Що подарувати найближчій людині на День матері – ТОП сюрпризів

Подарунки на День матері. Фото: iStock

Наближається День матері, а це означає, що потрібно вже думати над тим, щоб привітати свою маму з цим важливим святом та сказати їй важливі слова вдячності. Тому ми приготували ідеї для подарунку своїми руками, на які не треба тратити грошей.

Ідеї для подарунку на День матері від редакції Новини. LIVE.

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Ручний подарунок або спогади

Якщо є можливість щось вишити, можна подарувати будь-яку вишивку або якісь в’язані речі. Також можна зробити красиву картину, композицію або смачний торт. Ще можна роздрукувати фото та помістити їх у фотоальбомі, або ж купити сертифікат на фотосесію.

Іменний подарунок

Сьогодні одним з найпопулярніших подарунків є подарунки, де є ім’я матері. Це може бути якась річ з ініціалами мами або ж з важливими словами на адресу мами.

Іменна чашка для матері. Фото: google.com

Жіноча косметика

Жодна жінка ніколи не відмовиться від гарної косметики, тому вона є досить універсальним подарунком. Для мами можна обрати якусь декоративну косметику або ж придбати улюблені духи мамі.

Активний відпочинок

Якщо мама — фанат активного відпочинку, їй можна подарувати квиток на якусь подію. Наприклад, це може бути концерт, кіно, вистава або ж театральна п’єса.

Подарунки для кухні

Справжня господиня завжди оцінить подарунки, які стосуються кухонних приладів. Наприклад, можна подарувати блендер, міксер, чайник або ж кухонний комбайн. Також відмінним подарунком стане тостер, хлібопічка або ж мультиварка.

Тостер у подарунок на кухню. Фото ілюстративне: google.com

Солодощі або книга

Якщо мама любить поїсти щось смачненьке, можна подарувати їй набір якихось солодощів. А якщо вона любить щось почитати, можна подарувати їй якусь книгу.

Букет квітів

Звісно, жодна жінка не відмовиться від квітів, які є символом будь-якого свята. Тому ідеальним варіантом на подарунок на День матері стануть улюблені квіти або ж красива кімнатна рослина.

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