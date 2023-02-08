Что подарить парню в День святого Валентина — лучшие идеи на 14 февраля

Что подарить любимому на День святого Валентина: идеи романтических и полезных подарков
Ежегодно 14 февраля влюбленные во всем мире отмечают праздник любви и романтики — День святого Валентина. В этот день принято делать романтические признания, поступки и, конечно, дарить подарки вторым половинкам. Хотя в этом году украинцам совсем не до празднований, психологи уверяют, людям необходимы положительные эмоции и подарки, ведь они обладают терапевтическим эффектом и отвлекают от стресса.
Именно поэтому Новини.LIVE подготовили большую подборку с идеями бюджетных, оригинальных, полезных и романтических подарков, которыми можно удивить любимого.
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На что стоит обратить внимание при выборе подарка
Когда выбираете подарок, желательно учесть следующие важные нюансы:
- собственный бюджет;
- профессия парня;
- хобби и интересы любимого человека;
- социальный статус;
- пожелания парня.
Подарок парню своими руками на День влюбленных
Часто говорят, лучший подарок, сделанный своими руками, ведь именно в него вкладывается больше любви и заботы.
Оригинальными решениями будут следующие варианты:
- романтическая открытка. Вы можете украсить и подписать ее так, как вам хочется. Не редко ее изготовляют с любимыми сладостями;
- съедобный подарок. Это может быть хороший торт в виде сердца, испечь печенье в виде сердец, завтрак в постель, романтический ужин;
- банка с пожеланиями и признаниями "100 причин, почему я люблю тебя".
- книга или альбом с совместимыми фотографиями;
- массаж — зажгите ароматические свечи, купите ароматное массажное масло, и сделайте вашему мужчине приятно.
Что подарить парню на 14 февраля — бюджетные идеи
Хоть носки, нижнее белье, шампуни и дезодоранты — полезные вещи, их лучше оставить на другой случай. Ведь дарить такое на праздник любви давно считается дурным тоном.
Если вы ищете бюджетные варианты подарка, лучше обратить внимание на следующие идеи:
- именной брелок;
- карты для покера или бриджа;
- массажер для спины;
- книга;
- блокнот;
- сладости;
- набор в чай;
- набор кофе;
- набор к пиву;
- интересная настольная лампа;
- настольная игра;
- полезные аксессуары в машину;
- чашка, футболка или подушка с романтическим принтом;
- парные свитшоты;
- постельное белье с вашими фотографиями;
- фотомозаика.
Подарок на День влюбленных — гаджеты и устройства
Фактически вся жизнь постепенно переходит в онлайн — работа, обучение, общение с друзьями и коллегами. Поэтому новый гаджет на 14 февраля будет уместным.
Все любители компьютерных игр и новых технологий будут в восторге от таких подарков:
- смартфон;
- планшет;
- ноутбук;
- компьютер;
- игровая приставка;
- игровые аксессуары для геймеров;
- очки виртуальной реальности;
- квадрокоптер;
- камера;
- Go Pro;
- вебкамера;
- мышка;
- клавиатура;
- коврик для мышки;
- оригинальная USB-флешка;
- мини-колонка;
- смартчасы;
- беспроводные наушники;
- термокружка с подогревом.
Полезные презенты на 14 февраля для парня
Отключение света отрицательно влияет на работу и обучение. Пока приходится постоянно приспосабливаться к ситуации в стране.
Повысит работоспособность и настроение любимому человеку такими презентами:
- повербанк;
- дополнительный аккумулятор для ноутбука;
- внешний жесткий диск;
- лампы USB на аккумуляторах или батарейках;
- гирлянда на батарейках;
- зарядная станция.
Подарки для трудоголика на 14 февраля
Рассмотрим идеи для много работающего парня:
- сумка, чехол или рюкзак для ноутбука;
- кейс или дипломат;
- деловой дневник;
- ручка на подставке с гравировкой;
- органайзер на рабочем столе;
- офисное кресло;
- дорогая ручка;
- сумка для документов;
- деловой дневник;
- гамак для ног под стол;
- запонки, галстук со шпилькой, платок;
- подставка для чашки с подогревом;
- зажигалка с гравировкой;
- компьютерные очки.
Аксессуары для авто в подарок парню на День святого Валентина
Если ваш парень автомобилист, можно выбрать подарок именно из этой сферы. Вот несколько идей, что может пригодиться в машине:
- навигатор;
- термочашка;
- видеорегистратор;
- автохолодильник;
- пылесос для авто;
- набор по уходу за салоном авто;
- чехлы на руль;
- дорожная подушка;
- держатель для телефона;
- чемодан с инструментами;
- контейнер для еды с зарядкой.
Впечатление в подарок для парня на День влюбленных
В настоящее время важно делать не только практичные подарки, но и те, которые способны подарить приятные эмоции и воспоминания. Это может быть:
- билеты в кино;
- поход в квест-комнату;
- мастер-классы (фотография, кулинария, музыка, рисование и т.п.);
- совместный поход в SPA-салон;
- романтический ужин;
- совместный поход в клуб виртуальной реальности;
- дегустация вин;
- свидание на крыше;
- романтический уик-энд за городом.
Подарки для ухода, украшения и аксессуары мужчине на День святого Валентина
Возможно, вашей второй половинке понравятся такие подарки:
- триммер;
- косметический набор по уходу за бородой и усами;
- сертификат в барбершопе;
- шелковый галстук;
- запонки;
- кожаный ремень;
- браслет из кожи;
- платок для пиджака;
- кошелек или портмоне;
- ювелирные украшения;
- серебряные украшения (перстные или крестики);
- брендовый рюкзак;
- набор по уходу за обувью.
Романтические подарки на День святого Валентина парню
В этот список входят достаточно практичные вещи, необходимые в повседневной жизни. Можно рассмотреть следующие идеи подарков на 14 февраля для парня:
- ночной проектор звездного неба;
- фото-светильник;
- конная прогулка;
- катание на коньках;
- набор для создания 3D слепка рук;
- плед-пончо для двоих;
- столик для завтрака в постель;
- фотосессия Love Story.
Подарки для уюта парню в День влюбленных
Только любовью трудно согреться этой зимой, поэтому позаботьтесь о комфорте.
Можно сделать заботливые подарки:
- домашние тапки;
- теплый халат;
- пижама;
- плед;
- носки с тематическим принтом;
- термобелье;
- перчатки, шарф или шляпа.
- одежда с принтом любимого фильма, сериала или видеоигры.
Напомним, в Мариуполе запретили праздновать День святого Валентина. Разрешены только "письма на фронт", другие "валентинки" под запретом.