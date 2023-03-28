День матері 2023 — коли українці відзначатимуть та що треба знати про свято

День матері – свято матерів, материнства та зв'язку батьків з дитиною

Це свято найзворушливіше у світі, адже найтепліші спогади дитинства неможливі без мам — вони завжди рятують нас, оберігають. До матусь ми звертаємось, коли потребуємо справді мудрої й доброї поради, а в найтяжчі часи тільки материнська любов залишається безумовною й незмінною.

Новини.LIVE розповідає, коли українці відзначають День матері та що відомо про свято.

День матері 2023 — дата

Українці традиційно відзначають День матері у другу неділю травня. Тож у 2023 році вітати своїх матусь ми будемо 14 травня.

Як з’явився День матері

Історія свята Дня матері бере початок з 1908 року, коли американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати всіх матерів у пам’ять про свою померлу маму. Дівчина заявила, що усі діти нашої планети не повинні забувати, поважати та шанувати своїх матерів.

Після Джервіс неодноразово зверталася до уряду, писала листи, щоб свято стало офіційним.

1910 року в штаті Вірджинія День матері був визнаний. Невдовзі й інші штати підхопили цю ініціативу. В 1914 році Вудро Вільсон оголосив національним святом усіх матерів другу неділю травня. А потім традиція розійшлася іншими країнами.

Коли з'явився День матері в Україні

Цікавий факт: за часів Київської Русі та козаччини існувало свято — день Пречистої Діви Марії. Цього дня було заведено вітати жінок, особливо матерів.

В Україні День матері вперше відзначили у 1928 році з ініціативи Союзу українок Канади. Через рік його відзначали вже у Львові, однак у 1939 році радянська влада заборонила свято.

Тож офіційно День матері повернувся в Україну вже у 1999 році – 10 травня другий президент Леонід Кучма підписав указ, яким було встановлено, що День матері щорічно відзначається у другу неділю травня.

Як святкують День матері в Україні — традиції

Це свято дуже зворушливе, адже більшість із нас з перших днів свого життя і до самої смерті несуть образ мами, яка все приймає і розуміє. Цього дня вітають не тільки мам, а й вагітних жінок.

Адже в цю дату вшановується головна місія кожної мами — збереження духовного світу своїх дітей та убезпечення їх від небезпек.

Заведено дарувати квіти, цукерки, листівки із віршами чи тематичними привітаннями, діти намагаються зробити якийсь, хай навіть символічний, подарунок своїми руками.

Але у День матері заведено не лише вітати та дарувати подарунки найдорожчій жінці у житті, а й показувати свою повагу та любов. Часто у цей день приходять у гості, спілкуються, допомагають.

Також у цей день люди, які рано втратили матерів, приходять із квітами та свічками на їхні могили.

Що подарувати мамі на День матері 2023

Є багато способів зробити матусі приємно та привітати її з Днем матері.

Можна подарувати наступне:

квіти;

тортик і пляшку шампанського;

улюблену книгу;

рамку з вашою спільною фотографією;

вишиванку;

красивий та зручний халат;

м'які домашні капці;

косметичний набір;

подарунок, пов'язаний з хобі;

подарунковий сертифікат на бʼюті-процедуру;

запросити маму на вечерю чи в кіно.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня.