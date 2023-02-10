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Что подарить девушке на День влюбленных: самые романтичные идеи

10 февраля 2023 20:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что подарить девушке на 14 февраля — лучшие идеи
Мы собрали лучшие идеи подарков для девушек, которые точно удивят и принесут радость
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Совсем скоро настанет романтичный день года — Праздник святого Валентина. В День влюбленных принято делать подарки романтические признания и поступки. Поэтому перед каждым мужчиной стоит вопрос, что подарить девушке на 14 февраля.

Новини.LIVE рассказывает о лучших идеях подарков для девушек на День Святого Валентина.

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На что стоит обратить внимание при выборе подарка

Когда выбираете подарок для своей любимой, следует учитывать определенные нюансы:

  • собственный бюджет;
  • профессия девушки;
  • хобби и интересы любимого человека;
  • пожелания девушки.

Подарок девушке своими руками на День влюбленных

Часто говорят, лучший подарок, сделанный своими руками, ведь именно в него вкладывается больше любви и заботы.

Можно подарить девушке завтрак в постель, дополнив его красивыми цветами. Или наоборот приготовить дома романтический ужин при свечах на двоих.

Еще один вариант — украсить комнату воздушными шариками или лепестками роз. Или приготовить тёплую расслабляющую ванну, после тяжелого трудового дня.

Возможно вашей любимой понравится массаж — зажгите ароматические свечи, купите ароматное массажное масло.

Подарок девушке своими руками на День влюбленных

Романтические подарки на 14 февраля

Практически каждая девушка любит романтику. Поэтому можно рассмотреть следующие варианты, которые будут и практичными, и в то же время лучше всего подойдут именно для этого праздника:

  • ночной проектор звездного неба;
  • фото-светильник;
  • конная прогулка;
  • катание на коньках;
  • набор для создания 3D слепка рук;
  • плед-пончо для двоих;
  • столик для завтрака в постель;
  • ужин на двоих;
  • романтическое путешествие;
  • романтический отдых на выходные на двоих;
  • фотосессия Love Story.

Впечатление в подарок для девушки на День святого Валентина

Впечатление в подарок для девушки на День святого Валентина

В наши непростые времена очень важно получать положительные эмоции, поэтому впечатление в подарок на 14 февраля точно пригодится.

К тому же эмоции запоминаются больше всего! Если физический подарок через несколько лет может сломаться, потеряться или больше не радовать, то приятные воспоминания будут греть всегда.

Это может быть:

  • билеты в кино;
  • поход в кино на 4D;
  • поход в квест-комнату;
  • мастер-классы (фотография, кулинария, музыка, рисование и т.п.);
  • поход в SPA-салон;
  • абонемент в салоне красоты;
  • сертификат в магазин косметики;
  • сертификат в магазин духов;
  • романтический ужин;
  • совместный поход в клуб виртуальной реальности;
  • дегустация вин;
  • свидание на крыше;
  • романтический уик-энд за городом.

Романтические подарки на 14 февраля

Подарки для уюта девушке в День влюбленных

Можно подарить девушке то, что будет дарить ей уют и согревать в самые холодные дни года.

Можно сделать следующие заботливые подарки:

  • домашние тапки;
  • теплый халат;
  • пижама;
  • плед;
  • носки с тематическим принтом;
  • термобелье;
  • перчатки или шарф;
  • одежда с принтом любимого фильма, сериала или видеоигры.

Подарки для уюта девушке на День влюбленных

Что подарить девушке на 14 февраля — бюджетные идеи

Не всегда есть возможность сделать дорогой подарок. Но сделать приятно человеку можно и за небольшую сумму денег.

Вот список бюджетных подарков на 14 февраля, которые могут понравиться девушке:

  • термочашка;
  • контейнер для еды с зарядкой.
  • массажер для спины;
  • книга;
  • блокнот;
  • сладости;
  • набор в чай;
  • набор кофе;
  • интересная настольная лампа;
  • настольная игра;
  • чашка, футболка или подушка с романтическим принтом;
  • парные свитшоты;
  • постельное белье с вашими фотографиями;
  • фотомозаика.

Что подарить девушке на 14 февраля — бюджетные идеи

Подарок на День влюбленных для девушки — гаджеты и устройства

Новенький гаджет может быть уместен в качестве подарка на 14 февраля для любимой. Также можно выбрать аксессуары для ноутбука, компьютера или телефона.

Советуем обратить внимание на следующие варианты:

  • смартфон;
  • планшет;
  • ноутбук;
  • компьютер;
  • игровая приставка;
  • игровые аксессуары для геймеров;
  • очки виртуальной реальности;
  • квадрокоптер;
  • камера;
  • Go Pro;
  • вебкамера;
  • мышка;
  • клавиатура;
  • коврик для мышки;
  • оригинальная USB-флешка;
  • мини-колонка;
  • смартчасы;
  • беспроводные наушники;
  • повербанк;
  • дополнительный аккумулятор для ноутбука;
  • внешний жесткий диск;
  • лампы USB на аккумуляторах или батарейках;
  • гирлянда на батарейках;
  • зарядная станция

Подарок на День влюбленных для девушки

Подарки для бизнесвумен на 14 февраля

Если ваша любимая настоящий трудоголик, возможно ей понравятся такие подарки:

  • сумка, чехол или рюкзак для ноутбука;
  • деловой дневник;
  • ручка на подставке с гравировкой;
  • органайзер на рабочем столе;
  • офисное кресло;
  • дорогая ручка;
  • сумка для документов;
  • подставка для чашки с подогревом;
  • компьютерные очки.

Подарки для девушки на День влюбленных — саморазвитие

Если девушка или жена любит постоянно изучать что-нибудь новое, можно рассмотреть как подарок:

  • книги на тему бизнеса, психологии, саморазвития;
  • электронную книгу;
  • курсы по какой-либо сфере (веб-дизайн, маркетинг, IT и т.п.).

Подарки для девочки на День влюбленных

Украшения для девушки на день святого Валентина

Трудно найти девушку, которая не любила украшения. Этот вариант может стать беспроигрышным. И даже здесь можно проявить оригинальность.

Советуем обратить внимание на:

  • именный брелок;
  • браслет или кольцо с гравировкой;
  • цепочка;
  • кулон (знак зодиака, сердце с гравировкой, особый камень и т.п.);
  • серьги;
  • украшения Pandora.

Ранее Новини.LIVE подготовили обширную подборку с идеями бюджетных, оригинальных, полезных и романтических подарков, которыми можно удивить любимого.

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