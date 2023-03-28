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Когда День матери 2023 в Украине: дата и традиции важного праздника

28 марта 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День матери 2023 – когда украинцы будут отмечать и что нужно знать о празднике
День матери – праздник матерей, материнства и связи родителей с ребенком
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Этот праздник самый трогательный в мире, ведь самые теплые воспоминания детства невозможны без мам — они всегда спасают нас, оберегают. К мамочкам мы обращаемся, когда нуждаемся в действительно мудром и добром совете, а в самые трудные времена только материнская любовь остается безусловной и неизменной.

Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы отмечают День матери и что известно о празднике.

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День матери 2023 – дата

Украинцы традиционно отмечают День матери во второе воскресенье мая. Поэтому в 2023 году приветствовать своих мам мы будем 14 мая.

День матери 2023 - дата

Как появился День матери

История праздника Дня матери берет начало с 1908 года, когда американка Анна Джервис из Филадельфии предложила чествовать всех матерей в память о своей умершей маме. Девушка заявила, что все дети нашей планеты не должны забывать, уважать и уважать своих матерей.

После Джервис неоднократно обращалась к правительству, писала письма, чтобы праздник стал официальным.

1910 в штате Вирджиния День матери был признан. Вскоре и другие штаты подхватили эту инициативу. В 1914 году Вудро Вильсон объявил национальным праздником всех матерей второе воскресенье мая. А потом традиция разошлась по другим странам.

Как появился День матери

Когда появился День матери в Украине

Интересный факт: во времена Киевской Руси и казачества существовал праздник — день Пречистой Девы Марии. В этот день было принято поздравлять женщин, особенно матерей.

В Украине День матери впервые был отмечен в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. Через год его отмечали уже во Львове, однако в 1939 году советские власти запретили праздник.

Официально День матери вернулся в Украину уже в 1999 году – 10 мая второй президент Леонид Кучма подписал указ, которым было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

Когда появился День матери в Украине

Как празднуют День матери в Украине – традиции

Этот праздник очень трогателен, ведь большинство из нас с первых дней своей жизни и до самой смерти несут образ мамы, которая все принимает и понимает. В этот день поздравляют не только мам, но и беременных женщин.

Ведь в эту дату чествуется главная миссия каждой мамы – сохранение духовного мира своих детей и оберегание их от опасностей.

Принято дарить цветы, конфеты, открытки со стихами или тематическими поздравлениями, дети стараются сделать какой-нибудь, пусть даже символический подарок своими руками.

Но в День матери принято не только поздравлять и дарить подарки самой дорогой женщине в жизни, но и показывать свое уважение и любовь. В этот день приходят в гости, общаются, помогают.

Также в этот день люди, рано потерявшие матерей, приходят с цветами и свечами на их могилы.

Как празднуют День матери в Украине — традиции

Что подарить маме в День матери 2023

Есть много способов сделать мамочке приятно и поздравить ее с Днем матери.

Можно подарить следующее:

  • цветы;
  • тортик и бутылку шампанского;
  • любимую книгу;
  • рамку с вашей общей фотографией;
  • вышиванку;
  • красивый и удобный халат;
  • мягкие домашние тапочки;
  • косметический набор;
  • подарок, связанный с хобби;
  • подарочный сертификат на бюте-процедуру;
  • пригласить маму на ужин или в кино.

Что подарить маме в День матери 2023

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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