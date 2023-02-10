Что подарить девушке на 14 февраля — лучшие идеи

Что подарить девушке на День влюбленных: самые романтичные идеи
Совсем скоро настанет романтичный день года — Праздник святого Валентина. В День влюбленных принято делать подарки романтические признания и поступки. Поэтому перед каждым мужчиной стоит вопрос, что подарить девушке на 14 февраля.
Новини.LIVE рассказывает о лучших идеях подарков для девушек на День Святого Валентина.
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На что стоит обратить внимание при выборе подарка
Когда выбираете подарок для своей любимой, следует учитывать определенные нюансы:
- собственный бюджет;
- профессия девушки;
- хобби и интересы любимого человека;
- пожелания девушки.
Подарок девушке своими руками на День влюбленных
Часто говорят, лучший подарок, сделанный своими руками, ведь именно в него вкладывается больше любви и заботы.
Можно подарить девушке завтрак в постель, дополнив его красивыми цветами. Или наоборот приготовить дома романтический ужин при свечах на двоих.
Еще один вариант — украсить комнату воздушными шариками или лепестками роз. Или приготовить тёплую расслабляющую ванну, после тяжелого трудового дня.
Возможно вашей любимой понравится массаж — зажгите ароматические свечи, купите ароматное массажное масло.
Романтические подарки на 14 февраля
Практически каждая девушка любит романтику. Поэтому можно рассмотреть следующие варианты, которые будут и практичными, и в то же время лучше всего подойдут именно для этого праздника:
- ночной проектор звездного неба;
- фото-светильник;
- конная прогулка;
- катание на коньках;
- набор для создания 3D слепка рук;
- плед-пончо для двоих;
- столик для завтрака в постель;
- ужин на двоих;
- романтическое путешествие;
- романтический отдых на выходные на двоих;
- фотосессия Love Story.
Впечатление в подарок для девушки на День святого Валентина
В наши непростые времена очень важно получать положительные эмоции, поэтому впечатление в подарок на 14 февраля точно пригодится.
К тому же эмоции запоминаются больше всего! Если физический подарок через несколько лет может сломаться, потеряться или больше не радовать, то приятные воспоминания будут греть всегда.
Это может быть:
- билеты в кино;
- поход в кино на 4D;
- поход в квест-комнату;
- мастер-классы (фотография, кулинария, музыка, рисование и т.п.);
- поход в SPA-салон;
- абонемент в салоне красоты;
- сертификат в магазин косметики;
- сертификат в магазин духов;
- романтический ужин;
- совместный поход в клуб виртуальной реальности;
- дегустация вин;
- свидание на крыше;
- романтический уик-энд за городом.
Подарки для уюта девушке в День влюбленных
Можно подарить девушке то, что будет дарить ей уют и согревать в самые холодные дни года.
Можно сделать следующие заботливые подарки:
- домашние тапки;
- теплый халат;
- пижама;
- плед;
- носки с тематическим принтом;
- термобелье;
- перчатки или шарф;
- одежда с принтом любимого фильма, сериала или видеоигры.
Что подарить девушке на 14 февраля — бюджетные идеи
Не всегда есть возможность сделать дорогой подарок. Но сделать приятно человеку можно и за небольшую сумму денег.
Вот список бюджетных подарков на 14 февраля, которые могут понравиться девушке:
- термочашка;
- контейнер для еды с зарядкой.
- массажер для спины;
- книга;
- блокнот;
- сладости;
- набор в чай;
- набор кофе;
- интересная настольная лампа;
- настольная игра;
- чашка, футболка или подушка с романтическим принтом;
- парные свитшоты;
- постельное белье с вашими фотографиями;
- фотомозаика.
Подарок на День влюбленных для девушки — гаджеты и устройства
Новенький гаджет может быть уместен в качестве подарка на 14 февраля для любимой. Также можно выбрать аксессуары для ноутбука, компьютера или телефона.
Советуем обратить внимание на следующие варианты:
- смартфон;
- планшет;
- ноутбук;
- компьютер;
- игровая приставка;
- игровые аксессуары для геймеров;
- очки виртуальной реальности;
- квадрокоптер;
- камера;
- Go Pro;
- вебкамера;
- мышка;
- клавиатура;
- коврик для мышки;
- оригинальная USB-флешка;
- мини-колонка;
- смартчасы;
- беспроводные наушники;
- повербанк;
- дополнительный аккумулятор для ноутбука;
- внешний жесткий диск;
- лампы USB на аккумуляторах или батарейках;
- гирлянда на батарейках;
- зарядная станция
Подарки для бизнесвумен на 14 февраля
Если ваша любимая настоящий трудоголик, возможно ей понравятся такие подарки:
- сумка, чехол или рюкзак для ноутбука;
- деловой дневник;
- ручка на подставке с гравировкой;
- органайзер на рабочем столе;
- офисное кресло;
- дорогая ручка;
- сумка для документов;
- подставка для чашки с подогревом;
- компьютерные очки.
Подарки для девушки на День влюбленных — саморазвитие
Если девушка или жена любит постоянно изучать что-нибудь новое, можно рассмотреть как подарок:
- книги на тему бизнеса, психологии, саморазвития;
- электронную книгу;
- курсы по какой-либо сфере (веб-дизайн, маркетинг, IT и т.п.).
Украшения для девушки на день святого Валентина
Трудно найти девушку, которая не любила украшения. Этот вариант может стать беспроигрышным. И даже здесь можно проявить оригинальность.
Советуем обратить внимание на:
- именный брелок;
- браслет или кольцо с гравировкой;
- цепочка;
- кулон (знак зодиака, сердце с гравировкой, особый камень и т.п.);
- серьги;
- украшения Pandora.
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