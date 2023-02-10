Что подарить девушке на 14 февраля — лучшие идеи

Мы собрали лучшие идеи подарков для девушек, которые точно удивят и принесут радость

Совсем скоро настанет романтичный день года — Праздник святого Валентина. В День влюбленных принято делать подарки романтические признания и поступки. Поэтому перед каждым мужчиной стоит вопрос, что подарить девушке на 14 февраля.

Новини.LIVE рассказывает о лучших идеях подарков для девушек на День Святого Валентина.

На что стоит обратить внимание при выборе подарка

Когда выбираете подарок для своей любимой, следует учитывать определенные нюансы:

собственный бюджет;

профессия девушки;

хобби и интересы любимого человека;

пожелания девушки.

Подарок девушке своими руками на День влюбленных

Часто говорят, лучший подарок, сделанный своими руками, ведь именно в него вкладывается больше любви и заботы.

Можно подарить девушке завтрак в постель, дополнив его красивыми цветами. Или наоборот приготовить дома романтический ужин при свечах на двоих.

Еще один вариант — украсить комнату воздушными шариками или лепестками роз. Или приготовить тёплую расслабляющую ванну, после тяжелого трудового дня.

Возможно вашей любимой понравится массаж — зажгите ароматические свечи, купите ароматное массажное масло.

Романтические подарки на 14 февраля

Практически каждая девушка любит романтику. Поэтому можно рассмотреть следующие варианты, которые будут и практичными, и в то же время лучше всего подойдут именно для этого праздника:

ночной проектор звездного неба;

фото-светильник;

конная прогулка;

катание на коньках;

набор для создания 3D слепка рук;

плед-пончо для двоих;

столик для завтрака в постель;

ужин на двоих;

романтическое путешествие;

романтический отдых на выходные на двоих;

фотосессия Love Story.

Впечатление в подарок для девушки на День святого Валентина

В наши непростые времена очень важно получать положительные эмоции, поэтому впечатление в подарок на 14 февраля точно пригодится.

К тому же эмоции запоминаются больше всего! Если физический подарок через несколько лет может сломаться, потеряться или больше не радовать, то приятные воспоминания будут греть всегда.

Это может быть:

билеты в кино;

поход в кино на 4D;

поход в квест-комнату;

мастер-классы (фотография, кулинария, музыка, рисование и т.п.);

поход в SPA-салон;

абонемент в салоне красоты;

сертификат в магазин косметики;

сертификат в магазин духов;

романтический ужин;

совместный поход в клуб виртуальной реальности;

дегустация вин;

свидание на крыше;

романтический уик-энд за городом.

Подарки для уюта девушке в День влюбленных

Можно подарить девушке то, что будет дарить ей уют и согревать в самые холодные дни года.

Можно сделать следующие заботливые подарки:

домашние тапки;

теплый халат;

пижама;

плед;

носки с тематическим принтом;

термобелье;

перчатки или шарф;

одежда с принтом любимого фильма, сериала или видеоигры.

Что подарить девушке на 14 февраля — бюджетные идеи

Не всегда есть возможность сделать дорогой подарок. Но сделать приятно человеку можно и за небольшую сумму денег.

Вот список бюджетных подарков на 14 февраля, которые могут понравиться девушке:

термочашка;

контейнер для еды с зарядкой.

массажер для спины;

книга;

блокнот;

сладости;

набор в чай;

набор кофе;

интересная настольная лампа;

настольная игра;

чашка, футболка или подушка с романтическим принтом;

парные свитшоты;

постельное белье с вашими фотографиями;

фотомозаика.

Подарок на День влюбленных для девушки — гаджеты и устройства

Новенький гаджет может быть уместен в качестве подарка на 14 февраля для любимой. Также можно выбрать аксессуары для ноутбука, компьютера или телефона.

Советуем обратить внимание на следующие варианты:

смартфон;

планшет;

ноутбук;

компьютер;

игровая приставка;

игровые аксессуары для геймеров;

очки виртуальной реальности;

квадрокоптер;

камера;

Go Pro;

вебкамера;

мышка;

клавиатура;

коврик для мышки;

оригинальная USB-флешка;

мини-колонка;

смартчасы;

беспроводные наушники;

повербанк;

дополнительный аккумулятор для ноутбука;

внешний жесткий диск;

лампы USB на аккумуляторах или батарейках;

гирлянда на батарейках;

зарядная станция

Подарки для бизнесвумен на 14 февраля

Если ваша любимая настоящий трудоголик, возможно ей понравятся такие подарки:

сумка, чехол или рюкзак для ноутбука;

деловой дневник;

ручка на подставке с гравировкой;

органайзер на рабочем столе;

офисное кресло;

дорогая ручка;

сумка для документов;

подставка для чашки с подогревом;

компьютерные очки.

Подарки для девушки на День влюбленных — саморазвитие

Если девушка или жена любит постоянно изучать что-нибудь новое, можно рассмотреть как подарок:

книги на тему бизнеса, психологии, саморазвития;

электронную книгу;

курсы по какой-либо сфере (веб-дизайн, маркетинг, IT и т.п.).

Украшения для девушки на день святого Валентина

Трудно найти девушку, которая не любила украшения. Этот вариант может стать беспроигрышным. И даже здесь можно проявить оригинальность.

Советуем обратить внимание на:

именный брелок;

браслет или кольцо с гравировкой;

цепочка;

кулон (знак зодиака, сердце с гравировкой, особый камень и т.п.);

серьги;

украшения Pandora.

Ранее Новини.LIVE подготовили обширную подборку с идеями бюджетных, оригинальных, полезных и романтических подарков, которыми можно удивить любимого.