.

Подарки для ухода, украшения и аксессуары мужчине на День святого Валентина

Возможно, вашей второй половинке понравятся такие подарки:

  • триммер;
  • косметический набор по уходу за бородой и усами;
  • сертификат в барбершопе;
  • шелковый галстук;
  • запонки;
  • кожаный ремень;
  • браслет из кожи;
  • платок для пиджака;
  • кошелек или портмоне;
  • ювелирные украшения;
  • серебряные украшения (перстные или крестики);
  • брендовый рюкзак;
  • набор по уходу за обувью.

Подарки по уходу и аксессуары мужчине на День святого Валентина

Романтические подарки на День святого Валентина парню

В этот список входят достаточно практичные вещи, необходимые в повседневной жизни. Можно рассмотреть следующие идеи подарков на 14 февраля для парня:

  • ночной проектор звездного неба;
  • фото-светильник;
  • конная прогулка;
  • катание на коньках;
  • набор для создания 3D слепка рук;
  • плед-пончо для двоих;
  • столик для завтрака в постель;
  • фотосессия Love Story.

Подарки для уюта парню в День влюбленных

Только любовью трудно согреться этой зимой, поэтому позаботьтесь о комфорте.

Можно сделать заботливые подарки:

  • домашние тапки;
  • теплый халат;
  • пижама;
  • плед;
  • носки с тематическим принтом;
  • термобелье;
  • перчатки, шарф или шляпа.
  • одежда с принтом любимого фильма, сериала или видеоигры.

Романтические подарки на День святого Валентина мальчику

Напомним, в Мариуполе запретили праздновать День святого Валентина. Разрешены только "письма на фронт", другие "валентинки" под запретом.

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