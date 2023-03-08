8 березня 2023 — які прикмети, традиції та заборони існують у жіночий день

Як зустріти Міжнародний жіночий день, щоб він пройшов ідеально?

Традиційно 8 березня українці відзначають Міжнародний жіночий день. Цієї дати представниці прекрасної статі купаються в увазі, компліментах, подарунках і привітаннях.

Але щоб цей день пройшов дійсно ідеально, пропонуємо дізнатися, які існують прикмети, традиції та заборони.

8 березня — традиції святкової дати

Ще на Русі наші предки називали цю дату Кислі Дівки. Вважалося, якщо до цієї пори дівчина не вийшла заміж, то чекати свого судженого їй доведеться аж до літа. Незаміжні дівчата в цей день ховали придане і красиві наряди.

Також незаміжні дівчата готували опару і ставили в піч. Коли опара починала киснути, наперстком тричі черпали рідке тісто і випивали, читаючи змову. З цього тіста пекли пироги та несли іншим незаміжнім дівчатам. Вважалося, що якщо з'їсти подарований пиріг, то заміжжя буде скоро. Якщо в цей день був молодий місяць, на нього читали приворот на нареченого.

За часів християнства цього дня молилися святій Матроні. Вірили, що сьогодні можна було знайти спокій в будинку, попросити про довгоочікувану дитину та відновити сім'ю.

Жінки в цей день намагалися більше відпочивати. Можна було запрошувати в гості друзів і готувати різні закуски.

У сучасному світі в цей день заведено вітати всіх близьких жінок — мам, сестер, бабусь, дружин, подруг, дочок і колег з Міжнародним жіночим днем. Жінкам дарують подарунки та квіти, відзначають свято в сімейному колі. Привітання зі святом звучать не тільки від чоловіків — жінки також вітають одна одну та обмінюються подарунками.

Також у багатьох країнах світу згадують видатних жінок та їхні здобутки, проводять мітинги, конференції та ділові заходи, де обговорюються права жінок.

Що не можна робити 8 березня 2023 року

У цей день існують такі заборони:

не можна ходити в старому одязі: згідно з прикметами так можна залучити неприємності, а з практичної точки зору — дозвольте собі у свято бути королевою, подбайте про свою красу сьогодні;

не можна 8 березня проводити на самоті;

не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина незаміжня — довго в дівках проходить;

не можна прокидатися в поганому настрої, — навіщо, якщо за вікном витає дух свята;

не можна засмучуватися без приводу;

не варто затівати прибирання в будинку;

на 8 березня не готуйте їжу самостійно: дозвольте вас порадувати близьким;

не можна 8 березня одружуватися. Вірили, що удача покине на весь рік;

не можна 8 березня чоловікам грубити прекрасній статі. Грубіяна очікують неприємності та проблеми в спілкуванні з оточуючими.

Пам'ятайте, це лише рекомендації, які можна взяти до уваги, але це не релігійне свято, тому можна не боятися нагрішити.

Прикмети на 8 березня

Якщо хтось таємно подарував жінці квіти, то така жінка незабаром закохається, і любов буде взаємною.

Якщо сорока під стріху лізе, то до хуртовини.

Сороки полетіли в ліс — до стійкого тепла.

Якщо в цей день випав сніг, то весь тиждень буде холодно.

Якщо птахи в'ють гнізда, то до холодного літа.

Якщо лід з річок ще не зійшов, то буде поганий урожай риби.

Туманний день сьогодні — до сирого літа.

Дятел стукає по деревах — до пізньої весни.

Якщо горобці в'ють гнізда, то холодів більше не буде.

Південний вітер сьогодні обіцяє холодне і дощове літо.

Швидкі та високі хмари віщують гарну погоду.

Густий туман 8 березня — літо буде непогожим.

В'ють гнізда граки з сонячної сторони — літо буде холодним і непогожим.

Що потрібно робити 8 березня, щоб день пройшов ідеально

Щоб свято 8 березня пройшло в правильній атмосфері та на позитиві, радимо прислухатися до рекомендацій того, що потрібно робити:

зустріти ранок з посмішкою на обличчі;

задонатити на ЗСУ;

вибрати свій найкращий наряд;

начепуритися;

прийняти подарунки та привітання й не забути привітати інших;

не засмучуватися через дрібниці та провести день з гарними думками;

зробити все те, в чому давно собі відмовляли в силу різних причин;

приділити час собі, зайнятися доглядом за собою або улюбленою справою.

Не забудьте подякувати рідним за свято.

Нагадаємо, ми писали, як виникло свято 8 березня, в чому його суть та традиції і які країни відзначають цю дату й нині.

Також ми приготували найгарніші привітання з 8 березня для дівчат, жінок, мам, бабусь, подруг, знайомих та колег. Не забудьте привітати з цим світлим святом!